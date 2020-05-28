Рыболовные плоскогубцы

Данный продавец предлагает к приобретению различные рыболовные плоскогубцы. Плоскогубцы идеально подойдут для рыбалки и для работы с различными снастями. Инструмент удобно фиксируется на поясе при помощи специального карабина и спирального троса. Плоскогубцы изготовлены из надежных материалов, которые обеспечат долгое и безопасное использование.

US $12.99 - 19.99

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RGB светодиодные лампочки

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Эти лампочки имеют RGB светодиоды, они идеально подойдут для декоративного освещения. Лампочками можно управлять при помощи пульта дистанционного управления. Также при заказе можно выбрать лампочки с RGB светодиодами с теплым белым светом с пометкой WW, и с обычным белом с пометкой W. Лампочки питаются от бытовой сети 220 Вольт и имеют стандартный цоколь GU 10.

US $3.19

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Патроны для ламп с цоколем GU 10

Для тех, кто решил приобрести вышестоящие лампочки, но в софитах стоят патроны для ламп с цоколем MR 16, есть недорогие патроны GU 10. Патроны можно легко и быстро заменить. Они продаются комплектом из 5 штук.

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US $2.79 набор 5 шт.

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Набор отверток

Далее в подборе я поместил очень удачный набор отверток, в котором есть практически все необходимое. Набор включает семь больших отверток с несменным наконечником и десять маленьких отверток с различными наконечниками. Также имеется комплект бит и одна отвертка с магнитом для бит. Все это поставляется в удобно пластиковом кейсе.

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US $15.97 - 23.49

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Светодиодный прожектор

Это светодиодный прожектор, который предназначен для уличной установки. При заказе можно выбрать мощность светильника от 10 до 50 Ватт. Каждый светильник оснащен специальным кронштейном для фиксации на стену. А также имеются модели с датчиком движения и освещенности для активации только в ночное время суток.

US $3.29 - 17.95

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Раскладной нож

Данный нож имеет отличный внешний вид и дизайн. Нож имеет невероятно удобную рукоятку и широкое лезвие длиной в 90 миллиметров. Лезвие изготовлено из специальной стали 14C28N. Такой нож может стать отличным помощником дома и на природе, а также отличной подойдет на подарок, при заказе можно выбрать цвет рукоятки.

US $31.98 - 36.90

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Фонарик

Данный фонарик имеет небольшие размеры и питается от четырех аккумуляторов типа 18650. Фонарик достаточно ярко и далеко светит, его максимальная яркость свечения составляет 5000 LM. Фонарик можно приобрести сразу с аккумуляторами и зарядным устройством. Фонарик очень надежный и имеет алюминиевый корпус. Покупатели оставили много реальных отзывов о товаре.

US $41.99 - 58.36

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Сабельная пила

Электрическая сабельная пила может стать незаменимым помощников в хозяйстве. Она питается от бытовой электросети, в комплекте поставляется четыре сменных пилы для выполнения различных задач. Товар можно заказать со склада в РФ со значительной скидкой. Также стоит отметить, что инструмент имеет удобный дизайн и при долгой работе человек не чувствует дискомфорта связанного с конструкцией устройства.

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US $49.99 - 69.99

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