Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: смарт-часы, беспроводной пылесос и многое другое
Смарт-часы
Это новая модель достаточно недорогих смарт-часов с широким функционалом. При заказе можно выбрать как цвет самих часов, так и цвет ремешка, а также можно приобрести металлические ремешки. Часы умеют измерять пульс, количество пройденных шагов, а также количество сожженных калорий. Также с часов можно отвечать на звонки, а корпус защищен от влаги по стандарту IP 68. В целом это хорошая и функциональная модель с современным и стильным дизайном.
US $24.84 - 26.59
Зарядный кабель
US $1.26 - 4.52
Мини-проектор
Подобный проектор может хорошо украсить любое мероприятие или улучшить качество просмотра различных фильмов у себя дома. Проектор отлично подойдет для показа фильмов детям. Эта модель была заказана уже более 4600 раз и хорошо зарекомендовала себя. Устройство имеет мощный светодиод с яркостью в 2800 люменов, а картинка воспроизводится с разрешением 1280 x 720P.
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US $79.50 - 119.99
HDMI угловой переходник
Данный переходник имеет изгиб в 90 градусов и предназначен он для повышения удобства и комфорта при использовании различной техники, к примеру, телевизора или приставки. Данные переходники также пользуются популярностью и были заказаны более 2500 раз.
рекламаUS $1.88 - 2.64
Беспроводной пылесос
Это недорогая, но очень популярная модель беспроводного пылесоса от фирмы ILIFE. Пылесос можно заказать как из складов в РФ, так и из Китая. Данная модель оснащена мотором, который обеспечивает силу всасывания на уровне 21000 P, на одном заряде пылесос работает до 40 минут непрерывно. В целом это очень продуманная и мощная модель по приемлемой цене. Покупатели оставили огромное количество отзывов, в которых делятся реальным опытом использования данного пылесоса.
US $107.99
Женский спортивный костюм
Это популярный женский костюм для занятий спортом или для активного отдыха. Костюм был заказан более 6300 раз, а покупатели оставили множество отзывов, при этом рейтинг у продавца сохраняется на уровне 4,9 из 5. Продавец предлагает десять цветов, а также три размера на ваш выбор.
US $18.39
Штангенциркуль
И замыкает данную подборку очень удобный измерительный инструмент, а именно штангенциркуль. Данная модель оснащена цифровым дисплеем, на который выводятся измеряемые параметры, параметры могут отображаться в дюймах и миллиметрах. Штангенциркуль изготовлен из металла и может быть заказан с дополнительным защитным чехлом.
US $11.19 - 12.59
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