Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: профессиональные плоскогубцы, беспроводные наушники и многое другое

для раздела Блоги
+
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b>
Дешевеет новейший <b>S1200 Сore i5 10400</b>
RTX 2080 Ti Gigabyte - цена упала на порядок, смотри
!! <b>Z490 S1200</b> Asrock Phantom Gaming <b>за копейки </b>

Плоскогубцы

Этот продавец предлагает широкий выбор различных профессиональных плоскогубцев. Модели отличаются по функционалу, но все они изготовлены из высококачественной стали и с удобной рукояткой. Также у продавца имеются классические модели плоскогубцев по сниженной цене. Все модели инструмента хорошо описаны на странице продавца и имеют полную характеристику.  

US $3.32 - 18.85

Перейти в магазин 

Беспроводные наушники

анонсы и реклама
Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b>
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке
MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок
Супердешевая <b>Z490 S1200</b> Gigabyte в продаже
Компания Ugreen является одним из лидеров среди производителей различных гаджетов и устройств. Одним из таких устройств являются беспроводные наушники. Данная модель стала весьма популярна среди покупателей и на данный момент были заказаны почти 6000 раз. Покупатели высоко оценили качество звучания и качество наушников в целом.

US $24.99

Перейти в магазин 

Пылесос ILIFE H70

Это беспроводная модель пылесоса, который имеет высокую мощность всасывания на уровне 21000 Pa, что довольно много для подобных моделей. Пылесос оснащен аккумулятором, который позволяет работать устройству на протяжении 40 минут без подзарядки. Есть возможность доставки из Китая, а для жителей РФ с местных складов.  

реклама

 US $95.99

Перейти в магазин 

Держатель для проводов

Данный держатель представлен в виде магнитов и специальной планки, на которые крепятся магниты. Магниты предварительно нужно зафиксировать на необходимые вам провода. Держатель рассчитан на три кабеля, а при заказе можно выбрать цвет изделия.

US $3.40 - 3.84

реклама

Перейти в магазин 

Светодиодный светильник для камеры

Для тех, кто занимается фото или видео съемкой имеется отличный светодиодный фонарь для камеры. На светильнике имеется небольшой дисплей, на котором выводятся параметры свечения. А также на корпусе имеются механические кнопки, которыми можно выставить яркость и температуру свечения. Светильник имеет хорошие характеристики и приемлемую цену.  

US $27.45

Перейти в магазин 

Мужские часы

Часы всегда подчеркнут ваш стиль и индивидуальность. Данная модель имеет водонепроницаемый корпус из качественной стали с нестираемым покрытием, а также часы оснащены удобным и надежным ремешком. Часы можно заказать в нескольких цветах.

US $23.99

Перейти в магазин 

Внешний аккумулятор

Данная модель отлично подойдет для длительных поездок или путешествий. Электроемкость данного внешнего аккумулятора составляет 50000 мАч. На корпусе устройства имеется светодиод для освещения в ночное время суток, а также имеются один USB разъем для быстрой зарядки. Товар был заказан более 2000 раз.  

US $16.99 - 18.13

Перейти в магазин 

 

реклама



А для тех, кто любит различную электронику и полезные товары из Китая, подписывайтесь на мой Telegram канал или сообществу в VK, там всегда много интересного. 

Смотрите также:

Все для дома и ремонта со скидкой до 50%  

реклама



Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс aliexpress 2020 гаджеты с aliexpress гаджеты из китая подборка товаров с aliexpress электроника с aliexpress подборка товаров из китая электроника из китая обзор товаров из китая обзор товаров с aliexpress обзор товаров с алиэкспресс гаджеты о которых вы могли не знать товары из китая
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
1
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
94
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS
9
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре F1 2018
10
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
36
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
126
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti в связке с процессором Ryzen 7 1700
17
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime TRX40-Pro
38
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
94

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 23
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 21
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 94
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
20 мая 2020 126
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 94

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксклюзивно на консоли PlayStation 4 стартовала бесплатная раздача MMORPG FINAL FANTASY XIV, PS plus не требуется
3
HUAWEI P30 подешевел в России ещё на 8 тысяч рублей – лучший флагманский камерофон 2019 года по самой низкой цене с начала продаж
40
Intel Core i5-10400F станет лучшим выбором для игр в средней ценовой категории — AMD Ryzen 5 3600 и 3600X остаются позади — тестирование ComputerBase
355
Стал известен список игр для PlayStation 5 – Spider Man 2, Silent Hill, Mortal Kombat 11 и многие другие
16
Выясняем, сколько ядер нужно современным играм – 4-ядерный Ryzen 3 3100 против Ryzen 5 2600 по версии экспертов Benchmark
155
13 смартфонов Xiaomi получили новую прошивку MIUI 11
4
Новая видеокарта AMD Big Navi будет в 2 раза быстрее Radeon 5700 XT и сможет конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
131
Увеличение производительности Intel Core i5-10600K с быстрой памятью может достигать 50%
83
Samsung снизила цену 8K-телевизора на 1 000 000 млн рублей и предлагает смартфон Galaxy S20 Ultra в подарок
47
Настольные процессоры AMD Ryzen 5000 с поддержкой DDR 5 и 5-нм техпроцесса не появятся до 2022 года
93
Выясняем зависимость FPS от разрешения экрана - тестирование 5 различных разрешений экрана от 720p до 4K на одних и тех же GPU от GECID.com
23
Производительность процессоров Intel Core 11-го поколения может оказаться недостаточной для конкуренции с процессорами AMD Ryzen 4000-й серии
65
Ведьмак 3 получил масштабную визуальную модификацию, которая отличается высоким реализмом и правильной цветовой гаммой
26
Новая технология трассировки лучей от NVIDIA – ReSTIR оказалась до 60 раз быстрее всех существующих алгоритмов
22
Epic Games Store уже начал возврат средств за игры, купленные перед началом скидок и бесплатных раздач
9
Huawei заявила, что её уход с рынка США грозит огромными потерями в сфере полупроводников
28
Глава игрового подразделения AMD рассказал о новых технологиях и запуске процессоров Ryzen Renoir 4000-й серии
9
Эксперты Gecid выяснили, можно ли поиграть в World of Tanks, Overwatch и PUBG на старом офисном процессоре
43
Видеокарты Matrox D1480 поступили в продажу
12
Подтверждены данные о новых процессорах Ryzen 9 3900 XT, Ryzen 7 3800 XT, Ryzen 5 3600 XT - возросшие тактовые частоты, то же количество ядер и возросшая на 10% производительность
126

Популярные статьи

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23
Лучшие одиночные игры, которые можно проходить месяцами
57
Выясняем выгоду для Rockstar Games в бесплатной раздаче GTA V: Premium Online Edition в Epic Games Store
8
Мое мнение: пять самых удачных процессоров AMD
+
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
1

Сейчас обсуждают

Tyconcat
09:07
феня а эксель у тебя 365 или обычный? и почему нельзя попросить фотошоп - а то рили коробка от 8400 не очень
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
Андрей Андронов
09:06
Бесплатная раздача. Клоуны
Эксклюзивно на консоли PlayStation 4 стартовала бесплатная раздача MMORPG FINAL FANTASY XIV, PS plus не требуется
Кирилл Гурко
09:06
Купив 3600 и б450 можно потом поменять его на зен3 проц, а 10400 на что на ай9 по неадекватной цене? Никому не нужен этот интол
Intel Core i5-10400F станет лучшим выбором для игр в средней ценовой категории — AMD Ryzen 5 3600 и 3600X остаются позади — тестирование ComputerBase
ultrafx
09:05
Что-то не могу сходу вспомнить, чего невидия разработали, что бы двигало куда-то какой-то прогресс. На всякий случай скажу сразу, физикс и рейтрейсинг разработали не в невидия. Ах да, длсс тоже оказал...
Новая технология трассировки лучей от NVIDIA – ReSTIR оказалась до 60 раз быстрее всех существующих алгоритмов
enzolas
09:04
Через пол года новый Интел. Так что не расслабляйтесь.
Производительность процессоров Intel Core 11-го поколения может оказаться недостаточной для конкуренции с процессорами AMD Ryzen 4000-й серии
Moren
09:04
А с чем сравнивать? Сравнивают всегда с актуальными процессорами конкурента.
Intel Core i5-10400F станет лучшим выбором для игр в средней ценовой категории — AMD Ryzen 5 3600 и 3600X остаются позади — тестирование ComputerBase
ACDCOVER
09:01
Частично согласен. Но ведь повышенная тактовая частота(разгон) способна ускорить ПСП. Вопрос лишь в том насколько это будет стабильно работать? ;)
Эксперты Gecid выяснили, можно ли поиграть в World of Tanks, Overwatch и PUBG на старом офисном процессоре
1injener
09:01
4GHz i5-10400 можно считать равным R5 3600X 4.4GHz в игровой производительности. Вопрос сколько нужно мегагерц R5 3600XT, что-бы быть равным i5-10600K 4.5? По моим подсчётам нужно не меньше 5, и то, е...
12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT сможет разгоняться до 4,8 ГГц - стали известны подробности о тактовых частотах процессоров Matisse Refresh
enzolas
09:01
Не в техпроцессе, а в архитектуре и в то же время она не ложится на 10 нм, что для них же является минусом.
Производительность процессоров Intel Core 11-го поколения может оказаться недостаточной для конкуренции с процессорами AMD Ryzen 4000-й серии
porsche.911
08:59
Пускаешь в лужу ветры? к чему твой бессмысленный комментарий?
12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT сможет разгоняться до 4,8 ГГц - стали известны подробности о тактовых частотах процессоров Matisse Refresh
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем