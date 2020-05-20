Оперативная память

Данные планки продается парой, каждая из планок имеет 8 Гб памяти, а вот рабочую частоту можно выбрать при заказе и она варьируется от 3000 до 3200 МГц. Данная память оснащена радиатором охлаждения и ненавязчивой светодиодной подсветкой. Тайминги памяти составляют 16-18-18-38.

US $69.90 - 71.50

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Компьютерная мышка

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Далее в подборке я поместил популярную мышку от известного бренда Razer. Данное устройство имеет простой, но очень удобный дизайн. Мышка имеет стандартные кнопки, а также две дополнительные программируемые кнопки с правой части корпуса. Устройство оснащено светодиодной подсветкой, а также имеет датчик с чувствительностью до 6400 DPI. На товар оформили более 5000 заказов.

US $21.15 - 25.33

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Внешний корпус для накопителей

Данный корпус предназначен для быстрого подключения любых 2,5 дюймовых накопителей к компьютеру или другим устройствам. У продавца имеются несколько вариантов на выбор, которые отличаются интерфейсами подключения и соответственно максимальной скоростью передачи данных. Накопители можно менять быстро и без проблем, на товар оформили почти 10000 заказов.

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US $9.06 - 22.82

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Кулер для ЦПУ

Охлаждение процессора является важной и неотъемлемой частью любого ПК. Фирма ALSEYE, которая имеет большой опыт в производстве вентиляторов охлаждения, предлагает следующий вариант. Данный кулер имеет эффективный радиатор, который отбирает тепло от процессора по шести медным трубкам. А также два вентилятора, которые охлаждают радиатор с максимальной скоростью вращения до 2000 оборотов в минуту. Вентиляторы оснащены светодиодной подсветкой. Стоит отметить, что устройство подойдет для платформ Intel и AMD.

US $37.61

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Вентилятор охлаждения

Фирма ALSEYE предлагает также свои вентиляторы охлаждения для корпуса ПК, которые выполнены в одном стиле с кулером. Данная модель оснащена светодиодной подсветкой, а на максимальных оборотах в 2000 об\мин вентилятор нагнетает воздушный поток на уровне 42,5 CFM. Вентиляторы оснащены продуманным корпусом, который снижает уровень воспроизводимого шума.

US $8.91

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Фильтр

Возможно, вас заинтересуют также сеточки для вентиляторов, которые защитят корпус ПК от проникновения в него значительного объема пыли. Однако минусом такого решения будет то, что придется периодически чистить сами сеточки. Сетки продаются размером 120*120 мм и в наборе по 5 штук.

US $1.07 набор 5 шт.

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SSD накопитель

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Подборка товаров для компьютера в современном мире не может обойтись без SSD накопителя. Данные накопители стоят относительно недорого, но обладают огромным скоростным преимуществом по сравнению с обычными HHD накопителями. Данный продавец предлагает накопители от 32 Гб до 2 Тб. Все скоростные характеристики по записи и чтению информации я приложу ниже.

US $12.30 - 199.09

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Удлинитель ORICO

Данные удлинители простые и надежные, а при заказе можно выбрать различное количество розеток на устройстве. Количество розеток варьируется от 4 до 8 штук. Также на каждом из удлинителей имеется 5 USB портов для зарядки различных устройств с суммарной нагрузкой до 8 Ампер. Общая расчетная электрическая нагрузка на удлинитель составляет 16 Ампера. Длина силового кабеля составляет 1,5 метра, а цвет устройства можно выбрать при заказе.

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US $22.28 - 25.25

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4G роутер

Данный роутер можно использовать как классическое устройство, однако в нем предусмотрен слот для SIM-карты и возможность ловить 4G сеть оператора мобильной связи. Таким образом, если у вас есть перебои со стационарным интернетом или он отсутствует вовсе, возможно такой роутер пригодится вам и будет не заменим в вашей ситуации. У продавца есть несколько моделей, которые отличаются по характеристикам приема сигналов, поэтому будьте внимательны при покупке.

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US $34.98 - 49.98

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