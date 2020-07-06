Зарядное устройство

Это отличная автомобильная зарядка, которая продается во многих цветах, а также в двух модификациях. Модификации отличаются портами для зарядки, а именно имеется модель с двумя стандартными USB портами и модель с одним стандартным USB и USB Type-C. На устройстве имеется небольшой дисплей для отображения тока заряда, а также общая мощность зарядки составляет 45W.

US $11.99 - 12.99

Перейти в магазин

Держатель для смартфона

реклама

Это очень удобный держатель для смартфона, благодаря своим размерам держатель может фиксировать практически любые смартфоны. Держатель изготовлен из нержавеющей стали, а также имеет удобный механизм фиксации, который работает по гравитационному принципу. Это означает, что смартфон фиксируется под действием своего же веса.

US $9.98

Перейти в магазин

Автомобильный пылесос

Данная модель пылесоса может помочь быстро убрать ваш автомобиль. Для удобства пылесос питается от встроенного аккумулятора на 2000 мАч, который позволяет работать устройству на максимальной мощности до 21 минуты. Максимальная сила всасывания составляет 4000 Pa. Пылесос имеет удобный контейнер для сбора мусора, а также имеет эффективный фильтр для сбора пыли.

анонсы и реклама Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. <b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

US $39.99

Перейти в магазин

Аварийный молот

Данное устройство может быть установлено на торпеде автомобиля или лежать в доступном для вас месте, к примеру, в кармане. Молот предназначен для развития автомобильного стекла при аварии или других непредвиденных ситуациях. Также на устройстве установлен нож, который предназначен для быстрого разреза ремня безопасности.

US $9.99

реклама

Перейти в магазин

Стеклоочиститель

Данный стеклоочиститель поставляется в твердых таблетках, которые нужно развести в обычной воде. Одну таблетку нужно развести в четырех литрах воды, а в одной упаковке поставляется 12 таблеток. Подобные очистители уже хорошо зарекомендовали себя и пользуются большой популярностью среди покупателей.

US $4.59 - 8.99

Перейти в магазин

Табличка с номером телефона

На данной табличке можно указать свой номер телефона и в том случае если вы припарковали ваш автомобиль в специфическом месте табличку можно установить на торпеде автомобиля, так что бы ее было видно снаружи авто. Табличка имеет красивый и стильный внешний вид, и будет хорошо смотреться в любом автомобиле.

US $4.99

Перейти в магазин

Bluetooth- Aux адаптер

При помощи данного адаптера можно подключить к любой стационарной магнитоле имеющей Aux выход, смартфон или флешку с музыкой. Таким образом, можно легко и быстро прослушивать музыку с удобных для вас устройств, устройство очень простое и надежное в работе.

US $8.99

Перейти в магазин

А также на моем Telegram канале или сообществе в VK, постоянно публикуются товары из Китая по выгодным ценам, и рассматриваются различные технологические новинки.

Смотрите также:

реклама





Товары для ПК и офиса с хорошими скидками