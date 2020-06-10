Беспроводная зарядка Baseus

Это беспроводная зарядная станция от фирмы Baseus, которая имеет современный дизайн. Мощность устройства составляет 15 Вт. Зарядную станцию можно заказать в нескольких цветах, а также с прозрачным корпусом. У продавца есть возможность отправлять товар со склада из Китая и РФ. На данное устройство покупатели оформили уже более 1200 заказов



US $16.59

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Беспроводные наушники Syllable

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Фирма Syllable предлагает надежные и качественные беспроводные наушники. Данная модель оснащена аккумуляторами, которые могут обеспечить прослушивание музыки до 10 часов. Данный товар был заказан почти 5000 раз, а многие покупатели уже оценили высокое качество звучания и удобство использования в целом.

US $34.14

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Беспроводная колонка Tronsmart T6

Это небольшая колонка от компании Tronsmart, которая очень хорошо зарекомендовала себя на рынке беспроводных колонок. Производитель позаботился о покупателях и оснастил колонку водонепроницаемым корпусом, который имеет прорезиненные вставки. Мощность колонки составляет 15 Вт, а ее особенностью является угол рассеивания звука, который составляет 360 градусов. На 50% громкости колонка может воспроизводить музыку до 24 часов.

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US $21.24

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Наушники

Это полноразмерные наушники с удобными амбушюрами, которые не давят и не причиняют дискомфорт при длительном использовании. Наушники подключаются к устройству воспроизведения проводным способом при помощи пружинного кабеля с максимальной длиной в 2,8 метра. При заказе будьте внимательны, у продавца есть две модели, которые отличаются по качеству звучания и соответственно ценой.

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US $22.95 - 34.42

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Рессивер Ugreen

Данный адаптер подключается к разъему стационарной магнитолы вашего автомобиля и после синхронизации со смартфоном может воспроизводить музыку на стационарную аудио систему автомобиля. Устройство простое и работает без перебоев сигнала. Также при помощи этого устройства можно отвечать на телефонные звонки, поскольку в нем имеется микрофон.

US $14.24 - 17.09

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Быстрая зарядка для контроллеров PS4

Далее позвольте представить вам быструю зарядку для контроллеров от приставки PS4. Зарядная станция рассчитана на одновременную зарядку двух контроллеров. На лицевой панели имеется два индикатора, которые имеют два цвета свечения. При красной индикации контроллер заряжается, а при синей индикации контроллер полностью заряжен и готов к использованию.

US $12.79

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Type-C тройник

В случае если на вашем смартфоне нет аудио выходу под стандартный 3,5 аудио штекер, возможно, вас заинтересует данный тройник. При помощи данного устройства можно одновременно подключить как Type-C кабель к смартфону, так и наушники. Устройство имеет длину в 40 миллиметров, а при заказе можно выбрать один из нескольких цветов.

US $4.22

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