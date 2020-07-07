Беспроводной геймпад

Это отличный геймпад от компании Baseus. Устройство имеет необычный прозрачный корпус, через который видны все электрические компоненты и детали. По беспроводному bluetooth соединению геймпад работает на расстояние до 10 метров на открытом пространстве. В геймпаде установлен аккумулятор на 550 мАч, что позволит работать устройству до 8 часов автономно. Полный заряд аккумулятора происходит за 2 часа.

US $29.99

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Рюкзак

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Это красивый и стильный рюкзак, который имеет современный и необычный дизайн. Рюкзак очень удобно использовать для ношения различных гаджетов, ноутбуков, планшетов и прочего, для этого в рюкзаке имеется много различных специальных карманов и отделений. В наличии у продавца имеется четыре цвета на ваш выбор.



US $11.66 - 12.55

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Бесконтактный индикатор

Данный индикатор может засечь электрический ток бесконтактным способом. Индикация происходит путям подведения специального наконечника к электрическим сетям, однако стоит отметить, что наконечник диэлектрический и не проводит ток. Таким образом, фактически вы не касаетесь электрических сетей и не подвергаете себя какой-либо опасности. Индикатор сигнализирует световым и звуковым сигналом.

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US $2.46 - 2.56

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Аккумуляторы

Это одни из самых распространенных аккумуляторов типа 18650. Данный продавец проверен многими покупателями и продает качественные аккумуляторы. Реальное значение электроемкости аккумуляторов составляет от 3300 до 3400 мАч. В целом на батареи было оформлено более 27000 заказов.

US $2.37 - 38.59

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Внешний аккумулятор

А это внешний аккумулятор на 30000 мАч электроемкости. Данная модель продается в одном белом цвете, однако можно выбрать страну, из которой вам будет осуществлена доставка, в списке имеется также и РФ. Для зарядки различных устройств на аккумуляторе имеется много портов.

US $20.81 - 27.05

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Магнитный кабель

Это очень удобный магнитный кабель для зарядки смартфона. У продавца есть кабеля под все распространенные смартфоны. При заказе можно выбрать длину кабеля, а также стоит отметить, что кабель имеет угловой разъем, это очень удобно при одновременной зарядке и использовании смартфона.

US $0.69 - 3.49

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Органайзер для визиток

И замыкает данную подборку удобный и небольшой органайзер для визиток, которая изготовлена из кожи. Изделие продается во многих цветах на ваш выбор. Данное изделие может стать отличным недорогим подарком для деловых людей или любителей собирать различные карты для скидок.

US $1.22 - 1.57

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