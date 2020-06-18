Водяное охлаждение

Это комплекс водяного охлаждения для ЦПУ, который подходит для платформ Intel и AMD. Водяное охлаждение продается на выбор с большим радиатором на два вентилятора или с радиатором на один вентилятор, а также при заказе можно выбрать один из двух цветов на выбор. Помпа и вентиляторы оснащены светодиодной подсветкой. В целом очень хорошее, бюджетное решение для охлаждения ЦПУ.

US $44.20 - 77.06

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Беспроводные спортивные наушники Sony

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Эта модель наушников от компании Sony отличается отличным качеством звука, высокой автономностью, а также имеют специальный фиксатор, который обеспечивает надежное фиксирование наушника в ухе даже при большой спортивной активности. Наушники оснащены эффективной системой шумоподавления, а также имеется официальная гарантия от Sony.

US $97.93

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Электросамокат Kugoo S3 Pro

Электросамокаты становятся все популярнее в последнее время. Данная модель имеет относительно невысокую цену, однако самокат может развивать скорость до 30 км\ч. Максимально допустимая нагрузка по весу пользователя составляет 120 килограмм. А встроенный аккумулятор имеет 7,8 Ач электроемкости. Самокат имеет складную конструкцию и чехол для хранения, а его вес составляет 12 килограмм. Все отзывы исключительно положительные, а рейтинг продавца 5 из 5.

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US $294.00

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Компьютерное кресло

Это кресло имеет относительно невысокую цену, оно имеет стильный современный дизайн. Максимально допустимая нагрузка на кресло составляет 120 килограмм. Покупатели отмечают, что кресло стоит своих денег. Приходит кресло в разобранном состоянии, поэтому при получении придется уделить минут 20-30 на сборку, для этого в комплекте имеется подробная инструкция.

US $109.80

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Телевизор KIVI 55U600GR

Фирма KIVI с появлением громко заявила о себе, предоставив на рынок недорогие, функциональные и надежные телевизоры. Данная модель имеет диагональ в 55 дюймов, также телевизор имеет все необходимые популярные разъемы и порты. Продавец обеспечивает бесплатную доставку, а также гарантию на 3 года.

US $400.20

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Электрическая отвертка WORX

Данная отвертка очень удобная в использовании, она имеет барабан сменных бит, а также удобный фиксатор для саморезов и винтов. Емкость аккумулятора составляет 1500 мАч, чего хватает на долгое время работы. Также стоит отметить, что инструмент производит известная фирма WORX, которая отличается качеством своих товаров.

US $57.00

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Игровая консоль Sony PlayStation 4 PRo

И замыкает данную подборку популярная игровая консоль Sony PlayStation 4 Pro. Официальный представитель Sony обеспечивает быструю доставку по РФ, а также прикладывает в подарок игры «Horizon Dawn» и «GOW». В период летней распродажи действует дополнительная скидка. Также стоит отметить, что рейтинг продавца составляет 5 и 5, а покупатели оставляли только положительные отзывы.

US $418.38

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