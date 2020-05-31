Бинокль

И начинает данную подборку очень красивый и удобный бинокль. Это недорогая модель, но она обладает довольно хорошим увеличением и собрана надежно из качественных и приятных на ощупь материалов. Данная модель популярна, однако, у этого продавца оформлено не много заказов, зато на данную модель у него очень привлекательная цена.

US $15.16

Перейти в магазин

Конструктор

анонсы и реклама Новейший 10700K в Регарде Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Далее в подборке я разместил очень популярный и развивающий логику и моторику конструктор. Данный конструктор помимо обычных привычных деталей имеет еще и электрические компоненты, при помощи которых в случае правильного применения можно приводить собранную модель в движение. Игрушкой в собранном состоянии можно управлять при помощи пульта дистанционного управления.

US $28.87

Перейти в магазин

Наручные спортивные часы

Это наручные спортивные часы, которые изготовлены в водонепроницаемом корпусе с применением надежных материалов. Часы можно заказать во многих цветах на ваш выбор, также продавец предлагает отправку со склада в РФ, что значительно ускорить доставку для жителей России.

реклама

US $11.76 - 13.32

Перейти в магазин

Тонометр

На данную модель тонометра оформлено уже более 9400 заказов, и покупатели оставили огромное количество отзывов, в которых подтверждаю качество товар, а также точность измерения. Стоит отметить, что тонометр поставляется с инструкцией на русском языке, а также с голосовым оповещением измеряемых параметров, что очень удобно, если у человека имеются проблемы со зрением. Данный товар может стать отличным и необходимым приобретением для наших дорогих родителей.

реклама

US $17.66 - 18.95

Перейти в магазин

Сумка

Это компактная и одновременно довольно вместительная сумка, которая носится на плече. Сумка пропитана водоотталкивающим средством, а также оснащена светоотражателями для повышения безопасности в ночное время. На сумке также имеется кодовый замок, который можно использовать по желанию. У продавца есть шесть цветовых решений на ваш выбор.

US $19.52

Перейти в магазин

Точилка для ножей

Это небольшой ручной станок для заточки лезвия ножа под правильным углом. В комплекте поставляются заточные камни различной фракции, что позволяет добиться максимальных результатов в заточке ножей. Заточные камни всегда можно докупить отдельно в любом количестве. Такой станок позволит заточить любой нож на профессиональном уровне.

US $20.50 - 21.20

Перейти в магазин

Оригинальный фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4

И замыкает данную подборку оригинальный фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4, который уже стал культовым и, наверное, самым популярным в мире в своем классе. Данный продавец предлагает приобрести в комплекте сменные ремешки, защитные стекла для дисплея, а также компоновки из двух, трех браслетов по сниженной цене. При заказе учтите, что глобальная и китайская версия на практике ничем не отличается, есть определенные отличия, но они не реализуемы в наших реалиях.

US $23.13

Перейти в магазин

реклама

Напоминаю, что для новых пользователей существует купон на скидку US $12.48 Можно зарегистрировать новый аккаунт и совершить разовую покупку.

Присоединяйтесь также к Telegram каналу Moonlight Aliexpress или сообществу в VK, там почти каждый день появляются интересные и полезные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание.

Смотрите также:

реклама



