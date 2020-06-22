Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: походный гамак, тестер чистоты воды и многое другое

для раздела Блоги
+
RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Распродажа - RTX 2070 по цене 1070 Ti
<b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже
Новый i9 10920 в продаже - смотри цену
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Проектор

И начинает данную подбору отличный проектор, который может воспроизводить картинку в Full HD разрешении. Работает устройство на базе Androin 9,0, а яркость светового потока от светодиодной лампы составляет 6500 L, что довольно много для подобных проекторов. Проектор оснащен всеми необходимыми разъемами и портами, а его бесперебойную работу обеспечивает довольно мощный процессор и 4 Гб оперативной памяти. Отличный вариант для качественного просмотра видео в домашних и не только условиях.    

US $214.93 - 284.49

анонсы и реклама
Новый 18 ядерник 10980 в Ситилинке
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
Новейший 10900F в продаже
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!
Перейти в магазин 

Штатив

Это один из лучших штативов в данной ценовой категории. Штатив рассчитан на максимальную нагрузку в 5 килограмма, а его высота в разложенном состоянии составляет 1500 миллиметров. В сложенном состоянии он имеет 500 миллиметров высоты. В комплекте со штативом поставляется удобный тканевый чехол для хранения и переноса устройства. А при заказе можно выбрать цвет ножек штатива. Также добавлю, что вес изделия составляет 1,2 килограмма.  

US $28.76 - 29.40

Перейти в магазин 

Светодиодный фонарик

реклама

Это компактный и очень мощный светодиодный фонарик. Для питания светодиодов используется четыре аккумулятора типа 18650. Максимальная яркость светового потока составляет 5000 L. Фонарик изготовлен в прочном алюминиевом корпусе, а его вес без аккумулятора составляет 400 грамм.   

US $40.59 - 56.42

Перейти в магазин 

Зонт Xiaomi

Это фирменный зонт от компании Xiaomi. У продавца широкий выбор цветовых решений, а что касается самого зонта, то он изготовлен из надежных материалов. Вес зонта составляет 430 грамм, Также стоит упомянуть, что зонт раскладывается автоматически. Продавец имеет исключительно положительные отзывы от покупателей и рейтинг 5 из 5.   

реклама

US $29.17 - 30.80

Перейти в магазин 

Камера с трех осевой стабилизацией

Это отличное решения для быстрой и качественной съемки. Камера может снимать с разрешением 4K и с частотой 30 К\С. А большим плюсам данного устройства, является наличие трех осевого стабилизатора, который обеспечит плавность видеосъемки и отличную картинку. Встроенный аккумулятор позволяет несколько часов вести видеосъемку без подзарядки. У продавца в наличии имеются различные комплектации данной камеры.    

US $189.99 - 218.49

Перейти в магазин 

Тестер чистоты воды Xiaomi

Данный тестер предназначен для анализа воды и выявления в ней вредных примесей, однако данная модель не показывает органические загрязнения. Если показания прибора отображают значение от 0 до 100, то вода действительно очень чистая и пригодна к употреблению. Если значение находится на уровне 100-300, это максимально приемлемое значение. Все что выше считается загрязненной водой. Данный тестер поможет определить, когда стоит заменить ваш фильтр для воды.   

US $7.14

Перейти в магазин 

Гамак

И последний товар в данной публикации это гамак. Гамак позиционируется как походный, он имеет чехол с карабинами для ношения на поясе или рюкзаке. Гамак прочный и надежный, его легко и быстро можно натянуть в выбранном вами месте. У продавца есть несколько вариантов комплектации и цветов на ваш выбор.
 

US $33.42 - 35.44

Перейти в магазин 

реклама




И не забывайте, что для новых пользователей существует купон на скидку US $12.48 Однако вы можете зарегистрировать новый аккаунт и совершить разовую покупку.

 

Подписывайтесь также на Telegram канал Moonlight Aliexpress или сообществу в VK, там вы найдете еще больше интересных товаров из Китая

реклама

Смотрите также:

Электроника со скидкой до 50%   

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress aliexpress 2020 гаджеты aliexpress подборка товаров с aliexpress подборка товаров из китая электроника aliexpress новинки обзор товаров aliexpress алиэкпресс новинки aliexpress
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука Lenovo Legion 5
6
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр - июнь 2020
40
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
27
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Ace
14
Обзор и тест корпуса be quiet! Pure Base 500DX
47
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт - июнь 2020
55
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
140
Ежегодная распродажа в Keysworlds – лучшие продукты Microsoft по цене от 10 долларов
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 12 тысяч рублей: июнь 2020
16
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
94

Интересные материалы

Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14 июня 2020 49
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 27
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2020
12 июня 2020 48
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 140
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
16 июня 2020 94
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт - июнь 2020
19 июня 2020 55

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Несколько популярных смартфонов Huawei и Honor скоро получат новую EMUI 10.1
7
В России официальный Xiaomi Redmi Note 8T стоит дешевле, чем на Aliexpress – очередное снижение цен на популярную модель с NFC
16
Выбираем лучший бюджетный процессор 2020 года – AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i5-10400F по мнению Benchmark
221
Стали известны модели и позиционирование видеокарт AMD Radeon – Big Navi, RX 6700 и RX 6800 – предполагаемые названия и производительность
57
Цена на видеокарту AMD Radeon RX 5700 XT опустилась ниже 400 долларов – самая низкая стоимость с начала продаж
27
Der8auer доказал бессмысленность снятия крышки с AMD Ryzen Threadripper
134
МВД купило 9 тысяч российских компьютеров «Байкал», производительность которых не соответствует заявленным показателям
70
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti может оказаться медленнее некоторых моделей GeForce RTX 2080 Ti
23
Производители смартфонов постепенно захватывают рынок Smart TV
6
Новое next-gen видео на движке UE4, с использованием фотограмметрии и трассировки лучей (DXR)
55
Появилась первая фотография PlayStation 5 прямиком с завода Sony
15
Сотрудник Rockstar объяснил, почему про GTA 6 нет никаких официальных данных
10
Геймдиректор The Last of Us Part II прокомментировал обстрел игры отрицательными оценками на Metacritic
81
По мнению учёных Ноттингемского университета, только в нашей галактике может существовать около 36 видов разумных цивилизаций
211
Sony PlayStation 5 - представлены официальные новости, утечки и слухи о консоли следующего поколения
12
Стоимость Xiaomi Redmi Note 9S упала на 100 долларов – лучший смартфон текущего лета по самой низкой цене с начала продаж
4
NVIDIA RTX 3080 протестирована в Time Spy: производительность на 30% выше RTX 2080Ti
36
Видеокарта NVIDIA Ampere RTX 3000-серии с неизвестным типом видеопамяти в первых тестах оказалась на треть быстрее RTX 2080 Ti
39
Mi TV Stick появился на AliExpress до официального релиза: новинка имеет две конфигурации и цену от $49
3
Windows 7 получила новое обновление от Microsoft – первый патч за 5 месяцев
6

Популярные статьи

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
27
Computeruniverce - раньше было лучше
154
Обзор альтернатив термопрокладке
29
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр - июнь 2020
40
Ещё раз о показателях игровой производительности — средние величины, процентили, 1% и 0.1% низкие FPS
21
Обзор ноутбука Lenovo Legion 5
6

Сейчас обсуждают

ZEN3
17:29
30% только в тестах, в играх будет меньше
Видеокарта NVIDIA Ampere RTX 3000-серии с неизвестным типом видеопамяти в первых тестах оказалась на треть быстрее RTX 2080 Ti
Дмитрий Истомин
17:24
Если Navi 20 действительно существует, это может оказаться сюрпризом для Хуанга. Та же Big Navi возможно будет неплохим конкурентом для флагмана Nvidia, но на звание "Nvidia Killer" никак не тянет, а ...
В сеть попала информация о названии и идентификаторах видеокарт AMD RDNA 2
[SpitFire]
17:20
Сервис - правда ужасный , по обратной связи могут больше недели отвечать, про это даже блогер Ниромс снимал. Порой складывается впечатление что там правда черкизонский подвал, а не немцы. Цены - на се...
Computeruniverce - раньше было лучше
Inqizitor
17:17
Рад за НВидию, но проще сделать один раз нормально, чем быть зависимым от НВидии, т.к. когда кода станет критически много - переписывать станет совсем тяжко.
Видеокарта NVIDIA Ampere RTX 3000-серии с неизвестным типом видеопамяти в первых тестах оказалась на треть быстрее RTX 2080 Ti
Inqizitor
17:15
Ну да, 10, согласен. Контроллеры стоят недорого - но их сейчас паять перестали почему-то. - "pcie полноценно не заполнишь, третий х16 от чипсета х4 2.0" - и что из этого, у меня заполнены все 7 слотов...
Видеокарта NVIDIA Ampere RTX 3000-серии с неизвестным типом видеопамяти в первых тестах оказалась на треть быстрее RTX 2080 Ti
Андрей Тутуткин
17:14
У вас бзик какой-то на EMUI? Через новость о ней...
Huawei опубликовала официальный график выхода прошивки EMUI 10.1 в России – 7 смартфонов получат обновление до конца лета
Сергей Сычев
17:13
Заглота*
Стали известны модели и позиционирование видеокарт AMD Radeon – Big Navi, RX 6700 и RX 6800 – предполагаемые названия и производительность
Аслан Аббасов
17:13
Неделю назад в регарде 1660s от kfa2 за 18800 взял на замену 1050ti. Вроде можно было сэкономить, но я почему то не жалею. Ещё бы r3 1200 на 3300x заменить, будет вообще 🔥. Статья хорошая.
GeForce GTX 1070 vs GTX 1660 Super в 2020 - выбираем видеокарту здесь и сейчас
Андрей Тутуткин
17:12
За какие 40к? Там левак от 71к. В мтс вчера вечером с наушниками buds 79к были, считай по цене серяка
Цена Samsung Galaxy S20 Ultra упала почти на 40 000 рублей – флагман 2020 года рекордно подешевел с начала продаж в России
1TronpmG5
17:02
Тут через нормальное распределение сходу не получиться оценить. Разброс частоты кадров на всей дистанции теста большой. Если только делить на отрезки и по каждому строить нормальное распределение. Но ...
Ещё раз о показателях игровой производительности — средние величины, процентили, 1% и 0.1% низкие FPS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем