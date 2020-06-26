Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: тритиевый брелок, щетка для мытья окон и многое другое
Тритиевый брелок
И начинает данную подборку тритиевый брелок. Устройство имеет прочный титановый корпус с прозрачной вставкой, в которой располагается тритий. Тритий может светиться на протяжении 40 лет без подзарядки, от каких либо источников электроэнергии или солнечного света. Брелок полностью безопасен, содержания трития крайне невелико и излучение от него не может покинут корпус устройства.
US $28.30 - 30.98
Зарядный блок
рекламаЭто зарядный блок от надежного производителя Baseus, при оформлении заказа можно выбрать одну из трех моделей. Модели отличаются количеством и типами выходных портов. Общая мощность зарядки составляет 18 W, а также у продавца имеются черные и белые зарядные блоки.
US $4.87 - 7.79
Щетка для мытья окон
Это очень удобная щетка для мытья окон с наружной стороны. Особенно такое устройство может помочь, если вы проживаете на высоких этажах. Используя данную щетку, вы не подвергаете себя дополнительной опасности. У продавца есть несколько моделей на ваш выбор.
US $19.99 - 24.15
Механическая клавиатура
А это механическая клавиатура с красивой RGB подсветкой. При заказе можно выбрать один из трех типов переключателей на кнопках, которые отличаются по глубине и жесткости нажатия. Также в наличии имеются клавиатуры с русской раскладкой и с возможностью доставки со склада в РФ.
рекламаUS $25.70 - 35.60
Фиксатор для очков
Данный фиксатор клеится на двухсторонний скотч в любое удобное для вас место в автомобиле. Его можно использовать для фиксации различных предметов, но удобнее всего его использовать для крепления ваших очков. Таким образом, очки всегда будут под рукой, а их стекла останутся целыми и невредимыми.
US $6.88 - 7.87
Пляжная обувь
Это удобная пляжная обувь, которая защитит ваши ноги на любом пляже или при вхождении водоем с каменистым дном. Также такая обувь хорошо защищает ноги от различных острых ракушек. У продавца есть много различных цветовых схем и размеров на ваш выбор.
US $7.31 - 9.72
Мужская сумка
И последний товар в данной подборке это элегантная мужская сумка, которая выпускается под известным брендом Jeep. Сумка по заявлению продавца, и исходя из отзывов покупателей, изготовлена из высококачественных материалов. В комплекте с сумкой в одном стиле и цвете можно заказать портмоне.
US $24.08 - 25.36
И не забывайте, что для новых пользователей существует купон на скидку US $15.60
Однако вы можете зарегистрировать новый аккаунт и совершить разовую покупку.
реклама
Присоединяйтесь также к моему Telegram каналу или сообществу в VK, там вы найдете еще больше популярных и интересных товаров из Китая.
Смотрите также:
Летние товары со скидкой до 50%
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила