Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Подборка интересных и популярных товаров для ПК с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: внешний HDD накопитель, Wi-Fi ретранслятор и многое другое

для раздела Блоги
+
RTX 2080 Ti - цена РУХНУЛА
20% скидка на Comet Lake в Ситилинке
Битва отзывов - пришло твое время 8-]
Цены на матплаты LGA 1200 идут вниз
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
10 видов новейших Comet Lake в Ситилинке

Кулер для ЦПУ

И начинает данную подборку отличная и недорогая модель кулера. Кулер имеет два радиатора, в которые по шести медным трубкам отводится тепло от ЦПУ. В зависимости от мощности необходимого охлаждения по вашему желанию на радиаторы можно установить от 1 до 3 вентиляторов. Вентиляторы оснащены RGB подсветкой. Кулер подойдет ко многим ПК работающих на разных платформах, однако при заказе стоит учесть габаритные размеры устройства.

US $20.29 - 25.57

Перейти в магазин 

Адаптер для внешнего подключения накопителей

анонсы и реклама
45% скидка на компьютеры в Ситилинке, смотри!
RTX 2070 - цены идут к 30 т.р.
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!
17 видов Comet Lake от 3800р в Регарде
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р !
Более 10 видов матерей S1200 в Регарде
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
При помощи данного адаптера можно легко и быстро подключить любой накопитель к компьютеру. Благодаря блоку питания, который идет в комплекте с адаптером к устройству можно подключить как SSD, так и HDD накопители любых размеров. В наличии у продавца имеются несколько моделей, которые отличаются некоторыми характеристиками, а также интерфейсами подключения к компьютеру, к примеру, имеются адаптеры поддерживающие USB 2,0 и USB 3,0.

US $8.51 - 17.98

Перейти в магазин 

Графический планшет

Данный планшет очень популярный и только на данный момент уже был продан более 8000 раз. Покупатели оставили много положительных отзывов, а рейтинг продавца сохранился на уровне 4,9 из 5. Рабочая зона планшета имеет 165,1x101,6 миллиметров, а также имеются четыре программируемые кнопки. Стилус устройства также очень удобен в использовании, а его плюсам является то, что он не требуем зарядки.  

реклама

 

 US $26.79

Перейти в магазин 

Внешний HDD накопитель

Это удобный и надежный внешний накопитель, который можно заказать объемом памяти от 120 Гб до 2 Тб. Преимущество этого устройства заключается в том, что это HDD накопитель, который отличается повышенным сроком эксплуатации. Однако такой накопитель имеет и минусы, которые отражаются в скорости передачи данных по сравнению с их SSD аналогами. Данный накопитель продается в разных цветах на ваш выбор. А также в комплекте с устройством поставляется удобный антистатический чехол.  

реклама

US $16.32 - 78.88

Перейти в магазин 

Подвесная лампа для ПК

Всем известно, что работать за компьютером в ночное время суток без дополнительно освещения очень вредно для зрения. Однако зачастую использовать главный осветительный прибор в комнате нерационально и утомительно. Решить этот вопрос поможет данный светильник, который легко подвешивается на любой монитор или экран. На лампе можно регулировать яркость и температуру свечения. Данный светильник был заказа почти 5000 раз, а покупатели оставили много положительных отзывов о товаре.   

US $28.01

Перейти в магазин  

Кардридер

Этот кардридер состоит из двух частей соединенных между собой специальным усиленным кабелем. Для подключения к ПК в устройстве имеются USB и USB type-C разъемы, а для подключения флеш-накопителей имеются слоты для TF и SD карт. В целом устройство очень красивое и не занимает много места, а корпус изготовлен из алюминиевого сплава.     

US $14.13

Перейти в магазин  

Двухдиапазонный Wi-Fi ретранслятор

Для усиления сигнала в отдаленных комнатах в вашем доме или дворе используются подобные устройства. Данная модель обеспечивает высокую скорость обмена данными на уровне 1200 Мбит/с. Также эта модель не имеет никаких дополнительных проводов, она просто подключается в розетку и готова к работе. Данное устройство может значительно улучшить покрытие вашей домашней Wi-Fi сети, а при необходимости можно использовать несколько ретрансляторов одновременно.    

US $22.71

Перейти в магазин 

реклама



 

Также для новых пользователей существует купон на скидку US $12.48 Можно зарегистрировать новый аккаунт и совершить разовую покупку.
  

Подписывайтесь также на Telegram каналу Moonlight Aliexpress или сообществу в VK, там почти каждый день появляются интересные и полезные товары из Китайских магазинов.

Смотрите также:

Товары для ПК с хорошими скидками  

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс aliexpress 2020 подборка товаров с aliexpress aliexpress для мужика электроника с aliexpress электроника из китая подборка товаров из китая aliexpress на русском aliexpress для игрового пк aliexpress пк на которые стоит обратить внимание электроника с alixpress товары для пк с aliexpress подборка товаров для пк алиэкспресс для мужиков товары для пк
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490I Unify
28
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
20
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
112
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
31
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC (NE62060T18J9-1062A)
35
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
178
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64 в связке с процессором Core i5-9600KF
15
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Aero White 500W
60
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry 5
26

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 34
Intel Core i7-10700K против всех
2 июня 2020 372
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
5 июня 2020 178
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
8 июня 2020 31
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
8 июня 2020 112
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 83

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

20 смартфонов Xiaomi уже можно обновить до последней версии MIUI 12 на Android 10
4
Xiaomi Redmi Note 8T с NFC упал в цене более чем на 5000 рублей
11
Samsung Galaxy S20 Ultra подешевел на 33 000 рублей – цена опустилась почти до уровня Xiaomi Mi 10
10
10-ядерный Core i9 10900К против 4-ядерного Core i3 10100 – эксперты Benchmark выяснили, стоит ли переплачивать 500 долларов за самый быстрый игровой процессор
50
В игре The Witcher 3 была найдена секретная локация, о которой 5 лет никто не догадывался
16
Энтузиаст рассекретил технические характеристики и производительность видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 и AMD Radeon RX 6900 ХТ – Big Navi
23
GeForce RTX 3090 будет вдвое производительней RTX 2080, а Radeon RX 6900 ХТ превзойдёт RTX 3080 - новые данные о характеристиках следующего поколения видеокарт AMD и NVIDIA
36
Samsung Galaxy S10+ Ceramic подешевел почти в два раза – цена упала на 51 000 рублей
+
AMD предложит более 4 ГБ VRAM в стандартной комплектации следующего поколения Radeon RX, Big Navi по более низкой цене
27
Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали, в чём игра превосходит третьего «Ведьмака»
13
S.T.A.L.K.E.R. получит трассировку лучей и новый движок Unreal Engine 4 – видео игрового процесса и несколько уровней игры
18
Часть материнских плат платформы AMD AM4 намеренно искажает энергопотребление процессоров Ryzen, сокращая срок службы CPU
50
FIFA 21 будет на новом движке
14
Разработчики The Witcher 3 объявили, что Cyberpunk 2077 не будет доступна на некоторых платформах в день релиза
5
Intel предоставила неверные показатели TDP для процессоров Core 10-го поколения – разбираемся в причинах подмены значений TDP для 10-ядерного Core i9 10900К
29
AMD и NVIDIA только сейчас выпустили совместный пресс-релиз о выходе Ampere
8
Игровые видеокарты NVIDIA Ampere дебютируют в ассортименте трёх моделей
127
OnePlus Z получит Snapdragon 765G и будет стоить от 330 долларов
1
Цена AMD Ryzen 5 3600 в России упала до минимального уровня с начала 2020 года
25
Технические данные видеокарт NVIDIA RTX 3000 и AMD RX 6000 — двукратный прирост производительности относительно текущих решений
19

Популярные статьи

Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
31
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
112
ТОП 7 андроид игр, в которые стоит поиграть
25
Сравниваем в цене две игровые сборки: c Core i5-10400F и Ryzen 5 3600
110
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
20
Трёх вентиляторов достаточно для стандартного корпуса
31
Чем охлаждать народный райзен. Часть 4: народный герой
37
История оверклокинга - железа, оверклокерских команд и соревнований. Часть 1
43
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490I Unify
25

Сейчас обсуждают

McArcher
22:49
Кто может объяснить как сочетается СЖО и формат 'mini-ITX' ? Для меня это выглядит как ядерный реактор в запорожце ЗАЗ-968. >Вентилятор PLA02510B12M производства Power Logic типоразмера 25х10 мм с ...
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490I Unify
Наблюдательный
22:48
Мало это конечно громко сказанно, но варианты могут быть))
GeForce RTX 3090 заменит TITAN RTX в грядущей линейке видеокарт NVIDIA - GPU получит 24 ГБ GDDR6X памяти, шину 384 бита и 350 Ватт TDP
go.d-bq
22:46
https://yadi.sk/d/M8stVYzzyj5rMw
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490I Unify
Кирилл Коденко
22:45
Что на счет PCcooler GI-X5R?
Чем охлаждать народный райзен. Часть 4: народный герой
DOpFzit
22:41
сейчас в топе Pccooler завязывай афтор некрофилией по старинке трактористами!
Чем охлаждать народный райзен. Часть 4: народный герой
Пузо
22:39
Ну почему, на процессорах с одним крупным кристаллом они вроде неплохо работают. К тому же почти на всех видеокартах с более-менее серьёзным тепловыделением прямой контакт, и ничего, норм. Только там ...
Чем охлаждать народный райзен. Часть 4: народный герой
mazahakaruss
22:36
Последнее время сверял цены зарубежных магазинов и питерских ситилинк и онлайнтрейд. Разница копейки не считая доставки и пошлины, а с ними выйдет существенно дороже и ждать пока приедет надо. Сам бр...
Цена AMD Ryzen 9 3900X пробила минимум с начала 2020 года
Huigen
22:34
Вообще то она считается полупрофессиональной видеокартой и использовать ее можно например для рендера, так как видеобуфер кое-как позволяет, в отличии от тишки, так как проги имеют свойство падать, ес...
GeForce RTX 3090 заменит TITAN RTX в грядущей линейке видеокарт NVIDIA - GPU получит 24 ГБ GDDR6X памяти, шину 384 бита и 350 Ватт TDP
Александр Горбылёв
22:34
Легко вкладку с эджа на смартфоне на эдж в ПК отправляется! Да, фич ему пока не хватает. И, думаю, кое-что - типа "Отложить вкладки" - слишком сложно на хромиум сделать! Поэтому и Pocket, и скачивание...
Выбираем лучший из 18 браузеров для Windows 10
oleg67oleg
22:31
Пойду поставлю свечку за упокой аффтора и его статейки ...
Чем охлаждать народный райзен. Часть 4: народный герой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем