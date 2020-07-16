Полезные и интересные находки с Aliexpress, о которых вы могли не знать: ручная рогатка, SSD накопитель и многое другое
Рогатка
Данная рогатка изготовлена из прочных материалов и предназначена для стрельбы, как камнями, так и металлическими шариками. Рогатка очень удобная в использования и отлично подойдет для ля оживления воспоминаний из детства. У продавца также всегда можно докупить сменные натяжные жгуты.
US $9.50
Увлажнитель воздуха
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Это отличный недорогой увлажнитель воздуха от компании Baseus. Он предназначен для увлажнения небольших помещений и имеет емкость для воды на 600 миллилитров. На оном заряде увлажнитель может проработать до 10 часов. Данная модель устройства довольно новая, поэтому на нее еще нет много продаж и отзывов.
US $16.99
SSD накопитель
Это популярная модель накопителя, которая производится под брендом XrayDisk. Накопитель можно приобрести объемом от 128 до 512 Гб, в целом на товар оформлено более 17000 заказов, и большинство покупателей оставляют только положительные отзывы. Также стоит отметить, что накопитель обладает хорошими скоростными характеристиками.
US $12.46 - 83.99
Формы для льда
Это очень удобные формы для льда. Они продаются двух типов, для заморозки круглых и квадратных кубиков льда. Можно заказать как одну форму, так и две по сниженной цене. Большой объем льда в стакане позволяет эффективно охлаждать напиток, но не разбавляет его талой водой на протяжении долгого времени.
US $8.20 - 14.96
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Сабельная пила
Данная пила может хорошо помочь в работе или по хозяйству. В наборе с инструментом поставляется комплект сменных пил для выполнения различных задач, к примеру, резки дерева металла и так далее. Сменные пилы всегда можно приобрести отдельно. Питается инструмент от бытовой электросети 220 вольт.
US $49.99 - 69.99
Кроссовки NIKE
Это оригинальные кроссовки от компании NIKE. У продавца имеется широкая линейка моделей, а также есть большой выбор цветов. На данный момент продавец оформил более 4000 заказов и большинство покупателей довольны приобретение, а также покупатели оставляют хорошие отавы о товаре. Стоит также отметить, что модель очень стильная и будет хорошо смотреться на любой ноге.
US $46.11 - 66.41
Беспроводные наушники
И последний товар в данной подборе это полноразмерные беспроводные наушники. Эта модель изготовлена из приятных на ощупь материалов, а также имеет удобные амбушюры. Наушники не давят на голову при использовании, но плотно сидят, и не слетаю. Также в данной модели хорошо сочетается цена и качество звучания. Покупатели оставили много положительных отзывов о данном товаре.
US $39.97
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