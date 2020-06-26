Тритиевый брелок

И начинает данную подборку тритиевый брелок. Устройство имеет прочный титановый корпус с прозрачной вставкой, в которой располагается тритий. Тритий может светиться на протяжении 40 лет без подзарядки, от каких либо источников электроэнергии или солнечного света. Брелок полностью безопасен, содержания трития крайне невелико и излучение от него не может покинут корпус устройства.

US $28.30 - 30.98

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Зарядный блок

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Это зарядный блок от надежного производителя Baseus, при оформлении заказа можно выбрать одну из трех моделей. Модели отличаются количеством и типами выходных портов. Общая мощность зарядки составляет 18 W, а также у продавца имеются черные и белые зарядные блоки.

US $4.87 - 7.79

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Щетка для мытья окон

Это очень удобная щетка для мытья окон с наружной стороны. Особенно такое устройство может помочь, если вы проживаете на высоких этажах. Используя данную щетку, вы не подвергаете себя дополнительной опасности. У продавца есть несколько моделей на ваш выбор.

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US $19.99 - 24.15

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Механическая клавиатура

А это механическая клавиатура с красивой RGB подсветкой. При заказе можно выбрать один из трех типов переключателей на кнопках, которые отличаются по глубине и жесткости нажатия. Также в наличии имеются клавиатуры с русской раскладкой и с возможностью доставки со склада в РФ.

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US $25.70 - 35.60

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Фиксатор для очков

Данный фиксатор клеится на двухсторонний скотч в любое удобное для вас место в автомобиле. Его можно использовать для фиксации различных предметов, но удобнее всего его использовать для крепления ваших очков. Таким образом, очки всегда будут под рукой, а их стекла останутся целыми и невредимыми.

US $6.88 - 7.87

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Пляжная обувь

Это удобная пляжная обувь, которая защитит ваши ноги на любом пляже или при вхождении водоем с каменистым дном. Также такая обувь хорошо защищает ноги от различных острых ракушек. У продавца есть много различных цветовых схем и размеров на ваш выбор.

US $7.31 - 9.72

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Мужская сумка

И последний товар в данной подборке это элегантная мужская сумка, которая выпускается под известным брендом Jeep. Сумка по заявлению продавца, и исходя из отзывов покупателей, изготовлена из высококачественных материалов. В комплекте с сумкой в одном стиле и цвете можно заказать портмоне.

US $24.08 - 25.36

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