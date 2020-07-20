Автотовары с Aliexpress, о которых вы могли не знать: GPS-трекер, автомобильная зарядка и многое другое
Автомобильная зарядка
Данная зарядка имеет компактные размеры, а также невысокую цену. Несмотря на свою цену, зарядный блок изготовлен из качественных материалов с надежной электроникой внутри. Зарядка имеет два USB выхода с общим выходным напряжением 5V и 3,1A. Зарядка продается в двух классических цветах черном и белом.
US $3.74 - 3.98
GPS-трекер
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Этот трекер имеет встроенный аккумулятор и слот для карты мобильного оператора. Также устройство выполнено в водонепроницаемом корпусе. Поэтому его можно установить в любом удобном для вас месте на автомобиле, а также устройство подойдет для установки на мотоцикл и на другую открытую технику. При помощи данного устройство можно всегда определить местонахождение вашего транспортного средства. Стоит также отметить, что товар очень популярный и его можно заказать со склада в РФ.
US $12.40 - 26.27
Органайзер для багажника
У данного продавца можно приобрести органайзеры для размещения в багажнике автомобиля. Органайзеры можно заказать разных размеров и цветов. Также стоит отметить, что при необходимости органайзеры можно легко и быстро сложить. При необходимости собранный органайзер можно легко переносить, поскольку он оснащен специальными ручками.
US $26.60 - 37.80
Чехол для руля
А это универсальный чехол для руля автомобиля. У продавца есть несколько размеров на выбор, а также есть несколько вариантов расцветки. Стоит отметить, что чехол изготовлен из натуральной кожи, и на данный товар оформлено почти 2000 заказов, а покупатели оставили много положительных отзывов о товаре.
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US $10.62
Ароматизатор воздуха
Это компактный ароматизатор воздуха, который монтируется на дефлектор воздуховода. Корпус ароматизатора изготовлен из алюминиевого сплава, а у продавца при заказе можно заказать различные запахи. В комплекте с одним ароматизатором поставляется пять сменных блоков с концентрированным запахом. При желании сменные блоки всегда можно докупить отдельно.
US $2.50 - 4.69
Средство для полировки и защиты кузова
Данное средство предназначено для полировки и защиты кузова автомобиля от внешнего воздействия. При нанесении покрытия, кузов отталкивает воду, соответственно кузов не пачкается во время дождя, также данное средство может защитить кузов от мелких царапин. На данный товар оформлено большое количество заказов, а покупатели довольны своим приобретением и оставляют много хороших отзывов.
US $7.56 - 35.20
Универсальный крючок
Данный крючок монтируется на спинку переднего сидения, и при необходимости на него можно повесить различные вещи или другие всевозможные предметы. В одном заказе можно приобрести сразу несколько крючков. Товар простой и надежный, а также имеет высокую прочность и рассчитан на довольно большой вес.
US $0.38 - 1.50
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