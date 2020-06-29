Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: карманный нож, популярные аккумуляторы и многое другое
Карманный нож
Это карманный нож, который легко и просто всегда носить с собой. Корпус ножа изготовлен из титана, а также стоит отметить, что корпус имеет стильный внешний вид, это позволяет использовать устройство в качестве подвески или кулона. При заказе можно выбрать один из пяти предложенных расцветок.
US $67.61 - 77.97
Мужская сумка
рекламаПодобные сумки очень удобны для хранения и переноса, различных вещей, которые могут понадобиться в любой момент, к примеру, блокнотов, бумажников, ключей и так далее. Данная сумка изготовлена под брендом Celinv Koilm, а у продавца есть большой выбор цветовых решений.
US $24.89 - 28.88
Детский конструктор
Это отличный детский конструктор, из которого можно сложить много различной техники на полицейскую тематику. Набор можно заказать в двух вариантах, которые отличаются количеством деталей. Также для жителей РФ существует быстрая доставка с местных складов. В целом конструктор был заказан почти 5000 раз.
US $10.66 - 13.81
Набор отверток
Это удобный набор отверток от компании WORKPRO. В наборе имеется ряд больших крестовых и плоских отверток, также имеются маленькие отвертки с различными наконечниками. А для покрытия еще большего количества задач в наборе имеется отвертка со сменными битами. Весь инструмент хранится в удобном пластиковом кейсе.
рекламаUS $16.99 - 24.99
Аккумуляторы
Это простые аккумуляторы типа AAA, единственное их отличает от других подобных моделей, это то, что они заряжаются от стандартного USB кабеля, который поставляется в комплекте. От одного кабеля подключенного к зарядному блоку можно одновременно заряжать до четырех аккумуляторов. Электроемкость одной батареи составляет 450 мАч.
US $3.69 - 14.56
Bluetooth-адаптер
Это удобный небольшой bluetooth-адаптер от компании ORICO. Он поможет быстро подключить любое bluetooth оборудование к вашему ПК или ноутбуку. Устройство работает на максимальное расстояние до 20 метров, а при заказе можно выбрать цвет адаптера.
US $3.55 - 4.09
Наушники
А для тех, кто любит качественный звук, хочу представить проводные наушники KZ ZSX. Наушники имеют необычный внешний вид, а также продаются в моделях с микрофоном и без него. Поставляются наушники в качественной подарочной упаковке, также покупатели отмечают высокое качество звука и в целом очень довольны приобретением.
US $39.91 - 40.68
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