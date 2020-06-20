Зажигалка

Данная зажигалка имеет длинный фитиль, который можно постепенно подавать по мере сгорания, таким образом, зажигалка может служить очень долгое время, практически не исчерпывая свой ресурс. Покупатели рекомендуют рабочее место фитиля смочить маслом для улучшения горения. Также стоит добавить, что зажигалка изготовлена в надежном металлическом корпусе и имеет возможность замены кремниевого камня.

US $7.11

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Складной зонт

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Складной зонт может всегда выручить в дождливую погоду. Данная модель имеет компактные размеры в сложенном состоянии, а раскладываясь, образует купол с диаметром 1050 миллиметров. Зонт продается в двух цветах, а также есть возможность отправки товара с РФ. Лот был оформлен более 2900 раз.

US $7.05 - 10.34

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Мощный светодиодный фонарик

Хороший фонарик может помочь в темное время суток, будь вы на природе, дома или в каких либо других местах и ситуациях. Эта модель имеет мощный светодиод, а питается от сменного аккумулятора, который можно напрямую заряжать, не извлекая из фонарика. В комплекте имеется специальный зарядный кабель. Покупатели оформили много заказов и оставляют положительные отзывы о товаре.

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US $8.56 - 20.56

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Светодиодный уличный светильник

Данный светильник предназначен для уличного монтажа, поскольку он заряжает свой внутренней аккумулятор при помощи солнечной панели. Для хорошего освещения на светильнике имеется три модуля со светодиодами, которые можно повернуть под нужный вам угол. Также имеется датчик движения и датчик освещенности, которые обеспечивают включения освещения только в случаи фиксации движения и в ночное время суток. У продавца имеются в наличии и другие подобные модели.

US $7.83 - 16.72

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Надувной диван

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Это отличная недорогая модель надувного дивана. Диван идеально подходит для отдыха на природе, также его можно использовать для купания в водоеме. Диван очень быстро можно надуть без дополнительных средств. Он надувается проточным воздухом. Для того чтобы диван не улетел при ветряной погоде на нем имеется небольшой колышек для фиксации дивана в земле.

US $7.83 - 16.72

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Мужские шорты

Эта модель мужских шорт отлично и стильно смотрится и может использоваться как в повседневной жизни, так при занятии спортом или походом на пляж. У продавца имеется широкая линейка цветовых решений, а также на ваш выбор четыре популярных размера.

US $5.98 - 7.80

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Кухонный нож

Те, кто любит готовить знают, что хороший нож на кухни это отличный помощник и незаменимая вещь. Этот продавец предлагает несколько различных моделей ножей изготовленных из специальной стали твердость, которой составляет 58 - 60 HRC. При желании можно сразу приобрести набор из нескольких ножей. Товар приобрело уже почти 3000 человек и у продавца имеется много реальных отзывов.

US $7.01 - 35.48

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