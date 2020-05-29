Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: раскладной нож, популярный зонт и многое другое
Раскладной нож
Это раскладной нож, который является копией ножа времен СССР. Лезвия ножа изготовлено из качественной специальной стали. Также стоит отметить, что нож раскладывается автоматически, при этом длина лезвия составляет 96 миллиметра. Данный товар отлично подойдет на подарок.
US $20.00
Бинокль
US $8.95
Зонт
Зонт всегда защитит нас от дождя, а данная модель имеет большую популярность в Китайских магазинах. Покупатели заказали уже более 3000 экземпляров и проверили качество изделия, а также оставили множество реальных отзывов. Зонт можно также заказать со склада в РФ.
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US $7.20 - 10.56
Беспроводные наушники
Фирма Baseus предлагает к приобретению отличные качественные наушники, которые занимают хорошие позиции в своем ценовом сегменте. Наушники продаются в четырех цветах на ваш выбор. С учетом зарядки от кейса наушники могут работать до 30 часов, а полностью заряжаются за 1,5 часа.
рекламаUS $19.70
Аккумуляторы
Далее в подборке я оставлю ссылки на популярные и порой очень полезные аккумуляторы типа 18650. Электроемкость данных аккумуляторов немного варьируется, но находится на уровне 3000 мАч. При заказе можно выбрать от 1 до 10 батарей в одном заказе с бесплотной доставкой.
US $2.20 - 19.44
Точилка
Это очень популярная точилка для ножей, которая имеет три точильных камня для доведения лезвия ножа до максимально возможной остроты. У продавца в наличие много разных цветовых решений, а также стоит отметить, что покупатели оформили уже более 21000 заказов и оставили много тысяч положительных отзывов.
US $6.94 - 10.02
Светодиодный светильник
Это невероятно полезный уличный светильник, который питается от энергии солнца. На своем корпусе светильник имеет солнечную панель, которая и заряжает встроенный аккумулятор в дневное время суток. Светильник оснащен датчиком движения и датчиком освещенности, что позволяет экономить накопленную энергию.
US $4.44 - 33.05
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