Подборка интересных автотоваров с AliExpress, о которых Вы могли не знать: автомобильный холодильник, пистолет для мойки автомобиля и многое другое
Биксеноновые линзы
И начинает данную подбору товар под название биксеноновые линзы. Линзы отлично украсят фары любого автомобиля. Все габариты и характеристика расписаны на странице продавца. При заказе можно выбрать цвет декоративной подсветки. Линзы продаются парой.
US $51.75 - 54.67
Покрытие для кузова автомобиля
US $13.00 - 30.10
Карман для хранения мелочей в автомобиле
Данный карман монтируется между сидения и тем самым закрывает щель, в которую может проваливаться ваши вещи. В кармане имеется отсек для стаканов и бутылок, также для удобства пользования в карман можно протянуть кабель для зарядки смартфона. При заказе учтите, что карманы классифицируются на правые и левые.
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US $7.33 - 12.82
GPS Трекер
Данный трекер питается от стационарного аккумулятора, но для критических моментов трекер оснащен встроенным аккумулятором. Данная модель полностью водонепроницаема, поэтому ее можно также устанавливать на мотоциклы. Для отслеживания своего транспорта можно использовать специальное программное обеспечение. Заказ можно оформить с доставкой со склада в РФ.
рекламаUS $12.40 - 26.27
Автомобильный холодильник
В данную пору года автомобильный холодильник может обеспечить вас прохладными напитками или сохранить еду на долгое время, если вы выехали за город, а также может помочь в других различных ситуациях. Холодильник имеет внутренний объем в 7,5 литра, что довольно не много, однако и цена на данное устройство является приемлемой. Питается холодильник от прикуривателя.
US $39.76
Пистолет для мойки автомобиля
Это пистолет для мойки автомобиля от компании Baseus, он изготовлен из качественных материалов и удобен в использовании. Он имеет несколько режимов распыления воды, а также имеется в комплекте емкость для моющего средство. Моющие средство будет автоматически подмешиваться в струю проходящей воды. Пистолет продается сразу со шлангом, длина которого выбирается при заказе.
US $32.56 - 45.59
Автомобильная магнитола
И замыкает данную подборку отличная магнитола для автомобиля со стандартными размерами 1 Din. Магнитола имеет большой дисплей на 4,1 дюйма, а также удобный интерфейс. К магнитоле можно подключить камеру заднего вида, а также пульт дистанционного управления, который крепится на руль автомобиля.
US $25.77 - 39.02
И не забывайте, что для новых пользователей существует купон на скидку US $12.48 Однако вы можете зарегистрировать новый аккаунт и совершить разовую покупку.
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