Кулер для ЦПУ

И начинает данную подборку отличная и недорогая модель кулера. Кулер имеет два радиатора, в которые по шести медным трубкам отводится тепло от ЦПУ. В зависимости от мощности необходимого охлаждения по вашему желанию на радиаторы можно установить от 1 до 3 вентиляторов. Вентиляторы оснащены RGB подсветкой. Кулер подойдет ко многим ПК работающих на разных платформах, однако при заказе стоит учесть габаритные размеры устройства.

US $20.29 - 25.57

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Адаптер для внешнего подключения накопителей

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При помощи данного адаптера можно легко и быстро подключить любой накопитель к компьютеру. Благодаря блоку питания, который идет в комплекте с адаптером к устройству можно подключить как SSD, так и HDD накопители любых размеров. В наличии у продавца имеются несколько моделей, которые отличаются некоторыми характеристиками, а также интерфейсами подключения к компьютеру, к примеру, имеются адаптеры поддерживающие USB 2,0 и USB 3,0.

US $8.51 - 17.98

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Графический планшет

Данный планшет очень популярный и только на данный момент уже был продан более 8000 раз. Покупатели оставили много положительных отзывов, а рейтинг продавца сохранился на уровне 4,9 из 5. Рабочая зона планшета имеет 165,1x101,6 миллиметров, а также имеются четыре программируемые кнопки. Стилус устройства также очень удобен в использовании, а его плюсам является то, что он не требуем зарядки.

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US $26.79

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Внешний HDD накопитель

Это удобный и надежный внешний накопитель, который можно заказать объемом памяти от 120 Гб до 2 Тб. Преимущество этого устройства заключается в том, что это HDD накопитель, который отличается повышенным сроком эксплуатации. Однако такой накопитель имеет и минусы, которые отражаются в скорости передачи данных по сравнению с их SSD аналогами. Данный накопитель продается в разных цветах на ваш выбор. А также в комплекте с устройством поставляется удобный антистатический чехол.

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US $16.32 - 78.88

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Подвесная лампа для ПК

Всем известно, что работать за компьютером в ночное время суток без дополнительно освещения очень вредно для зрения. Однако зачастую использовать главный осветительный прибор в комнате нерационально и утомительно. Решить этот вопрос поможет данный светильник, который легко подвешивается на любой монитор или экран. На лампе можно регулировать яркость и температуру свечения. Данный светильник был заказа почти 5000 раз, а покупатели оставили много положительных отзывов о товаре.

US $28.01

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Кардридер

Этот кардридер состоит из двух частей соединенных между собой специальным усиленным кабелем. Для подключения к ПК в устройстве имеются USB и USB type-C разъемы, а для подключения флеш-накопителей имеются слоты для TF и SD карт. В целом устройство очень красивое и не занимает много места, а корпус изготовлен из алюминиевого сплава.

US $14.13

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Двухдиапазонный Wi-Fi ретранслятор

Для усиления сигнала в отдаленных комнатах в вашем доме или дворе используются подобные устройства. Данная модель обеспечивает высокую скорость обмена данными на уровне 1200 Мбит/с. Также эта модель не имеет никаких дополнительных проводов, она просто подключается в розетку и готова к работе. Данное устройство может значительно улучшить покрытие вашей домашней Wi-Fi сети, а при необходимости можно использовать несколько ретрансляторов одновременно.

US $22.71

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