Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: деревянный конструктор, качественный тонометр и многое другое
Конструктор
Это невероятно популярный конструктор, который изготовлен полностью из деревянных компонентов при помощи лазерной резки. При сборке всей модели вы получите полностью работоспособный кинопроектор, на котором сможете воспроизводить анимационные фильмы в черно-белых цветах. Это невероятно хороший и оригинальный подарок для близкого человека.
US $42.99
Рюкзак
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Это удобная модель вместительного рюкзака. У продавца в наличии имеются несколько моделей, которые незначительно отличаются друг от друга, а также продавец имеет возможность отправить товар со склада в РФ, что ускорит доставку, и вы получите товар максимум за пять дней.
US $26.22 - 32.68
Спортивные часы
Данные часы изготовлены в спортивном стиле, они имеют стильный и популярный внешний вид, а также водонепроницаемый корпус, который защитит часы при погружении на большую глубину. У продавца в наличии восемь цветовых решений на ваш выбор. Также стоит отметить наличие светодиодной подсветки, которая поможет уводить информацию в темном месте.
US $9.55 - 11.97
Раскладной нож
Это раскладной нож с автоматической пружиной, он изготовлен в стилистике времен СССР, и может стать отличным подарком для ценителей истории или для любителей эпохи. Общая длина клинка с разложенным лезвием составляет 220 миллиметров, а длина лезвия составляет 96 миллиметров. В комплекте с ножом поставляется тканевый чехол.
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US $18.20
Удлинитель
Это очень удобный и практичный удлинитель от компании ORICO. При заказе можно выбрать необходимое вам количество розеток, а также стоит отметить, что каждая модель удлинителя оснащена USB портами в количестве, пять штук. Длина кабеля подключаемого к бытовой сети составляет 1,5 метра.
US $24.85 - 28.16
Тонометр
Это очень удобный и качественный тонометр, на него оформлено много тысяч заказов и все подтверждают точность измерений данного прибора в отзывах. Плюсом данной модели, является то, что она автоматическая. Для измерений его нужно просто надеть на руку и нажать на соответствующую кнопку. Измеряемые параметры не только отобразятся на дисплее, но и будут озвучены на русском языке со встроенного динамика. Отличный подарок для людей имеющих проблемы связанные с давлением.
US $17.66 - 18.95
Светодиодные RGB лампочки
И замыкает данную подборку светодиодные RGB лапочки под патрон GU10. Данные лампочки имеют достаточную яркость и могут использоваться в качестве дополнительного освещения. Также они имеют пульт дистанционного управления, с которого можно выбрать один из многих цветов свечения на ваш выбор. Если у вас установлены другие патроны в точечных светильниках, то также прикладываю ссылку на очень выгодное предложение по патронам GU10.
US $3.19
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Патроны GU10 к вышеупомянутым лампам.
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