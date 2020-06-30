Конструктор

Это невероятно популярный конструктор, который изготовлен полностью из деревянных компонентов при помощи лазерной резки. При сборке всей модели вы получите полностью работоспособный кинопроектор, на котором сможете воспроизводить анимационные фильмы в черно-белых цветах. Это невероятно хороший и оригинальный подарок для близкого человека.

US $42.99

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Рюкзак

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Это удобная модель вместительного рюкзака. У продавца в наличии имеются несколько моделей, которые незначительно отличаются друг от друга, а также продавец имеет возможность отправить товар со склада в РФ, что ускорит доставку, и вы получите товар максимум за пять дней.

US $26.22 - 32.68

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Спортивные часы

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Данные часы изготовлены в спортивном стиле, они имеют стильный и популярный внешний вид, а также водонепроницаемый корпус, который защитит часы при погружении на большую глубину. У продавца в наличии восемь цветовых решений на ваш выбор. Также стоит отметить наличие светодиодной подсветки, которая поможет уводить информацию в темном месте.

US $9.55 - 11.97

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Раскладной нож

Это раскладной нож с автоматической пружиной, он изготовлен в стилистике времен СССР, и может стать отличным подарком для ценителей истории или для любителей эпохи. Общая длина клинка с разложенным лезвием составляет 220 миллиметров, а длина лезвия составляет 96 миллиметров. В комплекте с ножом поставляется тканевый чехол.

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US $18.20

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Удлинитель

Это очень удобный и практичный удлинитель от компании ORICO. При заказе можно выбрать необходимое вам количество розеток, а также стоит отметить, что каждая модель удлинителя оснащена USB портами в количестве, пять штук. Длина кабеля подключаемого к бытовой сети составляет 1,5 метра.

US $24.85 - 28.16

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Тонометр

Это очень удобный и качественный тонометр, на него оформлено много тысяч заказов и все подтверждают точность измерений данного прибора в отзывах. Плюсом данной модели, является то, что она автоматическая. Для измерений его нужно просто надеть на руку и нажать на соответствующую кнопку. Измеряемые параметры не только отобразятся на дисплее, но и будут озвучены на русском языке со встроенного динамика. Отличный подарок для людей имеющих проблемы связанные с давлением.

US $17.66 - 18.95

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Светодиодные RGB лампочки

И замыкает данную подборку светодиодные RGB лапочки под патрон GU10. Данные лампочки имеют достаточную яркость и могут использоваться в качестве дополнительного освещения. Также они имеют пульт дистанционного управления, с которого можно выбрать один из многих цветов свечения на ваш выбор. Если у вас установлены другие патроны в точечных светильниках, то также прикладываю ссылку на очень выгодное предложение по патронам GU10.

US $3.19

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Патроны GU10 к вышеупомянутым лампам.

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