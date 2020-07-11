Товары с Aliexpress, о которых вы могли не знать: Xiaomi Mi Band 5, газовая форсированная зажигалка и многое другое
Газовая зажигалка
Это газовая зажигалка, которая имеет мощные четыре сопла пламени. Зажигалка продается в двух цветах. На корпусе изделия имеется прозрачное окошко для отслеживания уровня газа, также имеется клапан для дозаправки газа. Зажигалка поставляется в красивой, плотной, черной коробке, так что зажигалку можно использовать в качестве подарка.
US $10.40 - 12.00
Смарт-браслет Xiaomi Mi Band 5
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А это уже легендарный смарт-браслет от компании Xiaomi. В новой версии есть ряд нововведений, таких как измененная зарядка, которая не требует извлечения главного модуля из браслета, а также добавлены различные спортивные режимы, усовершенствован дисплей, и программное обеспечение. В общем, новая версия браслета порадует любителей данной серии.
US $30.12 - 40.20
Массажер
Далее в подборке я поместил популярный массажер для шеи, на данную модель оформлено более 6800 заказов, и покупатели оставили много положительных отзывов. Данный товар может стать отличным подарком для ваших родителей или близких людей. Он не только массажирует шею, но и благодаря встроенным инфракрасным модулям еще и прогревает шею. Для удобства использования на устройстве можно выбрать один из многих режимов работы.
US $19.52 - 34.77
Швабра для мытья полов
Данная швабра с ведром имеет довольно продуманную и удобную конструкцию. В ведре имеется две секции в одной из них швабру можно окунуть в воду, в другой хорошо отжать, что позволит быстро сделать влажную уборку любого помещения. Товар можно заказать из Китая, а также из склада в РФ.
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US $17.27 - 26.39
Овощерезка
Это очень удобная овощерезка для нарезки различных овощей и фруктов различными формами и кусочками разной формы. В комплекте имеются различные ножи, а также стоит отметить, что все нарезанные овощи собираются в специальный пластиковый контейнер. На данный товар покупатели оформили более 8000 заказов, а покупатели оставили множество хороших отзывов.
US $12.27 - 18.99
Мужские часы
А это очень популярные классические мужские часы. Данная модель имеет, красивы и стильный внешний вид, а также стоит отметить, что все дополнительные циферблаты являются полностью рабочими. При заказе можно выбрать цвет часов и ремешка. Данная модель была заказана почти 8000 раз.
US $23.99
Беспроводная колонка
И замыкает данную подборку популярная беспроводная колонка от компании Tronsmart. Колонка имеет надежный водонепроницаемый корпус с механическими кнопками управления. Также стоит отметить высокое качество звучания встроенных динамиков. Покупатели оставляют много хороших отзывов, а к летней распродаже предусмотренные дополнительные скидки от продавца.
US $54.29 - 57.58
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