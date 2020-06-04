Смарт-часы

Это новая модель достаточно недорогих смарт-часов с широким функционалом. При заказе можно выбрать как цвет самих часов, так и цвет ремешка, а также можно приобрести металлические ремешки. Часы умеют измерять пульс, количество пройденных шагов, а также количество сожженных калорий. Также с часов можно отвечать на звонки, а корпус защищен от влаги по стандарту IP 68. В целом это хорошая и функциональная модель с современным и стильным дизайном.

US $24.84 - 26.59

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Зарядный кабель

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Данный продавец предлагает к приобретению зарядный магнитный кабель с максимальной нагрузкой до 3 А. Длина данного кабеля составляет 1 метр. У продавца можно приобрести зарядный кабель ко всем популярным смартфонам. Также стоит отметить, что данный кабель был заказан более 10000 раз.

US $1.26 - 4.52

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Мини-проектор

Подобный проектор может хорошо украсить любое мероприятие или улучшить качество просмотра различных фильмов у себя дома. Проектор отлично подойдет для показа фильмов детям. Эта модель была заказана уже более 4600 раз и хорошо зарекомендовала себя. Устройство имеет мощный светодиод с яркостью в 2800 люменов, а картинка воспроизводится с разрешением 1280 x 720P.

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US $79.50 - 119.99

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HDMI угловой переходник

Данный переходник имеет изгиб в 90 градусов и предназначен он для повышения удобства и комфорта при использовании различной техники, к примеру, телевизора или приставки. Данные переходники также пользуются популярностью и были заказаны более 2500 раз.

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US $1.88 - 2.64

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Беспроводной пылесос

Это недорогая, но очень популярная модель беспроводного пылесоса от фирмы ILIFE. Пылесос можно заказать как из складов в РФ, так и из Китая. Данная модель оснащена мотором, который обеспечивает силу всасывания на уровне 21000 P, на одном заряде пылесос работает до 40 минут непрерывно. В целом это очень продуманная и мощная модель по приемлемой цене. Покупатели оставили огромное количество отзывов, в которых делятся реальным опытом использования данного пылесоса.

US $107.99

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Женский спортивный костюм

Это популярный женский костюм для занятий спортом или для активного отдыха. Костюм был заказан более 6300 раз, а покупатели оставили множество отзывов, при этом рейтинг у продавца сохраняется на уровне 4,9 из 5. Продавец предлагает десять цветов, а также три размера на ваш выбор.

US $18.39

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Штангенциркуль

И замыкает данную подборку очень удобный измерительный инструмент, а именно штангенциркуль. Данная модель оснащена цифровым дисплеем, на который выводятся измеряемые параметры, параметры могут отображаться в дюймах и миллиметрах. Штангенциркуль изготовлен из металла и может быть заказан с дополнительным защитным чехлом.

US $11.19 - 12.59

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