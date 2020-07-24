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Полезные и интересные находки с Aliexpress, о которых вы могли не знать: швабра для мытья окон на высоте, импульсная зажигалка и многое другое

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Импульсная зажигалка 

Это импульсная зажигалка, которая поджигает предметы при помощи электрической дуги. Для усиления эффекта поджигания в данной модели формируется две электрические дуги, которые пресекаются между собой. Питается зажигалка от встроенного аккумулятора, которого хватает на долгое время использования. На корпусе зажигалки имеется индикатор оставшегося заряда, а у продавца ест много различных цветовых решений изделия.

US $4.99 - 10.50

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Беспроводные наушники 

А это бюджетная модель беспроводных наушников от компании Baseus. Наушники имеют неплохое звучание, а также для контроля на корпусе установлены механические кнопки. На одном заряде наушники могут работать до 3 часов, а в кейсе для наушников имеется встроенный аккумулятор на 2000 мАч.   

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US $15.07 

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Налобный фонарик 

Данный фонарик является одним из самых популярных в своем классе. Фонарик можно заказать в различных конфигурациях, а также сразу с аккумуляторами или без них. Питается фонарик от двух батареек 18650. Корпус устройства полностью водонепроницаемый, также фонарик имеет регулируемые ремня для надежной фиксации на голове.   

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Раскладной нож

Это удобный и компактный раскладной нож, который имеет тонкое лезвие. Рукоятка ножа имеет деревянные вставки, цвет которых можно выбрать при заказе. Длина лезвия составляет 92 миллиметра, а общая длина в разложенном состоянии составляет 215 миллиметров. В комплекте с ножом поставляется чехол.   

US $7.55

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Штангенциркуль

Данный штангенциркуль отлично подойдет для домашнего использования. Несмотря на то, что устройство изготовлено из твердого пластика, погрешность измерения составляет 0,1 миллиметра. Стоит также отметить невысокую цену устройства, а также большое количество продаж и много хороших отзывов о товаре. 

US $2.59 - 2.85

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Швабра для мытья окон 

Для тех, кто живет на высоких этажах, мытье окон причиняет ряд неудобств. Решить данную проблему можно при помощи следующего изделия. Это обычная швабра с насадкой из микрофибры, однако, она имеет специальную ручку, при помощи которой можно легко мыть окна снаружи.    

US $20.79 - 25.12

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Беспроводная колонка 

И замыкает данную подборку отличная беспроводная колонка с хорошим звучанием и прорезиненным водонепроницаемым корпусом. Для контроля на корпусе имеется механические кнопки. На одном заряде колонка работает до 24 часов. Колонка была заказана более 6000 раз, а покупатели оставили много хороших отзывов.   

US $36.03

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