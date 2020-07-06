Складной велосипедный замок

Это раскладной замок, которым можно зафиксировать ваш велосипед практически в любом месте. Замок изготовлен из специальной усиленной стали, а также имеет усиленный фиксирующий механизм. Замок в сложенном виде имеет компактные размеры и может быть расположен под сидением велосипеда при помощи специальных липучек.

US $24.24

реклама

Перейти в магазин

Беспроводные наушники

Далее в данной подборке я поместил отличные беспроводные наушники от компании Baseus. Наушники имеют невысокую цену, однако, несмотря на это обладают хорошим звучанием. Изделие продается в двух цветах, а всего на данный товар покупатели оформили уже более 1500 заказов.

US $18.12

Перейти в магазин

Рюкзак

анонсы и реклама Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. <b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Это недорогой компактный рюкзак от компании Xiaomi. Рюкзак имеет внутренний объем в 10 литров. При заказе можно выбрать один из многих цветов, а также можно выбрать доставку из РФ. Рюкзак имеет стильный внешний вид, однако, исходя из невысокой цены в рюкзаке довольно скромное внутреннее наполнение.

US $8.22 - 11.20

Перейти в магазин

Корпус для жесткого диска

Данный корпус предназначен для быстрого подключения любых 2,5 дюймовых накопителей к компьютеру. Корпус можно заказать с различными интерфейсами подключения, а также в комплекте с удобным переносным кейсом.

реклама

US $7.85 - 19.19

Перейти в магазин

Набор отверток

Это отличный набор отверток от компании WORKPRO. Набор поставляется в удобном пластиковом кейсе, в котором каждый из инструментов хранится на своем месте. В комплекте имеется большой комплект различных сменных бит, а также большой выбор крестовых и плоских отверток.

US $21.99 - 32.99

Перейти в магазин

Форма для льда

У данного продавца можно приобрести на ваш выбор различные формы для льда. Продавец предлагает большие и маленькие формы для льда, а также очень оригинальные в виде гранаты или пистолетов. В целом на формы оформлено более 2400 заказов.

US $3.18 - 4.98

Перейти в магазин

Внешний аккумулятор

И замыкает данную подборку внешний аккумулятор от компании TOPK. Аккумулятор поддерживает функцию быстрой зарядки, а также имеет 20000 мАч электроемкости для зарядки различных устройств. Аккумулятор продается в различных цветах и в модификациях с функцией быстрой зарядки и без нее.

US $15.58 - 19.24

реклама





Перейти в магазин

А также на моем Telegram канале или сообществе в VK, постоянно публикуются товары из Китая по выгодным ценам, и рассматриваются различные технологические новинки.

Смотрите также:

реклама

Товары со скидкой до 70%