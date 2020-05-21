Светодиодные лампы для фар

Данные лампы заказали уже более 6000 раз и многие покупатели уже проверили их в работе, также оставили реальные положительные отзывы. В ассортименте у продавца имеются лампы под большинство популярных размеров, а также при заказе можно выбрать температуру светового потока.



US $7.81 - 12.20

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Средство по уходу за автомобилем

Данное средство предназначено для применения на кузове автомобиля. Оно поможет скрыть дефекты и повреждения, придаст блеск автомобилю, а также покроет кузов своего рода гидрофобной пленкой, которая защитит кузов от воды, а также дальнейшего загрязнения. О товаре на странице продавца есть много хороших отзывов.

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US $7.56

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Держатель для смартфона

Данный держатель простой и недорогой, но надежно фиксирует смартфон. Он работает по гравитационному принципу, то есть смартфон фиксируется под собственным весом. В сложенном состоянии держатель не занимает много места и не загромождает торпеду автомобиля. Данный товар приобрело более 16000 покупателей.

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US $1.59 - 2.94

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Набор для ремонта лобового стекла

Данный набор предназначен для устранения небольших сколов и трещин на лобовом стекле. Набор довольно простой в использовании и состоит из ряда приспособлений, а также в комплекте имеется специальный состав, который и заполняет полости в сколе на лобовом стекле. Устранить полностью скол или трещину не получится, однако применение набора сведет к минимуму видимость повреждения и предотвратит дальнейшие деформации.

US $2.99 - 4.32

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Полотенце из микрофибры

Данный продавец предлагает к приобретению полотенце из микрофибры размером 400х300 миллиметров. Полотенца поставляются в трех цветах и наборами от 12 до 48 штук. Данными полотенцами очень удобно мыть автомобиль как снаружи, так и очищать салон внутри. Также хорошо подойдут для любого вида уборки дома или в офисе.

US $11.77

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Стоп разряд

Данное устройство поможет сохранить заряд аккумулятора в том случае, если в машине произошло короткое замыкание или вы забыли отключить какой-либо электроприбор. Устройство надежное и качественное. Поставляется данный предохранитель со склада в РФ и обеспечен гарантией качества. Покупатели оставили много отзывов все они не меньше 5 балов.

US $53.72

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Датчики контроля давления

Данный комплект представлен в виде датчиков и контроллера. Датчики давления накручиваются на шины и по радиосигналу сопрягаются с контроллером, который необходимо подключить к магнитоле с дисплеем. Таким образом, на дисплей магнитолы можно в реальном времени выводить давление в отдельно взятой шине автомобиля. Товар заказало более 2000 человек и многие оставили положительные отзывы.

US $24.52 - 47.26

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