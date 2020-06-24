Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: мини отвертки, раскладной нож и многое другое
Переходник
Это угловой переходник, который можно использовать на различном оборудовании, в том случае если прямой стандартный разъем невозможно или неудобно использовать. Переходник выполнен из надежных материалов и не потеряет качество передачи аудио сигнала. У продавца есть устройства с типовыми стандартами 2,5 и 3,5 миллиметра.
US $15.99 - 29.99
Набор бит и сверил
US $17.98 - 19.31
Раскладной нож
Раскладной нож может стать также хорошим помощником в любых ситуациях. Он не будет лишним на природе или в бардачке машины. Данная модель имеет узкое лезвие длиной в 92 миллиметра, а рукоятка изготовлена с применением деревянных вставок. По заявлению продавца лезвие ножа изготовлено из стали M390, которая имеет высокую твердость в 60-62 HRC.
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US $7.43
Беруши
Если у вас чуткий сон или вы часто находитесь в шумном месте, то возможно вас заинтересуют данные беруши. Они имеют специальную форму, которая повторяет форму ушной раковины, это позволяет плотнее закрыть уши и более качественно защитить себе от внешних звуков. Беруши проставляются в маленьком пластиковом кейсе.
рекламаUS $1.11
Беспроводные наушники
Это бюджетная модель наушников, в которой хорошо сочетается цена и качество. Покупатели хорошо отзываются о данной модели и к единственному минусу относят небольшой недостаток в виде недостатка громкости воспроизводимой музыки. На одном заряде наушник работают около 3 часов, а от кейса, который имеет встроенный аккумулятор на 600 мАч можно еще 4 раза зарядить наушники. В целом получилась отличная модель за вполне приемлемые деньги.
US $6.93 - 9.90
Маленькие отвертки
Это меленькие отвертки, которые имеют длину с рукояткой всего 37 миллиметров, Они изготовлены качественно, и даже при большой нагрузке рукоятка никогда не прокрутится. У продавца есть крестовая и плоская отвертка в наличии, а цена на данный товар у данного продавца самая низкая среди конкурентов.
US $0.32 - 0.40
Раскладной штатив
И последний товар в данной подборке это удобный и недорогой штатив для камеры или смартфона. Конечно, доверять дорогую камеру данному штативу не стоит, однако для домашнего использования или для организации дополнительного освещения, штатив является отличным выбором. В комплекте продавец прикладывает фиксатор для смартфона, а также можно приобрести кнопку дистанционного спуска затвора всего за 1 доллар.
US $14.39
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