Полезные и интересные находки с Aliexpress, о которых вы могли не знать: портативный кондиционер, точилка для ножей и многое другое
Титановый гироскоп
Это оригинальная игрушка из титанового сплава. По своей сути это обычный гироскоп, изготовленный из нескольких деталей. При желании его можно разбирать и собирать в любое время. Изделие выглядит очень стильным и современным. Может подойти в качестве подарка, а продавец предлагает дополнительные скидки и купоны на данный товар.
US $151.51
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Портативный кондиционер
Это очень удобный портативный кондиционер, который можно использовать не только дома, но и на отдыхе в палатке или других местах. Для работы системы охлаждения в кондиционер нужно налить воды, также в устройстве предусмотренная светодиодная подсветка, которую можно использовать в декоративных целях или в качестве ночника. Питается устройство от любого USB кабеля подключенного к зарядному блоку или внешнему аккумулятору. Заказать кондиционер можно со склада в РФ.
US $19.99 - 24.77
Зажигалка
Данный продавец предлагает широкий выбор газовых зажигалок. Зажигалки имеют необычный внешний вид, при заказе можно выбрать цвет изделия, а на корпусе установлены кварцевые часы со светодиодной подсветкой. Это довольно стильное и интересное решение. Стоит также добавить, что в зажигалке используется специальное сопло для формирования более устойчивого пламени.
US $6.21
Точилка для ножей
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А это одна из самых популярных точилок для ножей на сайте. Для заточки в ней используется три точильных камня различной фракции. При заточке нужно ножа начинать с самого грубого камня и переходить к более мелкому. Таким образом, можно достичь невероятной остроты любого ножа. Для удобства использования на изделие имеется специальная ручка.
US $6.81 - 9.45
Фиксатор для ключей
А это удобный фиксатор для ваших ключей. Его можно заказать в комплекте с флешкой в виде ключа, а также со специальным фиксатором, и устройством для открытия бутылок. В изделие можно разместить много ключей, однако учтите, что размеры изделия предусматривают фиксацию только ключей английского типа. В отзывах о товаре можно посмотреть фото с реальным применением данного фиксатора.
US $9.84 - 21.99
Зарядный блок
А это очень популярный зарядный блок, на котором установлено четыре USB выхода, один из выходов поддерживает функцию быстрой зарядки версии 3,0. При заказе можно выбрать один из многих предложенных цветов. Также будьте внимательны при заказе, у продавца имеются зарядки с разными типами вилок.
US $2.79
Беспроводная зарядка
И замыкает данную подборку беспроводная зарядка от компании Baseus. Устройство можно использовать для одновременной зарядки смартфона, наушников и часов от компании Apple. При заказе можно выбрать цвет изделия, а в целом товар уже заказало более 1500 человек.
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US $23.99 - 29.99
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