Рогатка

Это удобная ручная рогатка, на которой смонтирован продуманный и эффективный прицельный механизм, а также имеется лазерный луч для корректировки стрельбы. Рогатка изготовлена из надежных материалов и имеет практичный механизм для установки жгутов. Данный товар был заказан более 3600 раз.

US $4.53 - 4.69

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Рюкзак

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Это оригинальная модель рюкзака, в котором имеется много различных отделений для всяких мелочей, а также для крупных предметов, имеется отсеки для ноутбуков и планшетов. В комплекте с рюкзаком поставляется водонепроницаемая накидка. Товар был заказан много раз, а продавец имеет отличный рейтинг.

US $37.92 - 49.38

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Ремень

Этот ремень имеет большую популярность на сайте Aliexpress. Только у данного продавца данный товар был заказан более 13000 раз. При заказе можно выбрать разную длину изделия, а также можно выбрать цвет ремня. У продавца есть также ремни с пряжкой в виде спортивного карабина.

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US $7.98 - 8.98

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Светодиодный фонарик

Данный фонарик имеет невысокую цену, также стоит сказать, что он изготовлен в алюминиевом корпусе и имеет внутренний аккумулятор, который можно заряжать от любого USB кабеля. Для освещения на фонарике имеется два светодиода. Первый светодиод главный для дальнего света, а второй установлен сбоку и предназначен для ближнего освещения. Также в комплекте можно заказать чехол для хранения и транспортировки фонарика.

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US $1.90 - 4.30

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Зарядный кабель

Данный кабель изготавливает надежная и фирма Baseus. Кабель предназначен для заряда различных устройств имеющих разъем USB Type-C. Он изготовлен в качественной тканевой оплетке и имеет металлические разъемы. Максимально возможная нагрузка на кабель составляет 5 А.

US $1.99 - 4.99

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Беспроводные наушники

Это отличная модель беспроводных наушников для любителей хорошего звука. Амбушюры наушников плотно прилегают к ушам и выполняют роль шумоподавления. Наушники продаются в двух цветах, а у продавца есть возможность отправить товар со склада в РФ.

US $40.49 - 43.99

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Кухонные ножи

У данного продавца можно приобрести как один нож, так и целый набор. Ножи изготовлены из качественной твердой стали, которая прослужит долгое время. Рукоятка ножей изготовлена из дерева. У продавца есть различные модели для выполнения всевозможных задач по кухне.

US $13.23 - 38.33

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