Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: умный замок, удлинитель ORICO и многое другое
Умный замок
Данный замок для открытия использует ваши отпечатки пальцев. В память устройства можно сохранить до 15 отпечатков. Питается замок от встроенной батареи и на одном заряде замок может проработать до 1 года, как только батарея начинает садиться, срабатывает яркий красный индикатор. Покупатели в целом оставляют хорошие и положительные отзывы о дано товаре.
US $9.99 - 13.85
Беспроводные наушники
US $23.10
Удлинитель ORICO
При заказе данного удлинителя можно выбрать количество розеток установленного на нем, а также цвет устройства. Длина кабеля составляет 1,5 метра. Максимально допустимая нагрузка составляет 16 А. Также на каждом из удлинителей имеется 5 USB разъемов для зарядки различных гаджетов и устройств.
рекламаUS $25.70 - 29.13
Фиксатор для проводов
Данный фиксатор выполнен в виде двухсторонней липучки, которую всегда можно отрезать необходимой длиной. Липучка многоразовая и ее можно использовать для наведения порядка в проводке вашего ПК или других устройств. При заказе можно выбрать моток от 0,5 до 5 метров. Данный фиксатор это простое и надежное решения для зажима проводов и кабелей.
US $0.69 - 2.99
Умная розетка
рекламаДанная умная розетка подключается к вашему смартфону по Wi-Fi сигналу и с предварительно установленного приложения можно управлять включением и выключением розетки. Можно запрограммировать включение различных электроприборов в определенное время. Также на розетке имеется небольшая RGB подсветка, которую можно использовать как ночник.
US $10.99 - 11.99
Уличный светодиодный светильник
Данный светильник имеет полную защиту от атмосферных явлений, и полностью пригоден для уличного использования. Для электропитания светильник использует встроенный аккумулятор, который заряжается от вмонтированной солнечной панели. Светильник экономит энергию и включается только в ночное время и при срабатывании датчика движения.
US $4.44 - 33.05
Мужская бритва
Это отличная бюджетная бритва, на одном заряде она может проработать до 80 минут непрерывно. Устройство продается в двух классических цветах. При стрижке можно выбрать необходимую вам длину в диапазоне от 0,7 до 21 миллиметра. Товар имеет много тысяч продаж, а также большое количество положительных отзывов.
US $16.98
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