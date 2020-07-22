Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: водонепроницаемые часы, женские лосины и многое другое
Титановый спиннер
Данный продавец предлагает много титановых товаров, среди которых есть титановый спиннер. Изделие идеально сбалансировано и имеет качественный подшипник, также стоит отметить, что изделие имеет достаточно большой вес, который составляет 106 грамм и помещается в кулак.
US $215.49
Фиксатор для кабелей
реклама
У данного продавца имеется фиксаторы для кабелей, которые приклеиваются на стол. Таким образом, все необходимые зарядки и кабеля подключения всегда будут под рукой. У продавца есть фиксаторы для четырех и семи кабелей на выбор. На данный товар оформлено более 7000 продаж и много положительных отзывов.
US $2.50 - 4.65
Внешний аккумулятор
А это довольно стильный внешний аккумулятор, который имеет 10000 мАч электроемкости. Аккумулятор можно заказать с дисплеем, на котором отображается уровень оставшегося заряда, а также модель без него. В комплекте также можно заказать зарядный кабель.
US $8.73 - 11.00
Зарядный кабель
А это качественный кабель от компании Baseus. Он имеет с обеих сторон разъемы USB Type-C, а на выбор у продавца можно заказать кабели разной длины с максимальной мощностью на 60 или 100 W. Кабель поддерживает функцию быстрой зарядки 4,0. На кабель оформлено более 7000 заказов, а покупатели довольны свои приобретением.
реклама
US $1.87 - 4.68
Фиксатор для смартфона
А это бюджетный, но надежный фиксатор для смартфона, который устанавливается в автомобиле. Фиксатор имеет шесть прорезиненных бочонков, которые фиксируют смартфон на гравитационном принципе. То есть смартфон фиксируется под своим же весом. У продавца есть также и несколько других моделей фиксаторов.
US $1.59 - 3.20
Женские лосины
А это отличные женские лосины, которые можно заказать в четырех цветах, а также можно выбрать необходимый вам размер. На товар оформлено более 7000 заказов, а в отзывах можно увидеть много реальных фото товара. Опираясь на реальные отзывы, также можно подобрать необходимый вам размер.
US $11.56
Светодиодный светильник
А это водонепроницаемый светодиодный светильник, который предназначен для монтажа на улице. Для зарядки внутреннего аккумулятора на светильнике имеется солнечные панели, которая на протяжении солнечного дня полностью восстанавливает заряд аккумулятора. А для экономии энергии светильник включается только тогда, когда фиксирует движение.
US $5.99 - 25.24
Мужские часы
И замыкает данную подборку красивые и стильные мужские часы. Часы поставляются в удобной подарочной упаковке, а при заказе можно выбрать разные ремешки и цвет самих часов. Все дополнительные циферблаты являются полностью рабочими, а также стоит отметить, что часы изготовлены в водонепроницаемом корпусе.
реклама
US $18.89 - 21.59
Подписывайтесь на мой Telegram канал или сообщество в VK, там постоянно публикуются различные товары из китайских магазинов, а также купоны и различная информация о скидках.
реклама
Смотрите также:
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила