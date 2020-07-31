Оригинальный Xiaomi Mi TV Stick

Это отличное решения для телевизоров. Данная ТВ-приставка от компании Xiaomi имеет компактные размеры и подключается по средствам HDMI разъема. Благодаря своим размерам приставку можно брать с собой на отдых или в другие места. Устройство имеет 1 Гб оперативной памяти, а также 8 Гб встроенной, также исходя из своих размеров, и внутреннего оснащения приставка не поддерживает разрешение 4K. Несмотря на это гаджет пользуется большой популярностью, а количество заказов на данный товар постоянно растет.

US $38.89 - 39.63

Перейти в магазин

Набор резинок для волос

реклама

А это набор резинок для волос, который продается комплектом от 50 до 100 штук. У продавца огромный выбор цветовых решений, и различных стилей резинок. Стоит отметить невысокую цену, а также удобную упаковку. Благодаря вышеуказанным факторам на данный товар оформило более 47 000 заказов.

US $0.83 - 1.71

Перейти в магазин

Игровая консоль

А для тех, кто хочет вспомнить 90-х годы может помочь оригинальная консоль, которая подключается к любому телевизору через HDMI разъем. В комплекте поставляется два джойстика и дополнительная карта памяти с играми. Подобное устройство может стать отличным поводом для встречи со старыми друзьями и поможет хорошо провести время.

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула на порядок в Регарде Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

US $11.82 - 27.69

Перейти в магазин

Дальномер

Данный дальномер может помочь производить измерения дома по хозяйству или на работе. У продавца есть в наличии три модели на выбор, которые отличаются функционалом и характеристиками. Также на каждой модели можно выбрать главную характеристику, а именно дальность измерения, которая варьируется от 40 до 100 метров.

US $15.15 - 52.07

реклама

Перейти в магазин

Беспроводные наушники

Далее в списке следуют качественные беспроводные наушники с функцией активного шумоподавления. Сейчас наушники можно приобрести со скидкой 10 US по купону от продавца. Время воспроизведения варьируется в зависимости от включения или выключения функции шумоподавления. Но минимальное время прослушивания музыки на максимально громкости с учетом подзарядки от встроенного кейса составить не менее 21 часа. Благодаря применению новых технологий, звук в наушниках чистый и качественный. Покупатели высоко оценивают товар и продавца.

US $59.99

Перейти в магазин

Раскладной нож

А это небольшой раскладной нож, который имитирует обычную шариковую ручку. Нож продается в двух цветах, а на корпусе имеется удобный фиксатор, при помощи которого нож можно закрепить в кармане или на поясе. Длина лезвия составляет 68 миллиметров, а его толщина 1,5 миллиметра. В сложенном состоянии нож имеет длину в 110 миллиметров.

US $3.44 - 4.13

Перейти в магазин

Шуруповерт

Данный шуруповер можно заказать в различных модификациях, которые отличаются мощностью аккумулятора, а следовательно и разным крутящим моментом. В комплекте можно заказать удобную сумку для транспортировки и хранения инструмента. На данный товар оформили уже почти 5000 заказов, а рейтинг продавца сохраняется на отметки 4,9 из 5.

US $21.43 - 66.38

Перейти в магазин

реклама





На моем Telegram канал или сообществе в VK всегда можно найти много интересных и полезных товаров из Китая, а также можно найти различные скидки и купоны.

Смотрите также:

Товары для домашнего досуга до 50%