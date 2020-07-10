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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: мини-кондиционер, титановая капсула и многое другое

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Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
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2x8Gb 2666 Corsair - цена упала
Цена на память рухнула - 2x16 2400 Corsair

Всем привет, дорогие друзья. Лето в самом разгаре и надеюсь, вы нашли время для отдыха, также поднять себе настроение можно желанными покупками с сайта Aliexpress. В данной публикации я постарался добавить полезные и интересные товары для вас. Приятных вам покупок и хорошего настроения. 

Титановая капсула

Это водонепроницаемая капсула изготовлена из титана. Она имеет красивый и необычный внешний вид и ее можно использовать в качестве брелка или кулона. При заказе можно выбрать один из двух вариантов цветовых решений. Вес изделия составляет 11 грамм, а его внутренний диаметр 10 миллиметров при длине 22 миллиметра. Изделие можно широко использовать в различных целях.  

US $9.76 - 10.78

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Беспроводная зарядка

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Заряд смартфонов и других устройств беспроводным способом является очень удобным и практичным решением. Для реализации данного метода зарядки, компания Baseus предлагает свое устройство, которое имеет стильный внешний вид благодаря прозрачному корпусу. Также у продавца имеются модели с черным и белым корпусами. Мощность данной зарядки составляет 16W.

US $16.59

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Проектор

Это портативный небольшой проектор, который, несмотря на свои компактные размеры, обладает довольно неплохими характеристиками. Яркость светодиода составляет 2000 Люмен, и на максимальной яркости проектор может проработать до 2 часов, для этого в нем установлен аккумулятор на 4200 мАч. Также в проекторе имеется встроенный динамик, что позволяет использовать его полностью автономно. На данную модель покупатели оформили почти 600 заказов.  

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Уличный светильник

Это довольно уникальный светильник, поскольку он не требует внешнего источника питания. На протяжении светового дня устройство благодаря встроенным солнечным панелям заряжает свой аккумулятор, а ночью при фиксации движения включается светодиодное освещение. Устройство сбалансировано таким образом, что заряда аккумулятора практически в любом случае хватит на все ночь использования.

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US $5.99 - 25.24

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Светодиодная лампа для монитора

Работать за компьютером в темном помещении крайне вредно для зрения, также довольно утомительно использовать главное освещение в ночное время суток. Поэтому существует специальный осветительный прибор для монитора. Светильник монтируется на любой монитор ПК или ноутбука при помощи специальной прищепки. На устройстве имеются регуляторы яркости и температуры свечения. Это очень удобное и полезное изделие, которое сохранит ваше зрение.   

US $28.01

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Портативный кондиционер

В жаркое время года на рабочем месте или дома за столом можно использовать данный портативный кондиционер. Конечно, охладить комнату он не в состоянии, однако если направить его на себя, то вы будите чувствовать себя довольно комфортно. В отличие от простого вентилятора данное устройство гонит холодный воздух, однако в кондиционер необходимо периодически заливать холодную воду, можно со льдом.

US $19.44

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Надувной диван

А это невероятно удобный диван для использования на море в лесу или дома. За счет своей уникальной конструкции диван можно быстро накачать воздухом не используя при этом насос. Данная модель изготовлена из надежного материала, а при заказе можно выбрать один из многих цветов.

US $19.50 - 25.99

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Ilikethat
08:05
А возможно это и есть распиаренная технология BigLittle. 4 нормальных ядра с HT. И еще 4 энергоэффективных, откуда выкинули все "лишнее", в том числе возможность выполнять сразу 2 потока на ядро. Инте...
Процессоры Intel Rocket Lake необычным образом будут распределять потоки по ядрам
Ilikethat
07:58
А по моему все просто. Интел намекает, ребята берите 10-е поколение core сейчас. Потом будет меньше потоков. Сегодня большие, но по пять, завтра маленькие, но по три(с) ;)
Процессоры Intel Rocket Lake необычным образом будут распределять потоки по ядрам
MriS
07:55
Не насколько, для потребительского сектора другие цп изготовят.
Процессоры Intel Rocket Lake необычным образом будут распределять потоки по ядрам
Кент Кентович
07:55
8 т не было (((
37 смартфонов Xiaomi уже можно обновить до MIUI 12 на Android 10 – полный список и ссылки за закачку
ZEN3
07:53
Нвидия имеет капитализацию выше чем у интела. Интересно чем они там занимаются. Неужели серверами? Эти карты особо никому не нужны, люди не будут каждый год менять.
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ZEN3
07:49
На тайване упаковывают. Когда упаковок много, а линия автоматическая. Сложно угадать что кто то что то не туда положил.
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Юра Репченко
07:47
Ну вот типичный представитель отрицателей со своим набором мантр. И как быть с вами?
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войд
07:36
Юра репченко дал поносить он много кому дает
Процессоры Intel Rocket Lake необычным образом будут распределять потоки по ядрам
Олег Городилов
07:33
А у меня нет обновление
Стали известны сроки выхода глобальной версии MIUI 12 для актуальных смартфонов Xiaomi 2018 года
ОвEрkЛ0кeРс
07:32
Зачётные у тебя усы, товарищ! В каком универмаге купил?
Процессоры Intel Rocket Lake необычным образом будут распределять потоки по ядрам
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