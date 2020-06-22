Проектор

И начинает данную подбору отличный проектор, который может воспроизводить картинку в Full HD разрешении. Работает устройство на базе Androin 9,0, а яркость светового потока от светодиодной лампы составляет 6500 L, что довольно много для подобных проекторов. Проектор оснащен всеми необходимыми разъемами и портами, а его бесперебойную работу обеспечивает довольно мощный процессор и 4 Гб оперативной памяти. Отличный вариант для качественного просмотра видео в домашних и не только условиях.

US $214.93 - 284.49

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Штатив

Это один из лучших штативов в данной ценовой категории. Штатив рассчитан на максимальную нагрузку в 5 килограмма, а его высота в разложенном состоянии составляет 1500 миллиметров. В сложенном состоянии он имеет 500 миллиметров высоты. В комплекте со штативом поставляется удобный тканевый чехол для хранения и переноса устройства. А при заказе можно выбрать цвет ножек штатива. Также добавлю, что вес изделия составляет 1,2 килограмма.

US $28.76 - 29.40

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Светодиодный фонарик

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Это компактный и очень мощный светодиодный фонарик. Для питания светодиодов используется четыре аккумулятора типа 18650. Максимальная яркость светового потока составляет 5000 L. Фонарик изготовлен в прочном алюминиевом корпусе, а его вес без аккумулятора составляет 400 грамм.

US $40.59 - 56.42

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Зонт Xiaomi

Это фирменный зонт от компании Xiaomi. У продавца широкий выбор цветовых решений, а что касается самого зонта, то он изготовлен из надежных материалов. Вес зонта составляет 430 грамм, Также стоит упомянуть, что зонт раскладывается автоматически. Продавец имеет исключительно положительные отзывы от покупателей и рейтинг 5 из 5.

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US $29.17 - 30.80

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Камера с трех осевой стабилизацией

Это отличное решения для быстрой и качественной съемки. Камера может снимать с разрешением 4K и с частотой 30 К\С. А большим плюсам данного устройства, является наличие трех осевого стабилизатора, который обеспечит плавность видеосъемки и отличную картинку. Встроенный аккумулятор позволяет несколько часов вести видеосъемку без подзарядки. У продавца в наличии имеются различные комплектации данной камеры.

US $189.99 - 218.49

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Тестер чистоты воды Xiaomi

Данный тестер предназначен для анализа воды и выявления в ней вредных примесей, однако данная модель не показывает органические загрязнения. Если показания прибора отображают значение от 0 до 100, то вода действительно очень чистая и пригодна к употреблению. Если значение находится на уровне 100-300, это максимально приемлемое значение. Все что выше считается загрязненной водой. Данный тестер поможет определить, когда стоит заменить ваш фильтр для воды.

US $7.14

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Гамак

И последний товар в данной публикации это гамак. Гамак позиционируется как походный, он имеет чехол с карабинами для ношения на поясе или рюкзаке. Гамак прочный и надежный, его легко и быстро можно натянуть в выбранном вами месте. У продавца есть несколько вариантов комплектации и цветов на ваш выбор.



US $33.42 - 35.44

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