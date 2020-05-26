Плоскогубцы

Многофункциональные плоскогубцы могут стать незаменимым помощников в любом домашнем наборе инструментов. У продавца есть несколько моделей плоскогубцев от классических до плоскогубцев с дополнительными функциями. К примеру, у продавца есть плоскогубцы с устройством для удобного снятия изоляции с проводов разного диаметра.

US $6.96 - 14.66

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Точилка для ножей

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Далее в подборке я поместил удобную точилку для ножей. Точилка имеет три заточных камня разной фракции для доводки максимальной возможной остроты ножа. Точилку можно заказать с дополнительными заточными камнями. А при заказе можно выбрать один из многих цветов изделия.

US $6.94 - 10.02

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Сумка для инструмента

У данного продавца можно купить популярную сумку для инструмента. Сумки прочные и очень удобные для ношения различного инструмента. Сумка может трансформироваться и увеличивать свой внутренний объем. Сумка имеет надежную прорезиненную нижнюю часть, а также стоит отметить, что ткань используемая в изготовлении сумки пропитана специальным гидрофобным покрытием.

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US $17.33 - 46.91

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Раскладной нож

Это копия раскладного ножа времен СССР. Нож изготовлен из надежных материалов, а при помощи специальной пружины нож раскладывается автоматически при нажатии на специальную кнопку. Длина лезвия составляет 9,6 сантиметров, а его общая длина составляет 22 сантиметра. Товар был заказан более 1300 раз.

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US $20.00

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Газовая горелка

Это небольшая газовая горелка, которая пригодится для выполнения мелких работ по пайке различных деталей. Данный инструмент был заказан более 2300 раз. Горелка простая и надежная, а также имеет удобный регулятор пламени. Материал, который применен в данной горелке это специальный цинковый сплав.

US $3.99

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Магнитный кабель зарядки

Это очень удобный магнитный кабель для зарядки, который может трансформироваться и его можно использовать как угловую зарядку. А основание магнита может поворачиваться на 360 градусов. Кабель можно заказать для разных смартфонов. У продавца имеется широкий выбор цветов изделия.

US $0.70 - 3.98

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OTG накопитель

Это очень удобный накопитель, который имеет два разъема подключения. Таким образом, накопитель можно подключить как компьютеру, так и к смартфону. У продавца при заказе можно выбрать разный объем накопителя от 16 до 256 Гб. Накопитель очень маленький и удобный и его можно носить как брелок.

US $4.99 - 38.99

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