Беспроводная колонка

Это беспроводная колонка в виде известных наушников от компании Apple. У продавца на ваш выбор имеется две модели колонок. На колонке имеются все необходимые разъемы, а также механические кнопки для управления. С таким устройством вы точно будете в центре внимания в любой компании. У данного продавца немного продаж, однако, он продает товар по более низкой цене в сравнении с конкурентами.

US $21.69

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Мужские часы

Данный продавец предлагает приобрести красивые и стильные мужские часы. Часы продаются в двух цветах и имеют металлический ремешок с удобной застежкой. Также стоит добавить, что они имеют водонепроницаемый корпус из нержавеющей стали. Поставляются часы в подарочной упаковке из плотного картона. А на товар оформлено уже более 5400 заказов, и покупатели оставляют хорошие отзывы о товаре, рейтинг продавца составляет 4,9 из 5.

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US $24.90

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Bluetooth Адаптер

Далее в подборку я поместил небольшой Bluetooth 5,0 адаптер. При подключении к компьютеру адаптер не требует установки дополнительных драйверов. Работает устройство на радиусе до 20 метров. При помощи данного адаптера можно подключить различное оборудование к вашему компьютеру, к примеру, наушники или колонки и многое дорогое. Товар был заказан более 13000 раз.

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US $2.62 - 7.26

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Зарядный блок

Этот зарядный блок обладает большой мощностью, которая составляет 48 W. Один из портов поддерживает функцию быстрой зарядки, а всего на зарядном блоке четыре порта для зарядки различных устройств на ваш выбор. При оформлении заказа можно дополнительно приобрести зарядный кабель, а также выбрать цвет устройства.

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US $6.40 - 11.60

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Аккумуляторы

У данного продавца можно приобрести качественные аккумуляторные батареи формата АА с электроемкостью в 3000 мАч. Аккумуляторы продаются в комплекте с удобным зарядным устройством, рассчитанным для одновременной зарядки 4 батарей. Товар качественней и надежны, реальные покупатели уже проверили батареи и оставили свои положительные отзывы.

US $19.00 - 67.00

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Декоративный светильник

Данный светильник предназначен для монтажа на улице в саду или во дворе. Светильник во время солнечного дня заряжается, а при наступлении темноты автоматически включается и светится. Благодаря своей конструкции и технологическим решениям светильник на одном заряде может работать до 10 часов.

US $7.88 - 20.54

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Мужская сумка

И замыкает данную подбору удобная мужская сумка, которая носится на плече. Сумка продается в двух цветах, и она довольно вместительная. Также на ней есть дополнительные карманы для различных мелочей. Покупатели отмечают высокое качество используемых материалов, а также качество изготовления.

US $10.69 - 11.98

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