Карманный мини-нож

Данный нож имеет небольшие размеры и его можно носить на ключах или в качестве кулона на шее. Нож можно приобрести в трех цветах. Корпус ножа изготовлен из титана, а внутри имеется круглое лезвие, которое вращается вокруг соей оси, таким образом, нож можно использовать для быстрого вскрытия каких либо коробок или в других целях по вашему усмотрению.

US $18.20

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Тактическая ручка

Данная тактическая ручка имеет стильный внешний вид, ее пишущую пасту всегда можно заменить при необходимости. Ручка, как и все товары в данной подборке изготовлена из титана и при необходимости ее можно использовать для самообороны или, к примеру, для разбития автомобильного стекла при аварии. Ручка имеет небольшой вес, который составляет 23,4 грамма.

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US $38.73

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Универсальный нож

А это универсальный нож с широким спектром применения. Нож имеет выдвижное лезвие, которое можно зафиксировать в любом положении по пути выдвижения при помощи специального фиксатора. Для ношения ножа на ремне или одежде имеется специальный зажим, также на ноже имеется выступ для открытия различных бутылок. Такой нож может стать отличным подарком, а также может, выручит владельца в непредвиденных ситуациях.

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US $139.95

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Титановая оправа для очков

Титановые оправы для очков в специализированных магазинах стоят очень дорого, а в Китае можно приобрести такую вещь по приемлемой цене. Данный продавец предлагает изготовить очки по вашему рецепту. При оформлении заказа вам нужно выбрать понравившуюся оправу и перейти в меню оплаты, а в комментариях к заказу добавить ваш рецепт. У товара много положительных отзывов от довольных покупателей.

US $11.21

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Титановая ложка

Это походная ложка-вилка, она изготовлена из титана, а при заказе можно выбрать один из двух цветов изделия. Изделие не займет много места в рюкзаке или сумке, также стоит отметить, что ложка очень легкая и прочная. Цена изделия относительно невысокая, исходя из соотношения качества и цены на данный товар оформлено почти 4000 заказов.

US $2.99 - 3.20

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Титановая решетка для гриля

А это удобная решетка для приготовления пищи на костре. Решетку можно использовать как опару для посуды или готовить пищу непосредственно на ней. Решетка имеет компотные размеры, которые составляют 110х250 миллиметров. Ее удобно носить с собой, а также стоит отметить, что решетка легко отмывается после использования.

US $23.52

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Титановая походная посуда

И замыкает данную подборку титановых товаров удобная походная посуда. У продавца можно приобрести посуда различного объема от 300 до 750 миллилитров, а также заказать складную ложку. Посуда пользуется популярностью и ее уже заказало много людей, которые оставили свои отзывы на странице товара. Посуда имеет складные ручки для обеспечения компактности при транспортировке.

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US $6.34 - 22.72

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