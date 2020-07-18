Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: беспроводные наушники, кожаный ремень и многое другое
Рогатка
Это удобная ручная рогатка, на которой смонтирован продуманный и эффективный прицельный механизм, а также имеется лазерный луч для корректировки стрельбы. Рогатка изготовлена из надежных материалов и имеет практичный механизм для установки жгутов. Данный товар был заказан более 3600 раз.
US $4.53 - 4.69
Рюкзак
реклама
Это оригинальная модель рюкзака, в котором имеется много различных отделений для всяких мелочей, а также для крупных предметов, имеется отсеки для ноутбуков и планшетов. В комплекте с рюкзаком поставляется водонепроницаемая накидка. Товар был заказан много раз, а продавец имеет отличный рейтинг.
US $37.92 - 49.38
Ремень
Этот ремень имеет большую популярность на сайте Aliexpress. Только у данного продавца данный товар был заказан более 13000 раз. При заказе можно выбрать разную длину изделия, а также можно выбрать цвет ремня. У продавца есть также ремни с пряжкой в виде спортивного карабина.
US $7.98 - 8.98
Светодиодный фонарик
Данный фонарик имеет невысокую цену, также стоит сказать, что он изготовлен в алюминиевом корпусе и имеет внутренний аккумулятор, который можно заряжать от любого USB кабеля. Для освещения на фонарике имеется два светодиода. Первый светодиод главный для дальнего света, а второй установлен сбоку и предназначен для ближнего освещения. Также в комплекте можно заказать чехол для хранения и транспортировки фонарика.
реклама
US $1.90 - 4.30
Зарядный кабель
Данный кабель изготавливает надежная и фирма Baseus. Кабель предназначен для заряда различных устройств имеющих разъем USB Type-C. Он изготовлен в качественной тканевой оплетке и имеет металлические разъемы. Максимально возможная нагрузка на кабель составляет 5 А.
US $1.99 - 4.99
Беспроводные наушники
Это отличная модель беспроводных наушников для любителей хорошего звука. Амбушюры наушников плотно прилегают к ушам и выполняют роль шумоподавления. Наушники продаются в двух цветах, а у продавца есть возможность отправить товар со склада в РФ.
US $40.49 - 43.99
Кухонные ножи
У данного продавца можно приобрести как один нож, так и целый набор. Ножи изготовлены из качественной твердой стали, которая прослужит долгое время. Рукоятка ножей изготовлена из дерева. У продавца есть различные модели для выполнения всевозможных задач по кухне.
US $13.23 - 38.33
Подписывайтесь на мой Telegram канал или сообщество в VK, там постоянно публикуются различные товары из китайских магазинов, а также купоны и различная информация о скидках.
реклама
Смотрите также:
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила