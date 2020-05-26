Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: раскладной нож , OTG накопитель и многое другое
Плоскогубцы
Многофункциональные плоскогубцы могут стать незаменимым помощников в любом домашнем наборе инструментов. У продавца есть несколько моделей плоскогубцев от классических до плоскогубцев с дополнительными функциями. К примеру, у продавца есть плоскогубцы с устройством для удобного снятия изоляции с проводов разного диаметра.
US $6.96 - 14.66
Точилка для ножей
US $6.94 - 10.02
Сумка для инструмента
У данного продавца можно купить популярную сумку для инструмента. Сумки прочные и очень удобные для ношения различного инструмента. Сумка может трансформироваться и увеличивать свой внутренний объем. Сумка имеет надежную прорезиненную нижнюю часть, а также стоит отметить, что ткань используемая в изготовлении сумки пропитана специальным гидрофобным покрытием.
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US $17.33 - 46.91
Раскладной нож
Это копия раскладного ножа времен СССР. Нож изготовлен из надежных материалов, а при помощи специальной пружины нож раскладывается автоматически при нажатии на специальную кнопку. Длина лезвия составляет 9,6 сантиметров, а его общая длина составляет 22 сантиметра. Товар был заказан более 1300 раз.
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US $20.00
Газовая горелка
Это небольшая газовая горелка, которая пригодится для выполнения мелких работ по пайке различных деталей. Данный инструмент был заказан более 2300 раз. Горелка простая и надежная, а также имеет удобный регулятор пламени. Материал, который применен в данной горелке это специальный цинковый сплав.
US $3.99
Магнитный кабель зарядки
Это очень удобный магнитный кабель для зарядки, который может трансформироваться и его можно использовать как угловую зарядку. А основание магнита может поворачиваться на 360 градусов. Кабель можно заказать для разных смартфонов. У продавца имеется широкий выбор цветов изделия.
US $0.70 - 3.98
OTG накопитель
Это очень удобный накопитель, который имеет два разъема подключения. Таким образом, накопитель можно подключить как компьютеру, так и к смартфону. У продавца при заказе можно выбрать разный объем накопителя от 16 до 256 Гб. Накопитель очень маленький и удобный и его можно носить как брелок.
US $4.99 - 38.99
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