Переходник

Это угловой переходник, который можно использовать на различном оборудовании, в том случае если прямой стандартный разъем невозможно или неудобно использовать. Переходник выполнен из надежных материалов и не потеряет качество передачи аудио сигнала. У продавца есть устройства с типовыми стандартами 2,5 и 3,5 миллиметра.

US $15.99 - 29.99

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Набор бит и сверил

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У данного продавца можно выбрать один из трех отличных наборов с всевозможными битами и различными сверлами. Такой набор будет отличным помощников в домашней мастерской. Набор поставляется в удобной пластиковой коробочке, в которой каждый из компонентов находится в своей специальной ячейке, что очень удобно при использовании.

US $17.98 - 19.31

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Раскладной нож

Раскладной нож может стать также хорошим помощником в любых ситуациях. Он не будет лишним на природе или в бардачке машины. Данная модель имеет узкое лезвие длиной в 92 миллиметра, а рукоятка изготовлена с применением деревянных вставок. По заявлению продавца лезвие ножа изготовлено из стали M390, которая имеет высокую твердость в 60-62 HRC.

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US $7.43

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Беруши

Если у вас чуткий сон или вы часто находитесь в шумном месте, то возможно вас заинтересуют данные беруши. Они имеют специальную форму, которая повторяет форму ушной раковины, это позволяет плотнее закрыть уши и более качественно защитить себе от внешних звуков. Беруши проставляются в маленьком пластиковом кейсе.

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US $1.11

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Беспроводные наушники

Это бюджетная модель наушников, в которой хорошо сочетается цена и качество. Покупатели хорошо отзываются о данной модели и к единственному минусу относят небольшой недостаток в виде недостатка громкости воспроизводимой музыки. На одном заряде наушник работают около 3 часов, а от кейса, который имеет встроенный аккумулятор на 600 мАч можно еще 4 раза зарядить наушники. В целом получилась отличная модель за вполне приемлемые деньги.

US $6.93 - 9.90

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Маленькие отвертки

Это меленькие отвертки, которые имеют длину с рукояткой всего 37 миллиметров, Они изготовлены качественно, и даже при большой нагрузке рукоятка никогда не прокрутится. У продавца есть крестовая и плоская отвертка в наличии, а цена на данный товар у данного продавца самая низкая среди конкурентов.

US $0.32 - 0.40

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Раскладной штатив

И последний товар в данной подборке это удобный и недорогой штатив для камеры или смартфона. Конечно, доверять дорогую камеру данному штативу не стоит, однако для домашнего использования или для организации дополнительного освещения, штатив является отличным выбором. В комплекте продавец прикладывает фиксатор для смартфона, а также можно приобрести кнопку дистанционного спуска затвора всего за 1 доллар.



US $14.39

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