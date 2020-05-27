Игровая клавиатура

Это очень интересная игровая клавиатура с дизайном стилизованным под старую печатную машинку. Клавиатура имеет кнопки с имитацией механического нажатия. Также стоит отметить красивую и очень удачную светодиодную подсветку. При заказе можно выбрать один из нескольких цветов устройства.

US $13.99 - 15.99

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Набор отверток

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У данного продавца можно приобрести отличный набор отверток. Набор состоит из девяти отверток разного диаметра и длины, однако они имеют только крестовой и плоский наконечник. Все отвертки поставляются в удобном тканевом чехле, в котором удобно хранить и транспортировать инструмент.

US $2.00 - 11.87

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Электрический инструмент

Данный продавец предлагает к приобретению электрический беспроводной инструмент на аккумуляторах. В наличие имеются шуруповерты, УШМ, циркулярные пилы и даже перфораторы. Весь инструмент работает от аккумуляторов с напряжением 20 вольт. При заказе отдельно взятого инструмента можно заказать различную комплектацию к нему.

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US $79.99 - 186.99

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Светодиодная RGB лампа

Это лапочки с RGB светодиодами. Лампочками можно управлять при помощи смартфона, предварительно установив специальное приложение. У продавца в зависимости от количества заказанных ламп имеются хорошие скидки. Лампы имеют стандартные патроны, а также стоит отметить, что товар был заказан более 4600 раз, а покупатели оставили много положительных отзывов.

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US $4.91 - 29.52

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Конструктор

У данного продавца можно приобрести невероятно увлекательный конструктор, при помощи которого можно собрать различную технику. К примеру, автомобильную бетономешалку, трактор и многое другое. Относительно конструктор стоит недорого, и сможет увлечь ребенка и даже взрослого на долгое время.

US $10.00 - 34.39

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Газонокосилка

Далее я поместил в подборке удобную беспроводную газонокосилку. Инструмент работает от аккумулятора, поэтому им удобно работать на больших пространствах. Для жителей РФ есть доставка с местных складов, что позволяет быстро доставить товар покупателю. Косилка очень удобная и имеет несколько технологических решений, которые значительно могут облегчить уход за газоном.



US $71.49 - 93.49

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Кулер для ЦПУ

Данный кулер имеет необычный внешний вид. Радиатор скрыт специальными декоративными накладками, а для отвода тепла от ЦПУ используется четыре медных трубки. Радиатор обдувается вентилятором с максимальной скоростью вращения до 2500 оборотов в минуту, что позволяет эффективно охлаждать радиатор.

US $34.34

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