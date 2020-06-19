Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: смарт-трекер, набор для пайки и многое другое
Внешний аккумулятор на 30000 мАч
Данный внешний аккумулятор имеет 30000 мАч электроемкости, что может очень помочь при выезде на природу или в далекой дороге. Аккумулятор продуманный и имеет четыре стандартных USB выхода, один из выходов поддерживает функцию быстрой зарядки, также имеется Type-C выход. В целом зарядная мощность аккумулятора составляет 65 W.
US $45.99
Смарт-трекер Baseus
US $6.55 - 8.74
Bluetooth аудио ресивер
рекламаЭто очень полезное устройство, его можно использовать в различных целях. К примеру, к устройству подключается необходимое оборудование, с которого воспроизводится аудио сигнал, а устройство в свою очередь транслирует сигнал по средствам Bluetooth. Товар был заказан более 6000 раз, и практически все покупатели оставляют положительные отзывы.
US $14.87 - 23.62
Магнитный зарядный кабель
Зарядный магнитный кабель это удобное средство для подключения телефона к зарядному блоку. Магнитная часть всегда находится в разъеме смартфона и это позволяет быстро поставить телефон на зарядку, а также его можно легко и быстро отключить от заряда. Данный кабель рассчитан на максимальную нагрузку в 3А. Длина кабеля составляет 1 метр. Товар был заказан более 10000 раз.
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US $1.24 - 4.46
Точилка для ножей
Это отличная точилка для ножей и ножниц. Для заточки на корпусе имеются три камня для последовательного доведения ножа до максимальной остроты, а также имеется специальный камень для заточки ножниц. Камень для ножниц установлен под специальным углом, что обеспечит хорошую заточку. Также для удобства использования имеется специальная ручка.
US $6.43 - 8.90
Шуруповерт HILDA
Шуруповерт полезная и порой незаменимая вещь в каждом хозяйстве. Фирма HILDA предлагает на ваш выбор две модели, которые отличаются мощностью аккумулятора и крутящим моментом. В комплекте поставляется два аккумулятора, один установлен, а другой сменный, также имеется зарядное устройство. На выбор можно заказать пластиковый или тканевый чехол. На товар более 1600 заказов и много хороших отзывов реальных пользователей.
US $18.29 - 41.11
Набор для пайки
В данном наборе имеется вся для пайки электроники на базовом уровне. Имеется паяльник с регулятором температуры наконечника, удобная подставка, сменные наконечники и многое другое. Все это поставляется в тканевом чехле. Все компоненты набора в чехле размещаются на своем месте и крепятся при помощи специально резинки. Набор можно купить с доставкой из РФ.
US $12.06 - 19.19
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