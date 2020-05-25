Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: профессиональные плоскогубцы, беспроводные наушники и многое другое
Плоскогубцы
Этот продавец предлагает широкий выбор различных профессиональных плоскогубцев. Модели отличаются по функционалу, но все они изготовлены из высококачественной стали и с удобной рукояткой. Также у продавца имеются классические модели плоскогубцев по сниженной цене. Все модели инструмента хорошо описаны на странице продавца и имеют полную характеристику.
US $3.32 - 18.85
Беспроводные наушники
US $24.99
Пылесос ILIFE H70
Это беспроводная модель пылесоса, который имеет высокую мощность всасывания на уровне 21000 Pa, что довольно много для подобных моделей. Пылесос оснащен аккумулятором, который позволяет работать устройству на протяжении 40 минут без подзарядки. Есть возможность доставки из Китая, а для жителей РФ с местных складов.
рекламаUS $95.99
Держатель для проводов
Данный держатель представлен в виде магнитов и специальной планки, на которые крепятся магниты. Магниты предварительно нужно зафиксировать на необходимые вам провода. Держатель рассчитан на три кабеля, а при заказе можно выбрать цвет изделия.
US $3.40 - 3.84
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Светодиодный светильник для камеры
Для тех, кто занимается фото или видео съемкой имеется отличный светодиодный фонарь для камеры. На светильнике имеется небольшой дисплей, на котором выводятся параметры свечения. А также на корпусе имеются механические кнопки, которыми можно выставить яркость и температуру свечения. Светильник имеет хорошие характеристики и приемлемую цену.
US $27.45
Мужские часы
Часы всегда подчеркнут ваш стиль и индивидуальность. Данная модель имеет водонепроницаемый корпус из качественной стали с нестираемым покрытием, а также часы оснащены удобным и надежным ремешком. Часы можно заказать в нескольких цветах.
US $23.99
Внешний аккумулятор
Данная модель отлично подойдет для длительных поездок или путешествий. Электроемкость данного внешнего аккумулятора составляет 50000 мАч. На корпусе устройства имеется светодиод для освещения в ночное время суток, а также имеются один USB разъем для быстрой зарядки. Товар был заказан более 2000 раз.
US $16.99 - 18.13
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