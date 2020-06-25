Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: многофункциональные плоскогубцы, мужская сумка и многое другое
Многофункциональные плоскогубцы
Для любителей качественного инструмента данная подборка начинается с отличных многофункциональных плоскогубцев, у продавца в наличии имеются несколько различных моделей, а также имеются хорошие острогубцы. Инструмент изготовлен из надежной стали, а также имеет дополнительные функции. Также у продавца имеются и более бюджетные модели плоскогубцев.
US $3.09 - 17.57
Рабочая поверхность
рекламаДанная поверхность идеально подойдет для тех, кто занимается ремонтом различной электроники, или просто любителя. У продавца имеются поверхности с магнитами, которые предотвратят потерю важных деталей и винтов. Есть различные ячейки и отверстия для фиксации компонентов электроники и инструмента. В целом это очень удобная рабочая поверхность, которая может стать отличным помощником в ремонте.
US $3.79 - 23.38
Толщиномер
Данный прибор предназначен для измерения толщины нанесенной краски на поверхность. Таким образом, допустим, можно узнать заводская покраска на автомобили или кузов уже подвергался перекраске. Прибор простой и надежный, питается от батарейки CR2032. У продавца в наличии две модели, которые отличаются точностью измерения. Один измеряет с точностью до сотых миллиметра, другой до тысячных миллиметра.
Саундбар
Данное устройство может помочь в том случае, если базовые колонки на телевизоре или ноутбуке вас не устраивают по громкости или качеству звука. Эту колонку можно подключить к различному оборудованию по средствам Bluetooth или использую проводное подключение. На саундбаре имеются удобные механические кнопки для управления, а также имеется пульт дистанционного управления.
рекламаUS $42.63
Декоративные светодиодные лампы
Данные лампы могут стать отличным решения для украшения любого дома или другого помещения на ваш выбор. У продавца в наличие большой выбор ламп различной формы под цоколь стандарта E27. При заказе будьте внимательны, у продавца есть лампы под напряжение 220 и 110 Вольт. Также добавлю, что лампы поддерживают регулировку яркости.
US $4.47 - 9.09
Мужская сумка
Подобные сумки для многих мужчин являются неотъемлемой частью при выходе из дома. На ваш выбор у продавца имеются сумки разных размеров, которые продаются в двух цветах. Покупатели оставили много хороших отзывов и подтверждают, что сумка полностью соответствует описанию.
US $12.69 - 19.66
Зарядный блок
И последний товар в данной подборке это зарядный блок от надежной фирмы KUULAA. Общая мощность устройства составляет 30 W, и оно имеет три USB выхода для заряда различных гаджетов. Один из выходов поддерживает функцию Quick Charge 3,0. Также на корпусе имеется небольшой цифровой дисплей, который отображает текущий ток зарядки.
US $8.39
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