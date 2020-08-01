Зажигалка

Это красивая и оригинальная газовая зажигалка. Она изготовлена в надежном металлическом корпусе, а для формирования пламени в устройстве используется три форсированных сопла. Зажигалку всегда можно заправить газом при необходимости. Изделие продается в двух цветах.

US $21.41

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Неодимовый магнит

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У данного продавца можно приобрести несколько вариантов неодимовых магнитов. Такие изделия обладают большой магнитной силой при маленьких габаритных размеров. У продавца также имеются так называемые поисковые магниты, которые оснащены специальной петелькой для закрепления веревки. Поисковые магниты можно использовать для поднятия металлических предметов со дна различных водоемов.

US $7.68 - 46.78

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Проектор

Подобный проектор может стать отличным способом хорошо провести время в домашних условиях. Данная модель имеет приемлемую цену и довольно неплохие технические характеристики. На товар покупатели оформили более 3000 заказов, также стоит добавить, что товар можно заказать со склада из многих стран включая РФ.

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US $50.27 - 81.18

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Внешний корпус для накопителей

Данный корпус предназначен для подключения 2,5 дюймовых накопителей к компьютеру. Преимущество такого решения заключается в том, что любой накопитель можно быстро подключить к ПК не разбирая его. При заказе можно выбрать различные интерфейсы для подключения, а также заказать удобный чехол для транспортировки и хранения устройства.

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US $9.19 - 23.16

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Зонт

А это очень популярная и удобная модель зонта. Зонт продается в трех цветах, его также можно заказать со склада в РФ и Китае. Преимуществом данного зонта заключается в диаметре разложенного купола, который составляет 1600 миллиметров. Вес зонта составляет 480 грамм.

US $9.68 - 12.96

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Мужские часы

Данные часы имеют стильный и богатый внешний вид. Поставляются часы в красивой подарочной упаковке, а на выбор покупателе имеется шесть цветовых решений. В данной модели часов используется Японский кварцевый механизм, корпус изделия водонепроницаемый. Все дополнительные циферблаты полностью выполняют свои функции.

US $23.99

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Розетка с USB разъемами

И последний товар в данной подборке это удобные розетки с USB разъемами, которые можно использовать для зарядки различных устройств. У продавца в наличии имеются три цветовых решения на ваш выбор. Подобные розетки могут стать удобным и практичным решением в любом доме.

US $3.49 - 4.23

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