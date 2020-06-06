Гироскоп

Это своего рода гироскоп, который изготовлен из высококачественного титана. Устройство имеет красивый внешний вид, а благодаря используемым материалам гироскоп приятный на ощупь и может стать отличным антистрессом. Вес устройства составляет 77 грамм, а его максимальный диаметр 36 миллиметров.



US $154.81

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Набор ножей для кухни

У данного продавца можно приобрести различные ножи для кухни, в том числе можно приобрести сразу сформированный набор из нескольких ножей. Ножи изготовлены из качественной стали, которая имеет высокую твердость, что сохраняет остроту ножей на долгое время. Рукоятка изготовлена из дерева, а к каждому ножу поставляются пластиковые ножны.

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US $11.84 - 41.44

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Держатель для смартфона

Это недорогой фиксатор для смартфона, который изготовлен из стали. Он фиксируется на дефлектор воздуховода. Держатель имеет универсальные размеры и подойдет к большинству смартфонов. Товар был заказан более 3000 раз, также держатель можно заказать со склада в РФ.

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US $3.23 - 4.31

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Мужские шорты

Это отличные мужские шорты, которые можно использовать как плавки или как обычные шорты для повседневного ношения. На выбор у продавца имеются 14 различных цветов, а также четыре размера. Как всегда, для правильного выбора необходимого размера нужно использовать таблицу, которая размещена на странице товара.

US $5.98 - 7.80

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Тонометр

Данный тонометр измеряет давление с минимальной погрешностью. Он автоматический и имеет голосовое уведомление измеряемых параметров на русском языке. Тонометр имеет огромное количество продаж, а покупатели подтверждают качество товара и точность измерения. Такой прибор может стать отличным подарком для близких людей.

US $17.66 - 18.95

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Петличный микрофон

Это она из самых популярных моделей петличных микрофонов. Он записывает голос с высоким качеством, и может использоваться как со смартфоном, так и с любой камерой. К плюсам данного микрофона можно отнести длинный шести метровый кабель, что очень удобно в определенных ситуациях. В комплекте с микрофоном можно заказать различные штативы и кронштейны.



US $19.95 - 44.95

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Раскладной нож

Это раскладной нож, который имеет автоматическую раскладную пружину, а также длину клинка 96 миллиметров. На рукоятке ножа имеется символика СССР. Такая модель ножа может быть интересна коллекционерам или любителям истории. В комплекте с ножом имеется тканевый чехол.

US $20.00

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