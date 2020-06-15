Ночник-гриб

Это отличный ночник, который имеет невысокую цену и может быть установленным где угодно на ваше усмотрение. Ночник потребляет всего 0,5 ватта в час и питается от бытовой сети 220 вольт. Габариты светильника составляют 130x50x50 миллиметров. Данный ночник имеет RGB светодиоды, которые меняю свои цвета свечения в определенном порядке.

US $1.24

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Удлинитель

Данный продавец предлагает к приобретению удлинители питания с 4-6 розетками на выбор. Каждая отдельно взятая розетка имеет свой выключатель. Длину провода также можно выбрать при заказе от 1,5 до 2,5 метров. Также стоит отметить, что у продавца есть возможность отправлять товар с многих стран, в том числе и РФ.

US $12.59 - 22.49

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Беспроводная колонка

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Это недорогая, но очень красивая беспроводная колонка с RGB подсветкой, которая установлена на корпусе устройства. Исходя из реальных отзывов покупателей, можно сделать вывод, что колонка издает очень хороший и громкий звук, на ней приятно прослушивать различную музыку. А на одном заряде колонка работает до 5 часов в зависимости от уровня громкости прослушивания музыки.

US $12.07 - 15.06

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Беспроводная зарядка

Эта зарядная станция производится под известным брендом Baseus. Она имеет оригинальный внешний вид с прозрачным корпусом, через который видны различные электрические компоненты. Также в наличии имеется устройства с белым и черным непрозрачным корпусом. Мощность устройства составляет 15 Ватт, что является неплохим параметром для беспроводных зарядных станций.

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US $12.80

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Проектор

Это компактный проектор для воспроизведения фото и видео в домашних условиях. Такой проектор может стать отличным устройством, которое скрасит любой вечер. Особенно показ различных фильмов будет интересен детям. Проектор можно заказать с доставкой из многих стран, в том числе и РФ. Проектор для удобной работы имеет все необходимые порты и разъемы, а также яркий светодиод и воспроизводит картинку с высоким разрешением.

US $189.19 - 206.39

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Смар-часы

Данные часы являются новинкой и уже в 2020 году были проданы более 1700 раз. Данная модель имеет стильный и популярный внешний вид, а также продается в четырех цветах. Устройство обладает широким функционалом, в том числе умеют измерять пульс и количество пройденных шагов, а также могут сохранять заряд батареи до 40 дней в режиме непрерывного использования. Покупатели высоко очиниваю часы и в целом продавца.

US $78.99

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Щетка для мытья окон

Данная щетка предназначена для безопасного мытья окон. Ее можно использовать не выходя из дома или квартиры, для этого она оснащена специальной ручкой, а моющая поверхность изготовлена таким образом, что бы максимально не оставлять разводы на стеклах. У продавца есть несколько моделей, которые незначительно отличаются друг от друга и имеют определенные конструктивные отличия.

US $20.19 - 24.39

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