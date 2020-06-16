Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: раскладной нож, надувной матрас и многое другое
Универсальная головка
Эта головка предназначена для любого шуруповерта или дрели и при помощи нее можно работать с различными болтами крюками и так далее. Иногда такое приспособление может хорошо выручить при выполнении различных работ по дому. Головка продается в нескольких цветах.
US $5.19 - 5.36
Надувной матрас
Данный матрас изготовлен в виде двух надувных секций, которые надуваются независимо друг от друга. Секции соединены между собой при помощи специального материала, на котором собственно и размещается человек при использовании. В комплекте с матрасом поставляется небольшой ремонтный комплект для надувных секций. Также имеются различные цвета на ваш выбор.
US $9.01
Раскладной нож
рекламаЭто красивый раскладной нож, который изготовлен в стиле времен СССР. Нож раскладывается автоматически, для этого у него есть специальная пружина. Длина лезвия составляет 96 миллиметров. В комплекте с ножом поставляется тканевый чехол, а продавец уже оформил более 2000 заказов. Покупатели очень довольны покупкой и оставили много хороших отзывов.
US $20.00
Зубная щетка
Это электрическая зубная щетка. Она создает ультразвуковые вибрации при помощи, которых улучшается очистка зубов от различных загрязнений. Щетка полностью водонепроницаема, а при работе имеет несколько режимов. На одном заряде зубная щетка работает довольно долга, а в комплекте имеются сменные щетки для всей семи.
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US $17.99
Светодиодная лама для ПК
Данная лампа монтируется на любой монитор и предназначена в первую очередь для сохранения вашего зрения, поскольку сидеть за монитором в темной комнате очень вредно. Лампа имеется регулировку яркости, а также регулировку температуры свечения. А фирма-производитель Baseus является гарантом качества в данном устройстве.
US $27.48
Магнитная щетка
Данная щетка предназначена для мытья окон, она имеет два магнитных компонента, поэтому для мытья окон не нужно подвергать себя риску и неудобству. В отзывах покупатели отмечают, что товар можно использовать для мытья стеклопакетов даже из трех стекол. Также для большей безопасности на уличной части щеки имеется страховочный трос, который фиксируется внутри квартиры.
US $6.45 - 32.21
Видеорегистратор
Это очень популярная модель видеорегистратора от компании 70 mai, которая разработала и производит данный регистратор совместно с компанией Xiaomi. Данная модель снимает видео с разрешением 1944P и с широким углом обзора. В регистраторе имеется встроенный аккумулятор, а также датчик удара и многие другие функции. Товар был заказан более 23000, а также есть возможность доставки со склада в РФ.
US $51.99 - 73.31
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