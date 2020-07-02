Стальной лед

Данный кубики изготовлены из нержавеющей стали, и их можно использовать в качестве льда, который не разбавит напиток. У продавца имеются наборы с комплектацией от 4 до 8 кубиков. Все кубики поставляются в пластиковом кейсе, а также дополнительно можно заказать удобный пинцет.

US $2.09 - 13.31

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Светящиеся гранулы

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Данные гранулы работают по люминесцентному принципу. Они поставляются в пакетиках по 30 грамм, а также при заказе можно выбрать один из многих цветов. Гранулы можно использовать в различных декоративных целях, а также для различных поделок.

US $2.41

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Вакуумный упаковщик

Этот вакуумный упаковщик может продлить срок хранения продуктов. Подобный способ упаковки очень удобный для хранения, а также подойдет для упаковки продуктов в поход или в поездку на природу. Упаковщик можно заказать с доставкой из многих стран, а также с доставкой со склада в РФ.

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US $25.47 - 34.05

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Формы для мороженого

Это очень удобные формы для заморозки самодельного мороженого. Одновременно можно заморозить четыре порции. Также при заказе можно купить специальные деревянные палочки. Формы хорошего качества, а в целом на товар было оформлено более 3000 раз.

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US $2.87 - 4.24

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Фонтанчик

Данный фонтанчик имеет водонепроницаемый корпус, на котором установлены солнечные панели. Панели питают двигатель насоса, а для распыления воды используются различные насадки. В отзывах покупатели подтверждают работоспособность данного устройства и в целом довольны приобретением.

US $2.99 - 3.49

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Щетка для гриля

Это очень удобная и практичная щетка для очистки решетки гриля. Благодаря металлическим ворсинкам щетка легко и быстро справляется с любыми загрязнениями. А также стоит отметить, что щетка изготовлена из нержавеющей стали, и это значительно продлевает срок службы изделия.

US $4.24

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Раскладной нож

Это одна из популярных и недорогих моделей раскладного ножа, который имеет компактные размеры и тонкое лезвие с длиной 92 миллиметра. Длина ножа с рукояткой составляет 215 миллиметров. При заказе можно выбрать лезвия с нанесенным узором, а также различные цвета рукоятки.

US $7.43

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