Интересные находки с Aliexpress, которые быстро доставят по РФ: беспроводные наушники Sony, телевизор KIVI и многое другое
Водяное охлаждение
Это комплекс водяного охлаждения для ЦПУ, который подходит для платформ Intel и AMD. Водяное охлаждение продается на выбор с большим радиатором на два вентилятора или с радиатором на один вентилятор, а также при заказе можно выбрать один из двух цветов на выбор. Помпа и вентиляторы оснащены светодиодной подсветкой. В целом очень хорошее, бюджетное решение для охлаждения ЦПУ.
US $44.20 - 77.06
Беспроводные спортивные наушники Sony
US $97.93
Электросамокат Kugoo S3 Pro
Электросамокаты становятся все популярнее в последнее время. Данная модель имеет относительно невысокую цену, однако самокат может развивать скорость до 30 км\ч. Максимально допустимая нагрузка по весу пользователя составляет 120 килограмм. А встроенный аккумулятор имеет 7,8 Ач электроемкости. Самокат имеет складную конструкцию и чехол для хранения, а его вес составляет 12 килограмм. Все отзывы исключительно положительные, а рейтинг продавца 5 из 5.
рекламаUS $294.00
Компьютерное кресло
Это кресло имеет относительно невысокую цену, оно имеет стильный современный дизайн. Максимально допустимая нагрузка на кресло составляет 120 килограмм. Покупатели отмечают, что кресло стоит своих денег. Приходит кресло в разобранном состоянии, поэтому при получении придется уделить минут 20-30 на сборку, для этого в комплекте имеется подробная инструкция.
US $109.80
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Телевизор KIVI 55U600GR
Фирма KIVI с появлением громко заявила о себе, предоставив на рынок недорогие, функциональные и надежные телевизоры. Данная модель имеет диагональ в 55 дюймов, также телевизор имеет все необходимые популярные разъемы и порты. Продавец обеспечивает бесплатную доставку, а также гарантию на 3 года.
US $400.20
Электрическая отвертка WORX
Данная отвертка очень удобная в использовании, она имеет барабан сменных бит, а также удобный фиксатор для саморезов и винтов. Емкость аккумулятора составляет 1500 мАч, чего хватает на долгое время работы. Также стоит отметить, что инструмент производит известная фирма WORX, которая отличается качеством своих товаров.
US $57.00
Игровая консоль Sony PlayStation 4 PRo
И замыкает данную подборку популярная игровая консоль Sony PlayStation 4 Pro. Официальный представитель Sony обеспечивает быструю доставку по РФ, а также прикладывает в подарок игры «Horizon Dawn» и «GOW». В период летней распродажи действует дополнительная скидка. Также стоит отметить, что рейтинг продавца составляет 5 и 5, а покупатели оставляли только положительные отзывы.
US $418.38
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