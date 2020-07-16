Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Полезные и интересные находки с Aliexpress, о которых вы могли не знать: ручная рогатка, SSD накопитель и многое другое

для раздела Блоги
+
RTX 2070: успей забрать последние дешевые платы
Еще одна дешевая RTX 2070 которой скоро не будет
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке

Рогатка 

Данная рогатка изготовлена из прочных материалов и предназначена для стрельбы, как камнями, так и металлическими шариками. Рогатка очень удобная в использования и отлично подойдет для ля оживления воспоминаний из детства. У продавца также всегда можно докупить сменные натяжные жгуты.  

US $9.50

Перейти в магазин

Увлажнитель воздуха

реклама

Это отличный недорогой увлажнитель воздуха от компании Baseus. Он предназначен для увлажнения небольших помещений и имеет емкость для воды на 600 миллилитров. На оном заряде увлажнитель может проработать до 10 часов. Данная модель устройства довольно новая, поэтому на нее еще нет много продаж и отзывов.   

US $16.99

Перейти в магазин 

SSD накопитель 

Это популярная модель накопителя, которая производится под брендом XrayDisk. Накопитель можно приобрести объемом от 128 до 512 Гб, в целом на товар оформлено более 17000 заказов, и большинство покупателей оставляют только положительные отзывы. Также стоит отметить, что накопитель обладает хорошими скоростными характеристиками.

анонсы и реклама
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

US $12.46 - 83.99

Перейти в магазин 

Формы для льда 

Это очень удобные формы для льда. Они продаются двух типов, для заморозки круглых и квадратных кубиков льда. Можно заказать как одну форму, так и две по сниженной цене. Большой объем льда в стакане позволяет эффективно охлаждать напиток, но не разбавляет его талой водой на протяжении долгого времени.

US $8.20 - 14.96

реклама

Перейти в магазин 

Сабельная пила 

Данная пила может хорошо помочь в работе или по хозяйству. В наборе с инструментом поставляется комплект сменных пил для выполнения различных задач, к примеру, резки дерева металла и так далее. Сменные пилы всегда можно приобрести отдельно. Питается инструмент от бытовой электросети 220 вольт.  

US $49.99 - 69.99

Перейти в магазин 

Кроссовки NIKE

Это оригинальные кроссовки от компании NIKE. У продавца имеется широкая линейка моделей, а также есть большой выбор цветов. На данный момент продавец оформил более 4000 заказов и большинство покупателей довольны приобретение, а также покупатели оставляют хорошие отавы о товаре. Стоит также отметить, что модель очень стильная и будет хорошо смотреться на любой ноге.   

US $46.11 - 66.41

Перейти в магазин 

Беспроводные наушники 

И последний товар в данной подборе это полноразмерные беспроводные наушники. Эта модель изготовлена из приятных на ощупь материалов, а также имеет удобные амбушюры. Наушники не давят на голову при использовании, но плотно сидят, и не слетаю. Также в данной модели хорошо сочетается цена и качество звучания. Покупатели оставили много положительных отзывов о данном товаре.  

US $39.97

Перейти в магазин 

реклама



 

Подписывайтесь на мой Telegram канал или сообщество в VK, там постоянно публикуются различные товары из китайских магазинов, а также купоны и различная информация о скидках. 

Смотрите также:

Автотовары со скидкой до 50% 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс подборка товаров с aliexpress aliexpress для мужика aliexpress для авто на которые стоит обратить внимание топ товаров с aliexpress находки с aliexpress топ товаров из китая находки с aliexpress о которых вы могли не знать
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 1650 LP и MSI GeForce GTX 1650 4GT LP: маленькие крохи
6
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-A
20
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
35
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
87
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
67
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15
8
Битва процессоров: Core i5-9600КF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
49
Игровой компьютер до 42 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix TRX40-E Gaming
16
Обзор ноутбука ASUS ZenBook 13 UX325
4

Интересные материалы

Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 87
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 35
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
8 июля 2020 23
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
10 июля 2020 55
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
6 июля 2020 110
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
14 июля 2020 67

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ведьмак 3 поставил исторический рекорд – теперь это вторая игра в Steam с самым высоким рейтингом
36
Сегодня в Epic Games Store начнётся бесплатная раздача культовой РПГ с огромным открытым миром
11
Xiaomi рассказала, когда все смартфоны линейки Redmi Note 8 получат стабильную глобальную прошивку MIUI 12
9
HUAWEI планирует выпустить EMUI 11 на 50 актуальных смартфонов 2018-2020 годов
14
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti может оказаться гораздо требовательнее к блоку питания, чем RTX 2080 Ti – новый разъём с мощностью до 600 Вт
30
Известный инсайдер раскрыл точную цену и дату начала продаж игровой приставки Sony PlayStation 5
3
Флагманские видеокарты NVIDIA Ampere получат 12-контактный разъем питания, способный передать до 600 Вт энергии
50
Геймерский 6-ядерный Intel Core i5-10500 за 200 долларов оказался медленнее народного Ryzen 5 3600 в одноядерных и многоядерных тестах от экспертов Hardwaretimes
140
Tronsmart представила первые в мире наушники с Qualcomm QCC5124 и гибридным активным шумоподавлением Apolo Bold
4
Опубликован стандарт DDR5
79
HUAWEI выпустила официальную прошивку EMUI 10.1 для 39 смартфонов – полный список поддерживаемых устройств
5
Флагманы OnePlus получили прошивку OxygenOS на операционной системе Android 11
1
Оговорка аналитиков заставила задуматься о переходе AMD на 6 нм
12
AMD Ryzen Threadripper Pro представлены официально: до 64 ядер, 128 линий PCIe Gen 4 и 8-канальная память DDR4
65
Новая версия технологии DLSS 2.0 способна увеличивать производительность видеокарты в два с лишним раза и делать картинку четче исходной - даже RTX 2060 способна выдавать больше 60 FPS в разрешении 4К
32
Процессоры AMD Zen 3 окажутся на 20% быстрее Zen 2 в целочисленных операциях
43
Death Stranding очень понравилась PC-игрокам
29
Samsung Galaxy Note 10+ подешевел более чем в два раза – цена флагмана 2019 года упала на 51 000 рублей
1
Появилось изображение 12-контактного разъема питания видеокарт NVIDIA Ampere
53
Официальная российская скидка на HUAWEI P30 PRO составила 19 000 рублей – 10-кратный зум, зарядка 40 Вт и многое другое
1

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
35
Экспериментальное снижение температур Ryzen 7 2700, или самый бюджетный вариант эффективного охлаждения любого процессора в жару
100
Муки выбора при сборке нового игрового компа в 2020
41
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-A
20
Если не включается компьютер - помоги себе сам. Часть 2
26
ТОП 5 лучших китайских смартфонов июля до 500 долларов
8
Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 1650 LP и MSI GeForce GTX 1650 4GT LP: маленькие крохи
6

Сейчас обсуждают

Gunnar
17:00
Походу ты маргинал.
Согласно опросу, лишь 47 % геймеров считают, что за последние десять лет игры стали лучше
Константин Дятлов
16:53
я бы до пси 5 ждал
Процессоры AMD Zen 3 окажутся на 20% быстрее Zen 2 в целочисленных операциях
Gunnar
16:53
Хочешь быстро умереть - играй в Pacman.)
Согласно опросу, лишь 47 % геймеров считают, что за последние десять лет игры стали лучше
Inqizitor
16:52
Я - большевик, считаю, что государство не должно ущемлять свободы честных налогоплательщиков. Если человек честно трудится, платит налоги - то это самый важный актив государства. Должна быть социальна...
Согласно опросу, лишь 47 % геймеров считают, что за последние десять лет игры стали лучше
sgs
16:52
Надо было инопланетян еще приплести для достоверности к призракам.
Under — пугающий хоррор, действие которого происходит на тонущем корабле с призраками
N1ghtwish
16:50
Не согласен, игры скатились позже, где-то после 11-12года, а полная деградация началась после выхода двух помойных высеров PS4 и Хрень One, когда стало понятно, что качественное развитие игр остановит...
Согласно опросу, лишь 47 % геймеров считают, что за последние десять лет игры стали лучше
Собака на Zеnе
16:47
R5 3600 в стоке, с XMP профилем на 3000-3200 MHz - шлак полный. Не лучше 10400F с дешёвой памятью. Если собираетесь брать 3600, то сразу ищите Баллистиксы, которые в разгоне возьмут 3600-3800 CL16 точ...
Геймерский 6-ядерный Intel Core i5-10500 за 200 долларов оказался медленнее народного Ryzen 5 3600 в одноядерных и многоядерных тестах от экспертов Hardwaretimes
Blackfield
16:45
Вы глаза откройте и вокруг посмотрите,перед тем,как такой бред городить. Кол-во мошенников,воров и спекулянтов только увеличивается и меньше их не будет,как бы вы рублем голосовать не предлагали. Прич...
Если не включается компьютер - помоги себе сам
usr721
16:36
В реальности ждать будете еще минимум года 3 :)
Процессоры AMD Zen 3 окажутся на 20% быстрее Zen 2 в целочисленных операциях
mo3ulla
16:32
какой лютейший бред .. 1. сколько компаний могло сделать SOC ? для снижения издержек .вот чтобы гпу +цпу и на уровне PS4 по мощности ? Intel ? - на тот момент они в ГПУ не могли . да и сейчас уже м...
Квоты TSMC на выпуск 7-нм продукции NVIDIA стали жертвой скупости последней
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем