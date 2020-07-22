Титановый спиннер

Данный продавец предлагает много титановых товаров, среди которых есть титановый спиннер. Изделие идеально сбалансировано и имеет качественный подшипник, также стоит отметить, что изделие имеет достаточно большой вес, который составляет 106 грамм и помещается в кулак.

US $215.49

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Фиксатор для кабелей

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У данного продавца имеется фиксаторы для кабелей, которые приклеиваются на стол. Таким образом, все необходимые зарядки и кабеля подключения всегда будут под рукой. У продавца есть фиксаторы для четырех и семи кабелей на выбор. На данный товар оформлено более 7000 продаж и много положительных отзывов.

US $2.50 - 4.65

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Внешний аккумулятор

А это довольно стильный внешний аккумулятор, который имеет 10000 мАч электроемкости. Аккумулятор можно заказать с дисплеем, на котором отображается уровень оставшегося заряда, а также модель без него. В комплекте также можно заказать зарядный кабель.

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US $8.73 - 11.00

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Зарядный кабель

А это качественный кабель от компании Baseus. Он имеет с обеих сторон разъемы USB Type-C, а на выбор у продавца можно заказать кабели разной длины с максимальной мощностью на 60 или 100 W. Кабель поддерживает функцию быстрой зарядки 4,0. На кабель оформлено более 7000 заказов, а покупатели довольны свои приобретением.

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US $1.87 - 4.68

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Фиксатор для смартфона

А это бюджетный, но надежный фиксатор для смартфона, который устанавливается в автомобиле. Фиксатор имеет шесть прорезиненных бочонков, которые фиксируют смартфон на гравитационном принципе. То есть смартфон фиксируется под своим же весом. У продавца есть также и несколько других моделей фиксаторов.

US $1.59 - 3.20

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Женские лосины

А это отличные женские лосины, которые можно заказать в четырех цветах, а также можно выбрать необходимый вам размер. На товар оформлено более 7000 заказов, а в отзывах можно увидеть много реальных фото товара. Опираясь на реальные отзывы, также можно подобрать необходимый вам размер.

US $11.56

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Светодиодный светильник

А это водонепроницаемый светодиодный светильник, который предназначен для монтажа на улице. Для зарядки внутреннего аккумулятора на светильнике имеется солнечные панели, которая на протяжении солнечного дня полностью восстанавливает заряд аккумулятора. А для экономии энергии светильник включается только тогда, когда фиксирует движение.

US $5.99 - 25.24

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Мужские часы

И замыкает данную подборку красивые и стильные мужские часы. Часы поставляются в удобной подарочной упаковке, а при заказе можно выбрать разные ремешки и цвет самих часов. Все дополнительные циферблаты являются полностью рабочими, а также стоит отметить, что часы изготовлены в водонепроницаемом корпусе.

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US $18.89 - 21.59

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