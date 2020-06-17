Охлаждение для ОЗУ

В случае если вы собираетесь разгонять оперативную память или она у вас сильно греется в стандартном режиме, возможно, вас заинтересует данный комплекс по охлаждению ОЗУ. Данное устройство состоит из двух мощных вентиляторов, которые монтируются над планками оперативной памяти, таким образом, что бы обдувать их сверху и тем самым снижая их температуру.

US $13.87

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Кулер ALSEYE

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Данный кулер от компании ALSEYE имеет универсальное крепление и подойдет для процессоров на базе Intel и AMD. Устройство изготовлено в черном цвете и имеет стильную подсветку на вентиляторах. Для отвода тепла от ЦПУ к радиатору используется шесть медных трубок, а радиатор обдувается двумя вентиляторами.

US $36.99

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Micro sd карта

У этого продавца можно приобрести sd карты от фирмы ORICO. У продавца в наличии имеются карты с объемом памяти от 32 до 256, также продавец предлагает несколько вариантов кардридеров, в том числе и с USB разъемом. Карты с большим объемом памяти отличаются более высокой скоростью работы.

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US $3.99 - 32.55

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Внешняя звуковая карта

Внешняя звуковая карта может выручить во многих ситуациях, в том числе и если ваша стационарная карта по тем или иным причинам вышла из строя. Данное устройство оснащено двумя разъемами под колонки или наушники, а также одним разъемом для микрофона. Есть удобный регулятор громкости, а также кнопки включения и выключения. У продавца есть более дешевые модели без регулятора громкости и кнопок включения.

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US $6.52 - 7.72

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Оперативная память DDR 4

Этот продавец предлагает к приобретению оперативную память DDR 4, которую продает в комплекте из двух планок по 8 Гб. Планки оснащены RGB подсветкой и стильным радиатором охлаждения. Также при заказе можно выбрать рабочую частоту памяти, которая варьируется от 3000 до 3200 МГц, при этом тайминги памяти составляют 16-18-18-32. На память оформили почти 1000 заказов.

US $69.50 - 71.50

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SSD накопитель

Это отличный SSD накопитель, который в последнее время приобретает большую популярность. На данный момент у продавца имеются в наличии накопители с объемом памяти от 60 до 512 Гб. Покупатели уже оформили более 13000 заказов и оставили несколько тысяч отзывов, что дает возможность, убедится в качестве товара и в надежности продавца.

US $12.11 - 84.25

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Винты для ПК

И замыкает данную подборку набор винтов для ПК, в данном наборе есть все необходимые винты для монтажа различных компонентов ПК, в том числе имеются диэлектрические шайбы. Все это поставляется в удобном пластиковом кейсе. Всего в наборе 228 винтов и шайб суммарно.

US $9.52

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