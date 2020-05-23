Универсальная головка

Это универсальная головка для работы с различными винтами, болтами и так далее. Головка простоя в использовании и в определенных ситуациях может очень помочь. Устройство поможет сэкономить на приобретении большого количества различных насадок. Однако помните, что универсальный инструмент работает всегда немного хуже, чем специальные.

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Нож

Данный нож может стать хорошим помощником на кухни, он изготовлен из высококачественной стали. Лезвие ножа изготовлено с утолщением, таким образом, масса лезвия увеличена и в определенных ситуациях это облегчит нарезание различных продуктов. Рукоятка ножа изготовлена из дерева, а в целом товар был заказан почти 2000 раз.

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US $17.11

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Пылесос ILIFE H70

Пылесос имеет относительно невысокую цену и работает от встроенной батареи. Сила всасывания на этой модели находится на уровне 21000 Pa, а на одном заряде батареи пылесос работает до 40 минут. Также на пылесосе имеется удобный контейнер для мусора на 1,2 литра и удобную и продуманную щетку. Имеется доставка со склада в РФ.

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US $95.99

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Ультразвуковая щетка для лица

Данное устройство предназначено для более качественной очистки лица от различных загрязнений. Применение устройства со специальными средствами по уходу за кожей поможет сократить появление прыщей. Устройство простое в работе и имеет водонепроницаемый корпус, а покупатели оставляют только положительные отзывы.

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US $16.99

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Внешний аккумулятор

Данный аккумулятор имеет электроемкость в 10000 мАч, а также небольшой дисплей, на котором отображается оставшейся уровень заряда. Устройство имеет простой и надежный корпус, а также несколько USB разъемов для зарядки. Товар можно заказать в белом и черном цветах. Также стоит отметить, что покупатели оставляют много положительных отзывов о товаре.

US $7.99 - 9.99

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Светодиодный светильник

Подобные светильники в последнее время стали очень популярны и только у данного продавца оформлено более 11000 заказов. Светильник заряжает встроенную батарею в дневное время от солнечной панели, а ночью при фиксации движения светильник включается. На одном заряде светильник способен работать до 8 часов.

US $5.67 - 36.59

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Набор инструментов

У данного продавца можно приобрести несколько различных наборов инструментов. Инструмент качественный и надежный, стоит отметить, что инструмент изготовлен из специальной инструментальной стали. Покупатели оставили много положительных отзывов, а товар можно заказать со склада в РФ.

US $13.74 - 208.99

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