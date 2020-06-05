Насадка на глушитель

Насадка изготовлена из нержавеющей стали с декоративным покрытием с имитацией карбона. Но главное отличие от других подобных насадок является наличие агрессивной красной подсветки, которая подсвечивает выходящие выхлопные газы. Таким образом, создается своего рода эффект выходящих струй пламени. На реальных примерах это выглядит очень красиво, покупатели оставили много отзывов с фото, на которых можно ознакомиться с данной насадкой.

US $25.10 - 26.90

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Автомобильный освежитель воздуха

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Это простой и недорогой освежитель воздуха для автомобиля, который крепится на дефлектор воздуховода. Корпус освежителя изготовлен из алюминия, а при заказе можно выбрать различные количество сменных блоков или заказать их отдельно в любое удобное для вас время. Освежитель продается в нескольких цветах на выбор, а также добавлю, что данная модель была заказана более 13000 раз.

US $1.64 - 1.91

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Декоры для фар

Данные декоры можно использовать как повторители поворота или просто для декора и приданию более современного вида фарам вашего автомобиля. Декоративная лента продается размеров в 30, 45 и 60 сантиметров, также в комплекте имеется пульт дистанционного управления для выставления понравившегося вам цвета или установки различных режимов свечения.

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US $11.19 - 12.99 2 шт.

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Парктроник

Данное устройство недорогое, но поможет защитить ваш автомобиль от неприятных повреждений во время парковки. Комплект состоит из четырех датчиков приближения, цвет которых можно выбрать при заказе, также в комплекте имеется главный блок. И схематический дисплей, на который выводится расстояние до объекта приближения. В комплекте имеется также специальное сверло для быстрого и удобного монтажа датчиков на бампера.

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US $7.97 - 14.18

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Декоративная подсветка

Данная подсветка предназначена для установки внутри автомобиля, и ее можно подключить таким образом, что бы она включалась при открытии двери. В комплекте со светодиодными лентами поставляется пульт дистанционного управления, с которого можно выбрать понравившейся вам цвет.

US $7.44 - 8.83

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Чехол для автомобиля

Данный чехол имеет универсальные размеры и подойдет к большинству кузовов типа седан. Чехол защитит автомобиль от внешнего воздействия, от пыли и грязи, а также благодаря своему цвету будет препятствовать нагреву автомобиля на открытом солнце. Чехол можно легко и быстро одеть и снять, а также стоит отметить, что в сложенном состоянии он не займет много места.

US $16.59 - 21.98

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Датчик предупреждения слепых зон

Данное устройство состоит из двух датчиков и двух индикаторов. Датчики монтируются таким образом, что бы перекрыть слепые зоны обзора. Как только в поле зрения датчика попадает другой автомобиль, срабатывает световой индикатор, который можно установить в любом удобном для вас месте. Таким образом, вы никогда не ошибетесь и не создадите аварийных ситуаций при смене ряда движения или в любых других подобных ситуациях.



US $96.05

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