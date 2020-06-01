Туристическая газовая горелка

Это очень полезное устройство, особенно когда вы собираетесь в поход или выезжаете на природу. Данная горелка имеет специальные фиксаторы для различной посуды, поэтому ее легко использовать в качестве обычной газовой плиты. Горелка имеет автоматическое зажигание, а при помощи специального вентиля можно легко управлять интенсивностью пламени.

US $18.66

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Газовая горелка

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Продолжая тему газовых горелок, позволю порекомендовать вам следующую модель. Данная горелка накручивается напрямую на газовый баллон и может использоваться в различных целях, как для кулинарии, розжига костра, так и для разнообразных бытовых задач. На горелке также имеется регулятор интенсивности пламени, и автоматическое зажигание при нажатии на специальную кнопку.

US $4.75

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Женские лосины

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А для девушек в данной подборке имеются отличные лосины. Продавец имеет в наличии много разных цветовых решений изделия, также при заказе можно выбрать размер изделия. Покупатели в большинстве оставляют только положительные отзывы о товаре, и продавец имеет рейтинг 4,8 из 5.

US $10.10 - 10.92

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Смарт-часы

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Данная модель часов, копирует популярный бренд в дизайне. Внешняя оболочка тоже скопированная, но работают часы на базе Android. Часы изготовлены в водонепроницаемом корпусе и имеют защиту по стандарту IP68. Покупатели оставили много отзывов о товаре и подтверждают, что часы очень похожи на оригинал, хорошо и надежно работают. Данный товар был заказан более 3000 раз.

US $22.87

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Шуруповерт

У данного продавца можно приобрести шуруповерт с аккумулятором на 25 вольт. Шуруповерт хорошо сидит в руке, имеется светодиод для подсветки рабочей зоны в момент нажатия на кнопку запуска. Также имеется удобная петелька для фиксации инструмента на поясе. В целом товар был заказан почти 2000 раз и покупатели оставили много положительных отзывов. А для жителей РФ есть быстрая доставка с местных складов.

US $46.77 - 59.60

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Раскладной нож

Это компактный раскладной нож, который имеет узкое лезвие. Рукоятка ножа изготовлена из дерева, общая длина ножа в разложенном виде составляет 215 миллиметров. Для изготовления лезвия ножа используется сталь 58HRC, также в комплекте поставляются ножны из экокожи. Нож был заказан более 6000 раз и имеет огромное количество положительных отзывов.

US $6.92 - 13.84

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Зарядный блок

И замыкает данную подборку компактный зарядный блок с общей мощностью в 48 W. Зарядка имеет четыре USB порта, один из них поддерживает функцию быстрой зарядки QC 3,0. Зарядка продается в черном и белом цветах. Также имеется подсветка каждого порта небольшим синим светодиодом.



US $3.99

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