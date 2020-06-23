Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: беспроводная колонка, мужские часы и многое другое
Беспроводная колонка
Это беспроводная колонка в виде известных наушников от компании Apple. У продавца на ваш выбор имеется две модели колонок. На колонке имеются все необходимые разъемы, а также механические кнопки для управления. С таким устройством вы точно будете в центре внимания в любой компании. У данного продавца немного продаж, однако, он продает товар по более низкой цене в сравнении с конкурентами.
US $21.69
Мужские часы
Данный продавец предлагает приобрести красивые и стильные мужские часы. Часы продаются в двух цветах и имеют металлический ремешок с удобной застежкой. Также стоит добавить, что они имеют водонепроницаемый корпус из нержавеющей стали. Поставляются часы в подарочной упаковке из плотного картона. А на товар оформлено уже более 5400 заказов, и покупатели оставляют хорошие отзывы о товаре, рейтинг продавца составляет 4,9 из 5.
US $24.90
Bluetooth Адаптер
Далее в подборку я поместил небольшой Bluetooth 5,0 адаптер. При подключении к компьютеру адаптер не требует установки дополнительных драйверов. Работает устройство на радиусе до 20 метров. При помощи данного адаптера можно подключить различное оборудование к вашему компьютеру, к примеру, наушники или колонки и многое дорогое. Товар был заказан более 13000 раз.
реклама
US $2.62 - 7.26
Зарядный блок
Этот зарядный блок обладает большой мощностью, которая составляет 48 W. Один из портов поддерживает функцию быстрой зарядки, а всего на зарядном блоке четыре порта для зарядки различных устройств на ваш выбор. При оформлении заказа можно дополнительно приобрести зарядный кабель, а также выбрать цвет устройства.
рекламаUS $6.40 - 11.60
Аккумуляторы
У данного продавца можно приобрести качественные аккумуляторные батареи формата АА с электроемкостью в 3000 мАч. Аккумуляторы продаются в комплекте с удобным зарядным устройством, рассчитанным для одновременной зарядки 4 батарей. Товар качественней и надежны, реальные покупатели уже проверили батареи и оставили свои положительные отзывы.
US $19.00 - 67.00
Декоративный светильник
Данный светильник предназначен для монтажа на улице в саду или во дворе. Светильник во время солнечного дня заряжается, а при наступлении темноты автоматически включается и светится. Благодаря своей конструкции и технологическим решениям светильник на одном заряде может работать до 10 часов.
US $7.88 - 20.54
Мужская сумка
И замыкает данную подбору удобная мужская сумка, которая носится на плече. Сумка продается в двух цветах, и она довольно вместительная. Также на ней есть дополнительные карманы для различных мелочей. Покупатели отмечают высокое качество используемых материалов, а также качество изготовления.
US $10.69 - 11.98
И не забывайте, что для новых пользователей существует купон на скидку US $12.48 Однако вы можете зарегистрировать новый аккаунт и совершить разовую покупку.
реклама
Присоединяйтесь также к моему Telegram каналу или сообществу в VK, там вы сможете найти различные технологические новинки
Смотрите также:
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила