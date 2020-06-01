Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: туристическая газовая горелка, женские лосины и многое другое
Туристическая газовая горелка
Это очень полезное устройство, особенно когда вы собираетесь в поход или выезжаете на природу. Данная горелка имеет специальные фиксаторы для различной посуды, поэтому ее легко использовать в качестве обычной газовой плиты. Горелка имеет автоматическое зажигание, а при помощи специального вентиля можно легко управлять интенсивностью пламени.
US $18.66
Газовая горелка
US $4.75
Женские лосины
рекламаА для девушек в данной подборке имеются отличные лосины. Продавец имеет в наличии много разных цветовых решений изделия, также при заказе можно выбрать размер изделия. Покупатели в большинстве оставляют только положительные отзывы о товаре, и продавец имеет рейтинг 4,8 из 5.
US $10.10 - 10.92
Смарт-часы
рекламаДанная модель часов, копирует популярный бренд в дизайне. Внешняя оболочка тоже скопированная, но работают часы на базе Android. Часы изготовлены в водонепроницаемом корпусе и имеют защиту по стандарту IP68. Покупатели оставили много отзывов о товаре и подтверждают, что часы очень похожи на оригинал, хорошо и надежно работают. Данный товар был заказан более 3000 раз.
US $22.87
Шуруповерт
У данного продавца можно приобрести шуруповерт с аккумулятором на 25 вольт. Шуруповерт хорошо сидит в руке, имеется светодиод для подсветки рабочей зоны в момент нажатия на кнопку запуска. Также имеется удобная петелька для фиксации инструмента на поясе. В целом товар был заказан почти 2000 раз и покупатели оставили много положительных отзывов. А для жителей РФ есть быстрая доставка с местных складов.
US $46.77 - 59.60
Раскладной нож
Это компактный раскладной нож, который имеет узкое лезвие. Рукоятка ножа изготовлена из дерева, общая длина ножа в разложенном виде составляет 215 миллиметров. Для изготовления лезвия ножа используется сталь 58HRC, также в комплекте поставляются ножны из экокожи. Нож был заказан более 6000 раз и имеет огромное количество положительных отзывов.
US $6.92 - 13.84
Зарядный блок
И замыкает данную подборку компактный зарядный блок с общей мощностью в 48 W. Зарядка имеет четыре USB порта, один из них поддерживает функцию быстрой зарядки QC 3,0. Зарядка продается в черном и белом цветах. Также имеется подсветка каждого порта небольшим синим светодиодом.
US $3.99
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