Переходник

Это качественный угловой переходник для разъемов стандарта 2,5 или 3,5 мм. Переходники изготовлены из надежных материалов и при использовании не потеряют качество воспроизводимой музыки или других воспроизводимых файлов. Также стоит отметить, что устройства имеют красивый и необычный прозрачный корпус.

US $15.99 - 29.99

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Нож

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Это классический нож, изготовленный в красивом стиле. Рукоятка ножа изготовлена из дерева, которая крепится к лезвию при помощи стильных и необычных стяжных винтов. Лезвие изготовлено из стали 58HRC и имеет длину в 98 миллиметров. Вес ножа составляет 245 грамм.

US $18.09

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Уплотнительная лента

Данная лета предназначена для герметизации различных стыков, к примеру, стык ванны со стеной или стык унитаза с полом. Лента продается в различных цветах, а также с разной шириной на выбор. Также стоит отметить, что лента имеет небольшую прорезь посредине, и это позволяет легко согнуть ее под 90 градусов и быстро смонтировать в необходимом месте.

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US $3.84 - 5.28

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Внешний аккумулятор

Компания Ugreen известна качеством производимых товаров, и данный внешний аккумулятор не стал исключением. На корпусе аккумулятора имеется небольшой дисплей, на который выводится информация об остающемся заряде. А в целом устройство имеет 10000 мАч электроемкости, а также функцию быстрой зарядки QC 3,0.

US $10.49 - 13.99

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Надувной матрас

Это простоя и эффективная модель надувного матраса. Благодаря своей конструкции его не придется долго надувать, и он не занимает много места в спущенном состоянии. При заказе продавец предлагает выбрать один из шести цветов. А также в комплекте поставки имеется ремонтная лента, которая пригодится, если вы случайно повредите надувные секции матраса.

US $9.36

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Аккумуляторы

Далее позвольте представить аккумуляторы типа 18650, которые широко используются в современном мире для питания различной электроники. Электроемкость каждой батареи может быть немного разной, но находится на уровне 3100-3400 мАч. Аккумуляторы продаются лотом от 1 до 10 штук.

US $2.29 - 19.42

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Беспроводная колонка

Это небольшая беспроводная колонка от компании Tronsmart. Она имеет отличное звучание, а также водонепроницаемый корпус. Преимуществом данной модели является то, что пару колонок можно сопрягать между собой и подключать к одному устройству. Данная модель очень хорошо зарекомендовала себя, а покупатели оставили множество положительных отзывов.

US $20.24

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Маска для подводного плавания

И замыкает данную подборку функциональная маска для подводного плавания. Маска имеет плоское смотровое стекло, которое не искажает изображение. Также к плюсам маски можно отнести наличие встроенной дыхательной трубки с защитой от волн и наличие специального кронштейна для экшн-камеры. Размер и цвет маски можно выбрать при оформлении заказа.

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US $13.11 - 25.98

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