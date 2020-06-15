Проектор

Это отличный домашний мини-проектор, который воспроизводит картинку с высоким разрешением и имеет яркий светодиод для комфортного просмотра в освещенных комнатах. Отлично подойдет для организации домашнего кинотеатра. Проектор был заказан почти 1500 раз, а покупатели оставили много хороших отзывов.

US $189.19 - 206.39

анонсы и реклама <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену Битва отзывов - пришло твое время 8-] RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. 20% скидка на Comet Lake в Ситилинке Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Кабель для зарядки

Данный кабель предназначен для смартфонов iphone. У продавца есть широкая линейка цветовых решений, а также имеется пять разных размеров на ваш выбор. Длину кабеля можно выбрать от 0,25 до 3 метров. Кабель был продан 33000 раз, а покупатели оставили более 15000 отзывов, при этом продавец сохраняет хороший рейтинг.

US $0.97 - 3.42

Перейти в магазин

Беспроводная колонка

реклама

Это отличная и недорогая беспроводная колонка от компании Huawei. На одном заряде колонка может проработать до 4 часов, а также колонка оснащена небольшим светодиодным фонариком. В устройстве имеется два динамика по 3 Ватта, а также стоит отметить водонепроницаемый корпус с защитой от падений. Покупатели хорошо оценивают данный товар и оставляют много положительных отзывов.

US $23.32

Перейти в магазин

Беспроводной bluetooth-геймпад

Это отличный геймпад от компании Baseus. Он имеет прозрачный корпус, благодаря чему смотрится очень стильно и красиво. Устройство можно подключить к различным приставкам, а также к смартфонам и ПК. Для долгой работы в геймпаде имеется встроенный аккумулятор на 550 мАч. Данное устройство только появилось в продаже, поэтому на него еще нет много продаж и реальных отзывов.

реклама

US $27.68

Перейти в магазин

Беспроводные наушники

Это качественная модель беспроводных наушников, на которые покупатели оформили на данный момент более 1000 заказов. В отзывах можно прочитать много восторженных откликов по поводу использования данной модели наушников. Особенно покупатели обращают внимание на хорошее качество звучания, а также на довольно долгое время использования наушников на одном заряде.

US $42.00

Перейти в магазин

Точилка для ножей

Данная точилка это отличный способ быстро наточить любой кухонный нож. На устройстве имеется три точильных камня, которые имеют разную фракцию и соответственно предназначены для придания максимально возможной остроты ножу. Данный товар оценило уже много тысяч покупателей, а продавец предлагает много различных цветов товара на выбор.

US $3.51

Перейти в магазин

Надувной диван

Данный диван надувается без насоса и может стать отличным лежаком на природе и дома. Также на нем можно плавать. Благодаря своей уникальной конструкции диван быстро надувается и сразу готов к использованию. У продавца есть много цветов на ваш выбор.

US $12.79 - 14.69

Перейти в магазин

реклама

Подписывайтесь также на мой Telegram каналу Moonlight Aliexpress или сообществу в VK, там еще больше интересных и популярных товаров из Китая.

Смотрите также:

Летняя распродажа со скидкой до 50%

реклама