Гироскоп

Это оригинальная своего рода антистресс игрушка. Она изготовлена из титана с применением высокоточного оборудования. По своей сути это обычный гироскоп только из качественных материалов. Изделие приятно сидит в руке, его вес составляет 77 грамм, и стоит отметить, что устройство идеально сбалансировано.

US $153.16

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Xiaomi Mi Band 5

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А это новая версия полюбившегося многим смарт-браслета от компании Xiaomi. Данная модель обладает новой конструкцией зарядки, что позволяет заряжать устройство, не доставая его из браслета. Также добавились новые спортивные режимы и другие различные функции. Улучшили дисплей, и добавились новые визуальные анимированные экраны. В общем, новый браслет однозначно порадует своих владельцев.



US $30.12 - 40.20

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Проектор

Это хорошая модель проектора для организации домашнего кинотеатра. Устройство оснащено очень ярким светодиодом с яркостью светового потока в 4000 Люмен, что значительно выше, чем у многих других конкурентов. Максимальное рабочие разрешение данного проектора составляет 1280X720P. Также стоит добавить, что для повышения срока службы устройства проектор оснащен хорошим и надежным охлаждением.

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US $99.99 - 110.15

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Планшет для съемки

А это удобная база, на которую можно закрепить смартфон или камеру для съемки, а также смонтировать на дополнительное освещение и микрофоны. В определенных условиях съемки такое решение может стать одним из лучших. В комплекте сразу можно приобрести светодиодное освещение и микрофоны.



US $11.51 - 48.80

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Станок для заточки ножей

Далее в нашей подборе товаров из Китая следует ручной станок для заточки любых ножей. Станок удобен тем, что в нем можно зафиксировать угол заточки лезвия ножа, а также подобрать точильный камень нужной вам фракции. Сменные камни всегда можно докупить в любом количестве при необходимости.

US $20.50 - 21.20

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Маленький внешний аккумулятор

А это компактный внешний аккумулятор, который не займет много места в вашей сумке или кармане. Аккумулятор обладает электроемкостью в 10000 мАч, чего хватит для быстрой подзарядки вашего смартфона или других устройств. Аккумулятор продается в четырех цветовых решениях.

US $13.99

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Компьютерная мышка

И последний товар в данной подборке это удобная и стильная компьютерная мышка. Данная модель мышки сопрягается с компьютером по беспроводному сигналу, а также имеет встроенную RGB подсветку, режимами которой можно управлять. Также стоит отметить, что на одном заряде мышка работает до 30 дней без подсветки и до 7 дней с включенным декоративным освещением.

US $8.58

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