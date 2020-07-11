Газовая зажигалка

Это газовая зажигалка, которая имеет мощные четыре сопла пламени. Зажигалка продается в двух цветах. На корпусе изделия имеется прозрачное окошко для отслеживания уровня газа, также имеется клапан для дозаправки газа. Зажигалка поставляется в красивой, плотной, черной коробке, так что зажигалку можно использовать в качестве подарка.

US $10.40 - 12.00

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Смарт-браслет Xiaomi Mi Band 5

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А это уже легендарный смарт-браслет от компании Xiaomi. В новой версии есть ряд нововведений, таких как измененная зарядка, которая не требует извлечения главного модуля из браслета, а также добавлены различные спортивные режимы, усовершенствован дисплей, и программное обеспечение. В общем, новая версия браслета порадует любителей данной серии.

US $30.12 - 40.20

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Массажер

Далее в подборке я поместил популярный массажер для шеи, на данную модель оформлено более 6800 заказов, и покупатели оставили много положительных отзывов. Данный товар может стать отличным подарком для ваших родителей или близких людей. Он не только массажирует шею, но и благодаря встроенным инфракрасным модулям еще и прогревает шею. Для удобства использования на устройстве можно выбрать один из многих режимов работы.

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US $19.52 - 34.77

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Швабра для мытья полов

Данная швабра с ведром имеет довольно продуманную и удобную конструкцию. В ведре имеется две секции в одной из них швабру можно окунуть в воду, в другой хорошо отжать, что позволит быстро сделать влажную уборку любого помещения. Товар можно заказать из Китая, а также из склада в РФ.

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US $17.27 - 26.39

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Овощерезка

Это очень удобная овощерезка для нарезки различных овощей и фруктов различными формами и кусочками разной формы. В комплекте имеются различные ножи, а также стоит отметить, что все нарезанные овощи собираются в специальный пластиковый контейнер. На данный товар покупатели оформили более 8000 заказов, а покупатели оставили множество хороших отзывов.

US $12.27 - 18.99

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Мужские часы

А это очень популярные классические мужские часы. Данная модель имеет, красивы и стильный внешний вид, а также стоит отметить, что все дополнительные циферблаты являются полностью рабочими. При заказе можно выбрать цвет часов и ремешка. Данная модель была заказана почти 8000 раз.

US $23.99

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Беспроводная колонка

И замыкает данную подборку популярная беспроводная колонка от компании Tronsmart. Колонка имеет надежный водонепроницаемый корпус с механическими кнопками управления. Также стоит отметить высокое качество звучания встроенных динамиков. Покупатели оставляют много хороших отзывов, а к летней распродаже предусмотренные дополнительные скидки от продавца.

US $54.29 - 57.58

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