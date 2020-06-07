Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: оптический монокуляр, раскладной стул и многое другое
Оптический монокуляр
Это недорогой, но очень эффективный увеличительный монокуляр. Его можно заказать как из Китая, так и из складов в РФ. Монокуляр изготовлен в водонепроницаемом корпусе, который имеет прорезиненную поверхность. Покупатели очень хорошо отзываются о товаре и о его возможностях по увеличению. Для удобства использования на монокуляре имеется фокусирующая линза.
US $29.92 - 32.67
Велосипедный фонарик
US $11.17 - 21.97
Раскладной стул
рекламаЭто очень удобный раскладной стул. В собранном состоянии он не занимает много места и его можно легко переносить в компактном чехле. Стул имеет простую, но надежную конструкцию с максимально возможной нагрузкой до 150 килограмм. Изделие продается в нескольких цветах, также товар можно заказать со склада в РФ.
US $26.36 - 33.84
Коврик для занятия йогой
А следующий товар подойдет для тех, кто любит заниматься йогой или фитнесом. Это нескользящий коврик, который имеет толщину в 10 миллиметров, а также ширину в 610 и длину 1830 миллиметров. Коврик заказало более 1000 человек, и они оставили много положительных отзывов, при этом рейтинг продавца составляет 4,9 из 5.
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US $19.91 - 27.45
Набор наклеек
Далее в подборке я поместил набор из 50-ти наклеек. У продавца имеются наборы, сформированные на абсолютно разные тематики, поэтому практически каждый сможет найти что-то для себя. Внешнее покрытие наклеек водонепроницаемое, поэтому их можно использовать на улице.
US $2.54
Зарядный угловой кабель
Это удобный зарядный кабель, который имеет поворачиваемый штекер на 180 градусов. Таким образом, его можно использовать так, как это удобно в конкретно взятом случае. Кабель можно заказать длиной от 0,5 до 2 метров. Также стоит отметить, что кабель рассчитан на максимальную нагрузку в 3 А, а при заказе можно выбрать цвет изделия.
US $2.32 - 2.77
Беспроводные наушники
И замыкает данную подборку бюджетные беспроводные наушники от фирмы FLOVEME. Данная модель хорошо зарекомендовала себя и у многих продавцов имеют хорошие продажи. Наушники имеют встроенный аккумулятор в кейсе на 700 мАч электроемкости, чего хватает на многие часы прослушивания музыки. Что касается качества звука, то она гораздо выше ожидаемого и довольно неплохое за свои деньги.
US $8.99 - 14.17
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А на Telegram канале Moonlight Aliexpress или сообществу в VK, можно найти много, полезных и интересных товаров из Китайских магазинов.
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