Подборка интересных автотоваров с AliExpress, о которых Вы могли не знать: система стоп разряд, набор для ремонта лобового стекла и многое другое
Светодиодные лампы для фар
Данные лампы заказали уже более 6000 раз и многие покупатели уже проверили их в работе, также оставили реальные положительные отзывы. В ассортименте у продавца имеются лампы под большинство популярных размеров, а также при заказе можно выбрать температуру светового потока.
US $7.81 - 12.20
Средство по уходу за автомобилем
Данное средство предназначено для применения на кузове автомобиля. Оно поможет скрыть дефекты и повреждения, придаст блеск автомобилю, а также покроет кузов своего рода гидрофобной пленкой, которая защитит кузов от воды, а также дальнейшего загрязнения. О товаре на странице продавца есть много хороших отзывов.
US $7.56
Держатель для смартфона
Данный держатель простой и недорогой, но надежно фиксирует смартфон. Он работает по гравитационному принципу, то есть смартфон фиксируется под собственным весом. В сложенном состоянии держатель не занимает много места и не загромождает торпеду автомобиля. Данный товар приобрело более 16000 покупателей.
рекламаUS $1.59 - 2.94
Набор для ремонта лобового стекла
Данный набор предназначен для устранения небольших сколов и трещин на лобовом стекле. Набор довольно простой в использовании и состоит из ряда приспособлений, а также в комплекте имеется специальный состав, который и заполняет полости в сколе на лобовом стекле. Устранить полностью скол или трещину не получится, однако применение набора сведет к минимуму видимость повреждения и предотвратит дальнейшие деформации.
US $2.99 - 4.32
рекламаПерейти в магазин
Полотенце из микрофибры
Данный продавец предлагает к приобретению полотенце из микрофибры размером 400х300 миллиметров. Полотенца поставляются в трех цветах и наборами от 12 до 48 штук. Данными полотенцами очень удобно мыть автомобиль как снаружи, так и очищать салон внутри. Также хорошо подойдут для любого вида уборки дома или в офисе.
US $11.77
Стоп разряд
Данное устройство поможет сохранить заряд аккумулятора в том случае, если в машине произошло короткое замыкание или вы забыли отключить какой-либо электроприбор. Устройство надежное и качественное. Поставляется данный предохранитель со склада в РФ и обеспечен гарантией качества. Покупатели оставили много отзывов все они не меньше 5 балов.
US $53.72
Датчики контроля давления
Данный комплект представлен в виде датчиков и контроллера. Датчики давления накручиваются на шины и по радиосигналу сопрягаются с контроллером, который необходимо подключить к магнитоле с дисплеем. Таким образом, на дисплей магнитолы можно в реальном времени выводить давление в отдельно взятой шине автомобиля. Товар заказало более 2000 человек и многие оставили положительные отзывы.
US $24.52 - 47.26
Присоединяйтесь также к Telegram каналу Moonlight Aliexpress или сообществу в VK, там почти каждый день появляются интересные и полезные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание.
реклама
Смотрите также:
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила