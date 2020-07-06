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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: формы для льда, складной велосипедный замок и многое другое

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Складной велосипедный замок

Это раскладной замок, которым можно зафиксировать ваш велосипед практически в любом месте. Замок изготовлен из специальной усиленной стали, а также имеет усиленный фиксирующий механизм. Замок в сложенном виде имеет компактные размеры и может быть расположен под сидением велосипеда при помощи специальных липучек.   

US $24.24

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Беспроводные наушники

Далее в данной подборке я поместил отличные беспроводные наушники от компании Baseus. Наушники имеют невысокую цену, однако, несмотря на это обладают хорошим звучанием. Изделие продается в двух цветах, а всего на данный товар покупатели оформили уже более 1500 заказов.   

US $18.12

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Рюкзак

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Это недорогой компактный рюкзак от компании Xiaomi. Рюкзак имеет внутренний объем в 10 литров. При заказе можно выбрать один из многих цветов, а также можно выбрать доставку из РФ. Рюкзак имеет стильный внешний вид, однако, исходя из невысокой цены в рюкзаке довольно скромное внутреннее наполнение.  

US $8.22 - 11.20

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Корпус для жесткого диска

Данный корпус предназначен для быстрого подключения любых 2,5 дюймовых накопителей к компьютеру. Корпус можно заказать с различными интерфейсами подключения, а также в комплекте с удобным переносным кейсом.  

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US $7.85 - 19.19

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Набор отверток

Это отличный набор отверток от компании WORKPRO. Набор поставляется в удобном пластиковом кейсе, в котором каждый из инструментов хранится на своем месте. В комплекте имеется большой комплект различных сменных бит, а также большой выбор крестовых и плоских отверток.  

US $21.99 - 32.99

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Форма для льда

У данного продавца можно приобрести на ваш выбор различные формы для льда. Продавец предлагает большие и маленькие формы для льда, а также очень оригинальные в виде гранаты или пистолетов. В целом на формы оформлено более 2400 заказов.

US $3.18 - 4.98

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Внешний аккумулятор

И замыкает данную подборку внешний аккумулятор от компании TOPK. Аккумулятор поддерживает функцию быстрой зарядки, а также имеет 20000 мАч электроемкости для зарядки различных устройств. Аккумулятор продается в различных цветах и в модификациях с функцией быстрой зарядки и без нее.   

US $15.58 - 19.24

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