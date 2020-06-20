Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: мощный светодиодный фонарик, надувной диван и многое другое
Зажигалка
Данная зажигалка имеет длинный фитиль, который можно постепенно подавать по мере сгорания, таким образом, зажигалка может служить очень долгое время, практически не исчерпывая свой ресурс. Покупатели рекомендуют рабочее место фитиля смочить маслом для улучшения горения. Также стоит добавить, что зажигалка изготовлена в надежном металлическом корпусе и имеет возможность замены кремниевого камня.
US $7.11
Складной зонт
US $7.05 - 10.34
Мощный светодиодный фонарик
Хороший фонарик может помочь в темное время суток, будь вы на природе, дома или в каких либо других местах и ситуациях. Эта модель имеет мощный светодиод, а питается от сменного аккумулятора, который можно напрямую заряжать, не извлекая из фонарика. В комплекте имеется специальный зарядный кабель. Покупатели оформили много заказов и оставляют положительные отзывы о товаре.
рекламаUS $8.56 - 20.56
Светодиодный уличный светильник
Данный светильник предназначен для уличного монтажа, поскольку он заряжает свой внутренней аккумулятор при помощи солнечной панели. Для хорошего освещения на светильнике имеется три модуля со светодиодами, которые можно повернуть под нужный вам угол. Также имеется датчик движения и датчик освещенности, которые обеспечивают включения освещения только в случаи фиксации движения и в ночное время суток. У продавца имеются в наличии и другие подобные модели.
US $7.83 - 16.72
Надувной диван
рекламаЭто отличная недорогая модель надувного дивана. Диван идеально подходит для отдыха на природе, также его можно использовать для купания в водоеме. Диван очень быстро можно надуть без дополнительных средств. Он надувается проточным воздухом. Для того чтобы диван не улетел при ветряной погоде на нем имеется небольшой колышек для фиксации дивана в земле.
US $7.83 - 16.72
Мужские шорты
Эта модель мужских шорт отлично и стильно смотрится и может использоваться как в повседневной жизни, так при занятии спортом или походом на пляж. У продавца имеется широкая линейка цветовых решений, а также на ваш выбор четыре популярных размера.
US $5.98 - 7.80
Кухонный нож
Те, кто любит готовить знают, что хороший нож на кухни это отличный помощник и незаменимая вещь. Этот продавец предлагает несколько различных моделей ножей изготовленных из специальной стали твердость, которой составляет 58 - 60 HRC. При желании можно сразу приобрести набор из нескольких ножей. Товар приобрело уже почти 3000 человек и у продавца имеется много реальных отзывов.
US $7.01 - 35.48
А для новых пользователей есть купон на скидку US $12.48 Вы можно зарегистрировать новый аккаунт и совершить разовую покупку.
Присоединяйтесь также к моему Telegram или сообществу в VK, здесь вы сможете найти еще больше полезных товаров из Китайских магазинов.
реклама
Смотрите также:
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила