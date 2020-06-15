Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: мини-проектор, надувной диван и многое другое
Проектор
Это отличный домашний мини-проектор, который воспроизводит картинку с высоким разрешением и имеет яркий светодиод для комфортного просмотра в освещенных комнатах. Отлично подойдет для организации домашнего кинотеатра. Проектор был заказан почти 1500 раз, а покупатели оставили много хороших отзывов.
US $189.19 - 206.39
Кабель для зарядки
Данный кабель предназначен для смартфонов iphone. У продавца есть широкая линейка цветовых решений, а также имеется пять разных размеров на ваш выбор. Длину кабеля можно выбрать от 0,25 до 3 метров. Кабель был продан 33000 раз, а покупатели оставили более 15000 отзывов, при этом продавец сохраняет хороший рейтинг.
US $0.97 - 3.42
Беспроводная колонка
рекламаЭто отличная и недорогая беспроводная колонка от компании Huawei. На одном заряде колонка может проработать до 4 часов, а также колонка оснащена небольшим светодиодным фонариком. В устройстве имеется два динамика по 3 Ватта, а также стоит отметить водонепроницаемый корпус с защитой от падений. Покупатели хорошо оценивают данный товар и оставляют много положительных отзывов.
US $23.32
Беспроводной bluetooth-геймпад
Это отличный геймпад от компании Baseus. Он имеет прозрачный корпус, благодаря чему смотрится очень стильно и красиво. Устройство можно подключить к различным приставкам, а также к смартфонам и ПК. Для долгой работы в геймпаде имеется встроенный аккумулятор на 550 мАч. Данное устройство только появилось в продаже, поэтому на него еще нет много продаж и реальных отзывов.
рекламаUS $27.68
Беспроводные наушники
Это качественная модель беспроводных наушников, на которые покупатели оформили на данный момент более 1000 заказов. В отзывах можно прочитать много восторженных откликов по поводу использования данной модели наушников. Особенно покупатели обращают внимание на хорошее качество звучания, а также на довольно долгое время использования наушников на одном заряде.
US $42.00
Точилка для ножей
Данная точилка это отличный способ быстро наточить любой кухонный нож. На устройстве имеется три точильных камня, которые имеют разную фракцию и соответственно предназначены для придания максимально возможной остроты ножу. Данный товар оценило уже много тысяч покупателей, а продавец предлагает много различных цветов товара на выбор.
US $3.51
Надувной диван
Данный диван надувается без насоса и может стать отличным лежаком на природе и дома. Также на нем можно плавать. Благодаря своей уникальной конструкции диван быстро надувается и сразу готов к использованию. У продавца есть много цветов на ваш выбор.
US $12.79 - 14.69
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