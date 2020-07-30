Зарядный кабель

Это отличный вариант зарядного кабеля. Он состоит из двух частей, магнита с разъемом, который вставляется непосредственно в смартфон и самого кабеля. Кабель вращается на 360 градусов, поэтому смартфон можно установить на зарядку в любом удобном для вас положении. На данный товар покупатели оформили уже более 90 000 заказов.

US $0.65 - 1.89

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Беспроводная колонка

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Это бюджетная беспроводная колонка, которая оснащена RGB светодиодной подсветкой. На колонку оформлено много заказов, а покупатели довольны качеством звучания и колонкой в целом. На одном заряде колонка может работать от 4 до 5 часов в зависимости от использования светодиодной подсветки.

US $13.88 - 17.06

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Беспроводная клавиатура

А это удобная беспроводная клавиатура, которую можно подключить к ПК или телевизору. Клавиатуру можно заказать с подсветкой и без нее, а также с русской раскладкой. Для удобства использования на устройстве имеется также поле для контроля над курсором мышки. Также имеется много дополнительных «быстрых» кнопок.

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US $4.79 - 4.99

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Липучка для укладки проводов

Данная липучка используется для укладки любых проводов. Ее можно заказать длиной от 0,5 до 5 метров, а также можно выбрать один из трех цветов. Липучки можно использовать множество раз, что является большим преимуществом перед другими подобными решениями. Товар очень популярный и практичный.

US $0.70 - 2.73

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ТВ-приставка

Это популярная ТВ-приставка, ее можно заказать в разной комплектации, а также со складов из многих стран, в том числе и РФ. Также при заказе можно выбрать приставки с 2 или 4 Гб оперативной памяти. Приставка поддерживает 4К разрешение, а также работает на базе Android 9,0.

US $18.19 - 44.33

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Ремонтная лента

Данная лента продается в рулоне 1300 миллиметров, ширина ленты составляет 100 миллиметров. Лента имеет эластичную основу и липкую поверхность, благодаря чему можно быстро устранить течь в различных емкостях для жидкостей. Лента не подойдет для использования в емкостях или трубопроводов с высоким давлением, однако может помочь сократить утечку жидкости до выполнения ремонтных работ.

US $1.36 - 3.48

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Набор отверток

И замыкает данную подборку отличный набор отверток от компании WORKPRO. Набор имеет много различных отверток разной с разными наконечниками, также в наборе имеется комплект сменных бит. Все отвертки находятся в удобном пластиковом кейсе, а со склада в РФ товар можно заказать по сниженной цене.

US $16.99 - 24.99

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