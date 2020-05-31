Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: надежный тонометр, профессиональная точилка для ножей и многое другое
Бинокль
И начинает данную подборку очень красивый и удобный бинокль. Это недорогая модель, но она обладает довольно хорошим увеличением и собрана надежно из качественных и приятных на ощупь материалов. Данная модель популярна, однако, у этого продавца оформлено не много заказов, зато на данную модель у него очень привлекательная цена.
US $15.16
Конструктор
US $28.87
Наручные спортивные часы
Это наручные спортивные часы, которые изготовлены в водонепроницаемом корпусе с применением надежных материалов. Часы можно заказать во многих цветах на ваш выбор, также продавец предлагает отправку со склада в РФ, что значительно ускорить доставку для жителей России.
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US $11.76 - 13.32
Тонометр
На данную модель тонометра оформлено уже более 9400 заказов, и покупатели оставили огромное количество отзывов, в которых подтверждаю качество товар, а также точность измерения. Стоит отметить, что тонометр поставляется с инструкцией на русском языке, а также с голосовым оповещением измеряемых параметров, что очень удобно, если у человека имеются проблемы со зрением. Данный товар может стать отличным и необходимым приобретением для наших дорогих родителей.
рекламаUS $17.66 - 18.95
Сумка
Это компактная и одновременно довольно вместительная сумка, которая носится на плече. Сумка пропитана водоотталкивающим средством, а также оснащена светоотражателями для повышения безопасности в ночное время. На сумке также имеется кодовый замок, который можно использовать по желанию. У продавца есть шесть цветовых решений на ваш выбор.
US $19.52
Точилка для ножей
Это небольшой ручной станок для заточки лезвия ножа под правильным углом. В комплекте поставляются заточные камни различной фракции, что позволяет добиться максимальных результатов в заточке ножей. Заточные камни всегда можно докупить отдельно в любом количестве. Такой станок позволит заточить любой нож на профессиональном уровне.
US $20.50 - 21.20
Оригинальный фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4
И замыкает данную подборку оригинальный фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4, который уже стал культовым и, наверное, самым популярным в мире в своем классе. Данный продавец предлагает приобрести в комплекте сменные ремешки, защитные стекла для дисплея, а также компоновки из двух, трех браслетов по сниженной цене. При заказе учтите, что глобальная и китайская версия на практике ничем не отличается, есть определенные отличия, но они не реализуемы в наших реалиях.
US $23.13
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