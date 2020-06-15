Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: ночник-гриб, беспроводная зарядка и многое другое
Ночник-гриб
Это отличный ночник, который имеет невысокую цену и может быть установленным где угодно на ваше усмотрение. Ночник потребляет всего 0,5 ватта в час и питается от бытовой сети 220 вольт. Габариты светильника составляют 130x50x50 миллиметров. Данный ночник имеет RGB светодиоды, которые меняю свои цвета свечения в определенном порядке.
US $1.24
Удлинитель
Данный продавец предлагает к приобретению удлинители питания с 4-6 розетками на выбор. Каждая отдельно взятая розетка имеет свой выключатель. Длину провода также можно выбрать при заказе от 1,5 до 2,5 метров. Также стоит отметить, что у продавца есть возможность отправлять товар с многих стран, в том числе и РФ.
US $12.59 - 22.49
Беспроводная колонка
рекламаЭто недорогая, но очень красивая беспроводная колонка с RGB подсветкой, которая установлена на корпусе устройства. Исходя из реальных отзывов покупателей, можно сделать вывод, что колонка издает очень хороший и громкий звук, на ней приятно прослушивать различную музыку. А на одном заряде колонка работает до 5 часов в зависимости от уровня громкости прослушивания музыки.
US $12.07 - 15.06
Беспроводная зарядка
Эта зарядная станция производится под известным брендом Baseus. Она имеет оригинальный внешний вид с прозрачным корпусом, через который видны различные электрические компоненты. Также в наличии имеется устройства с белым и черным непрозрачным корпусом. Мощность устройства составляет 15 Ватт, что является неплохим параметром для беспроводных зарядных станций.
реклама
US $12.80
Проектор
Это компактный проектор для воспроизведения фото и видео в домашних условиях. Такой проектор может стать отличным устройством, которое скрасит любой вечер. Особенно показ различных фильмов будет интересен детям. Проектор можно заказать с доставкой из многих стран, в том числе и РФ. Проектор для удобной работы имеет все необходимые порты и разъемы, а также яркий светодиод и воспроизводит картинку с высоким разрешением.
US $189.19 - 206.39
Смар-часы
Данные часы являются новинкой и уже в 2020 году были проданы более 1700 раз. Данная модель имеет стильный и популярный внешний вид, а также продается в четырех цветах. Устройство обладает широким функционалом, в том числе умеют измерять пульс и количество пройденных шагов, а также могут сохранять заряд батареи до 40 дней в режиме непрерывного использования. Покупатели высоко очиниваю часы и в целом продавца.
US $78.99
Щетка для мытья окон
Данная щетка предназначена для безопасного мытья окон. Ее можно использовать не выходя из дома или квартиры, для этого она оснащена специальной ручкой, а моющая поверхность изготовлена таким образом, что бы максимально не оставлять разводы на стеклах. У продавца есть несколько моделей, которые незначительно отличаются друг от друга и имеют определенные конструктивные отличия.
US $20.19 - 24.39
реклама
Присоединяйтесь также к Telegram каналу Moonlight Aliexpress или сообществу в VK, там почти каждый день появляются интересные и полезные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание.
Смотрите также:
Летняя распродажа со скидкой до 50%
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила